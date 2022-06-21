Более 550 человек, находящихся в бомбоубежищах "Азота", отказываются эвакуироваться, - Гайдай

В бомбоубежищах "Азота" остаются 568 человек, среди них 38 детей. В основном это работники предприятия и их семьи.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На заводе есть несколько бомбоубежищ, там преимущественно находятся работники предприятия со своими семьями. Они на отрез отказались эвакуироваться. Сейчас у них есть продукты, вода и элементарные лекарства", - сообщил Гайдай.

Читайте также: Литва может стать первой целью Путина, если он решится на конфликт с НАТО, - Politico