Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії, - Зеленський

Уряд Люксембурга надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з главою уряду Люксембургу Беттелем.

"Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам та захисницям", - наголосив глава держави.

"Якби кожна держава у світі виділила приблизно такі бюджети, то, гадаю, ми б уже перемогли", - додав він.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Люксембургу за особисту допомогу. "З перших днів цієї війни ми на постійному зв'язку. Це абсолютна правда", - сказав президент.

Також читайте: Прем'єр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу. ФОТО