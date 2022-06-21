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Более 550 человек, находящихся в бомбоубежищах "Азота", отказываются эвакуироваться, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В бомбоубежищах "Азота" остаются 568 человек, среди них 38 детей. В основном это работники предприятия и их семьи.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На заводе есть несколько бомбоубежищ, там преимущественно находятся работники предприятия со своими семьями. Они на отрез отказались эвакуироваться. Сейчас у них есть продукты, вода и элементарные лекарства", - сообщил Гайдай.
Топ комментарии
+17 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий21.06.2022 16:15
+16 Володимир Ярощук
показать весь комментарий21.06.2022 16:08
+11 Vitaliy Khyzhnyak
показать весь комментарий21.06.2022 16:10
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Пожалуйста, подождите...
8 років чекали русню , і весь цей час працювали в українській поліції ,, гниди .. https://www.0629.com.ua/news/3408398/cerez-klitku-ak-pracivniki-policii-prohodat-filtraciu-v-mariupoli-i-comu-nacpol-viavivsa-girsim-za-patrulku
Вони ж прямо не дочекаються приходу руськага міра
Урочище відоме тим, що у 1675 році кошовий отаман Іван Сірко, повертаючись з походу на Крим, вів 7000 звільнених із татарської неволі українців. На території Чорної долини деякі з них почали просити в отамана дозволу повернутися до Криму. Тоді Іван Сірко дозволив вибрати, кому йти в Україну, а кому залишитися. 4000 вирішили повернутися в Україну, а три тисячі - повернутися в Крим. Сірко запитав їх, чому вони прагнуть назад у ханство. Ті відповіли, що у Криму в них є майно і господарство, і там їм буде краще жити, аніж в Україні, де у них нічого немає. Сірко відпустив їх.
Коли він врешті переконався у твердому намірі визволених земляків знову йти в Крим, то наказав молодим козакам осідлати коней, наздогнати відпущених і всіх до одного нещадно порубати. Козаки здійснили веління Сірка. Після цього Сірко рушив до Запорожжя."
Так, просто невеликий екскурс в історію.... Якби був у нас зараз свій Сірко, то не було б окупованого півдня, не було б Азовсталі, не було б оціх всяких ОПЗЖ...........