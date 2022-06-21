РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10817 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 257 21
война (46991) Северодонецк (602) эвакуация (1754) Азот (27) Гайдай_ЛОГА (716)

Более 550 человек, находящихся в бомбоубежищах "Азота", отказываются эвакуироваться, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азот

В бомбоубежищах "Азота" остаются 568 человек, среди них 38 детей. В основном это работники предприятия и их семьи.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На заводе есть несколько бомбоубежищ, там преимущественно находятся работники предприятия со своими семьями. Они на отрез отказались эвакуироваться. Сейчас у них есть продукты, вода и элементарные лекарства", - сообщил Гайдай.

Читайте также: Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Хммм... хтось може мені пояснити - нафіга? Вони думають, що "асвабадітєлі" прийдуть і принесуть "бочку варенья і корзіну пєчєнья"? Так нікому ж не принесли. Вони думають, що будуть першими щасливчиками?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:15
+16
Своїх чекають ! За поребрик їх !
показать весь комментарий
21.06.2022 16:08
+11
Який процент з них чекають з квітами кацапів?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Своїх чекають ! За поребрик їх !
показать весь комментарий
21.06.2022 16:08 Ответить
Дуже можливо . . Читав на цю тему - розповідь одного поліцейського з Маріуполя ,, про те як після початку війни , майже 70 % місцевої поліції відмовились від евакуації , і тільки но кацапня увійшла в Маріуполь , зразу ж запропонували їй свої послуги . Зрадники ..бані !
8 років чекали русню , і весь цей час працювали в українській поліції ,, гниди .. https://www.0629.com.ua/news/3408398/cerez-klitku-ak-pracivniki-policii-prohodat-filtraciu-v-mariupoli-i-comu-nacpol-viavivsa-girsim-za-patrulku
показать весь комментарий
21.06.2022 16:30 Ответить
Який процент з них чекають з квітами кацапів?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:10 Ответить
А потім буде, врятуйте нас?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:14 Ответить
Хммм... хтось може мені пояснити - нафіга? Вони думають, що "асвабадітєлі" прийдуть і принесуть "бочку варенья і корзіну пєчєнья"? Так нікому ж не принесли. Вони думають, що будуть першими щасливчиками?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:15 Ответить
Азот працюватиме лише, коли буде газ...на це й надіються
показать весь комментарий
21.06.2022 17:05 Ответить
Якшо там буде чому працювати. Азовсталь так підрихтували, що простіше новий завод побудувати, ніж відновлювати ті руїни.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:12 Ответить
Чим аргументують?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:21 Ответить
Навіщо евакуйовувати "СВЄДЄДЄЛЄЙ ПЛЄШИВОГО"?

Вони ж прямо не дочекаються приходу руськага міра
показать весь комментарий
21.06.2022 16:24 Ответить
Було ж 300 того тижня, питання #2 військовий стан позбавляє громадян їх звичних прав та свобод на період дії все, то якого ви їх взагалі питаєте? Хочу не хочу під вартою вивезли і край - це буде абсолютно законно та навіть логічно
показать весь комментарий
21.06.2022 16:28 Ответить
100% чекають "своїх"
показать весь комментарий
21.06.2022 16:29 Ответить
Що ж ви з ними носитесь, хотять залишитись , залишайте їх на бога.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:30 Ответить
Тобто за них мають кістками лягати, бо вони не хотять? В Ростов, до своїх.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:30 Ответить
"Чорна Долина - урочище на території Херсонської області.

Урочище відоме тим, що у 1675 році кошовий отаман Іван Сірко, повертаючись з походу на Крим, вів 7000 звільнених із татарської неволі українців. На території Чорної долини деякі з них почали просити в отамана дозволу повернутися до Криму. Тоді Іван Сірко дозволив вибрати, кому йти в Україну, а кому залишитися. 4000 вирішили повернутися в Україну, а три тисячі - повернутися в Крим. Сірко запитав їх, чому вони прагнуть назад у ханство. Ті відповіли, що у Криму в них є майно і господарство, і там їм буде краще жити, аніж в Україні, де у них нічого немає. Сірко відпустив їх.

Коли він врешті переконався у твердому намірі визволених земляків знову йти в Крим, то наказав молодим козакам осідлати коней, наздогнати відпущених і всіх до одного нещадно порубати. Козаки здійснили веління Сірка. Після цього Сірко рушив до Запорожжя."
Так, просто невеликий екскурс в історію.... Якби був у нас зараз свій Сірко, то не було б окупованого півдня, не було б Азовсталі, не було б оціх всяких ОПЗЖ...........
показать весь комментарий
21.06.2022 16:33 Ответить
Щось цей "визволитель" Сірко іншого "визволителя" пуйла нагадує. Теж визволяв від майна, господарств і життя. Визволяти можна тільки тих, хто цього прагне. Неможливо "визволити" людину насильно, всупереч її бажанню.
показать весь комментарий
21.06.2022 20:38 Ответить
Да і на азовсталі ж такі були... Кормили їх хлопці, а ті чекали рашиків
показать весь комментарий
21.06.2022 18:06 Ответить
Тому що розраховують, що будуть отримувати по три пенсії і три соціалки + гуманітарку, як в диндирі ми їх балуємо. А треба на балувати, а позбавляти всього, бо ми ми вже не потягнемо утримувати всю ту вату за наш рахунок.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:14 Ответить
А принудительная эвакуация законна?
показать весь комментарий
21.06.2022 19:26 Ответить
А як ви бачите примусову евакуацію 568 людей, ще й з дітьми, під обстрілами? Скільки бійців треба для цього зняти з передка? Евакуація і за бажанням майже неможлива. Може, ці люди просто бояться попасти під обстріли? Бомбосховище хоч від цього захищає. Більшість не шукає кращого завтра, коли життя сьогодні хоч якесь налагодилось.
показать весь комментарий
21.06.2022 20:48 Ответить
 
 