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Понад 550 людей, які знаходяться в бомбосховищах "Азоту", відмовляються евакуюватись, - Гайдай
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У бомбосховищах "Азоту" залишаються 568 людей, серед них 38 дітей. Переважно це працівники підприємства та їхні родини.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На заводі є кілька бомбосховищ, там переважно знаходяться працівники підприємства зі своїми родинами. Вони навідріз відмовились евакуюватись. Наразі у них є харчі, вода та елементарні ліки", - повідомив Гайдай.
Топ коментарі
+17 Зэлэный_Змий
показати весь коментар21.06.2022 16:15
+16 Володимир Ярощук
показати весь коментар21.06.2022 16:08
+11 Vitaliy Khyzhnyak
показати весь коментар21.06.2022 16:10
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Будь ласка, зачекайте...
8 років чекали русню , і весь цей час працювали в українській поліції ,, гниди .. https://www.0629.com.ua/news/3408398/cerez-klitku-ak-pracivniki-policii-prohodat-filtraciu-v-mariupoli-i-comu-nacpol-viavivsa-girsim-za-patrulku
Вони ж прямо не дочекаються приходу руськага міра
Урочище відоме тим, що у 1675 році кошовий отаман Іван Сірко, повертаючись з походу на Крим, вів 7000 звільнених із татарської неволі українців. На території Чорної долини деякі з них почали просити в отамана дозволу повернутися до Криму. Тоді Іван Сірко дозволив вибрати, кому йти в Україну, а кому залишитися. 4000 вирішили повернутися в Україну, а три тисячі - повернутися в Крим. Сірко запитав їх, чому вони прагнуть назад у ханство. Ті відповіли, що у Криму в них є майно і господарство, і там їм буде краще жити, аніж в Україні, де у них нічого немає. Сірко відпустив їх.
Коли він врешті переконався у твердому намірі визволених земляків знову йти в Крим, то наказав молодим козакам осідлати коней, наздогнати відпущених і всіх до одного нещадно порубати. Козаки здійснили веління Сірка. Після цього Сірко рушив до Запорожжя."
Так, просто невеликий екскурс в історію.... Якби був у нас зараз свій Сірко, то не було б окупованого півдня, не було б Азовсталі, не було б оціх всяких ОПЗЖ...........