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Понад 550 людей, які знаходяться в бомбосховищах "Азоту", відмовляються евакуюватись, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азот

У бомбосховищах "Азоту" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей. Переважно це працівники підприємства та їхні родини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На заводі є кілька бомбосховищ, там переважно знаходяться працівники підприємства зі своїми родинами. Вони навідріз відмовились евакуюватись. Наразі у них є харчі, вода та елементарні ліки", - повідомив Гайдай.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Хммм... хтось може мені пояснити - нафіга? Вони думають, що "асвабадітєлі" прийдуть і принесуть "бочку варенья і корзіну пєчєнья"? Так нікому ж не принесли. Вони думають, що будуть першими щасливчиками?
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21.06.2022 16:15
+16
Своїх чекають ! За поребрик їх !
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21.06.2022 16:08
+11
Який процент з них чекають з квітами кацапів?
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21.06.2022 16:10
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Своїх чекають ! За поребрик їх !
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21.06.2022 16:08 Відповісти
Дуже можливо . . Читав на цю тему - розповідь одного поліцейського з Маріуполя ,, про те як після початку війни , майже 70 % місцевої поліції відмовились від евакуації , і тільки но кацапня увійшла в Маріуполь , зразу ж запропонували їй свої послуги . Зрадники ..бані !
8 років чекали русню , і весь цей час працювали в українській поліції ,, гниди .. https://www.0629.com.ua/news/3408398/cerez-klitku-ak-pracivniki-policii-prohodat-filtraciu-v-mariupoli-i-comu-nacpol-viavivsa-girsim-za-patrulku
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21.06.2022 16:30 Відповісти
Який процент з них чекають з квітами кацапів?
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21.06.2022 16:10 Відповісти
А потім буде, врятуйте нас?
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21.06.2022 16:14 Відповісти
Хммм... хтось може мені пояснити - нафіга? Вони думають, що "асвабадітєлі" прийдуть і принесуть "бочку варенья і корзіну пєчєнья"? Так нікому ж не принесли. Вони думають, що будуть першими щасливчиками?
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21.06.2022 16:15 Відповісти
Азот працюватиме лише, коли буде газ...на це й надіються
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21.06.2022 17:05 Відповісти
Якшо там буде чому працювати. Азовсталь так підрихтували, що простіше новий завод побудувати, ніж відновлювати ті руїни.
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21.06.2022 18:12 Відповісти
Чим аргументують?
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21.06.2022 16:21 Відповісти
Навіщо евакуйовувати "СВЄДЄДЄЛЄЙ ПЛЄШИВОГО"?

Вони ж прямо не дочекаються приходу руськага міра
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21.06.2022 16:24 Відповісти
Було ж 300 того тижня, питання #2 військовий стан позбавляє громадян їх звичних прав та свобод на період дії все, то якого ви їх взагалі питаєте? Хочу не хочу під вартою вивезли і край - це буде абсолютно законно та навіть логічно
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21.06.2022 16:28 Відповісти
100% чекають "своїх"
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21.06.2022 16:29 Відповісти
Що ж ви з ними носитесь, хотять залишитись , залишайте їх на бога.
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21.06.2022 16:30 Відповісти
Тобто за них мають кістками лягати, бо вони не хотять? В Ростов, до своїх.
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21.06.2022 16:30 Відповісти
"Чорна Долина - урочище на території Херсонської області.

Урочище відоме тим, що у 1675 році кошовий отаман Іван Сірко, повертаючись з походу на Крим, вів 7000 звільнених із татарської неволі українців. На території Чорної долини деякі з них почали просити в отамана дозволу повернутися до Криму. Тоді Іван Сірко дозволив вибрати, кому йти в Україну, а кому залишитися. 4000 вирішили повернутися в Україну, а три тисячі - повернутися в Крим. Сірко запитав їх, чому вони прагнуть назад у ханство. Ті відповіли, що у Криму в них є майно і господарство, і там їм буде краще жити, аніж в Україні, де у них нічого немає. Сірко відпустив їх.

Коли він врешті переконався у твердому намірі визволених земляків знову йти в Крим, то наказав молодим козакам осідлати коней, наздогнати відпущених і всіх до одного нещадно порубати. Козаки здійснили веління Сірка. Після цього Сірко рушив до Запорожжя."
Так, просто невеликий екскурс в історію.... Якби був у нас зараз свій Сірко, то не було б окупованого півдня, не було б Азовсталі, не було б оціх всяких ОПЗЖ...........
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21.06.2022 16:33 Відповісти
Щось цей "визволитель" Сірко іншого "визволителя" пуйла нагадує. Теж визволяв від майна, господарств і життя. Визволяти можна тільки тих, хто цього прагне. Неможливо "визволити" людину насильно, всупереч її бажанню.
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21.06.2022 20:38 Відповісти
Да і на азовсталі ж такі були... Кормили їх хлопці, а ті чекали рашиків
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21.06.2022 18:06 Відповісти
Тому що розраховують, що будуть отримувати по три пенсії і три соціалки + гуманітарку, як в диндирі ми їх балуємо. А треба на балувати, а позбавляти всього, бо ми ми вже не потягнемо утримувати всю ту вату за наш рахунок.
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21.06.2022 19:14 Відповісти
А принудительная эвакуация законна?
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21.06.2022 19:26 Відповісти
А як ви бачите примусову евакуацію 568 людей, ще й з дітьми, під обстрілами? Скільки бійців треба для цього зняти з передка? Евакуація і за бажанням майже неможлива. Може, ці люди просто бояться попасти під обстріли? Бомбосховище хоч від цього захищає. Більшість не шукає кращого завтра, коли життя сьогодні хоч якесь налагодилось.
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21.06.2022 20:48 Відповісти
 
 