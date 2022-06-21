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Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Уряд Люксембурга надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з главою уряду Люксембургу Беттелем.

"Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам та захисницям", - наголосив глава держави.

"Якби кожна держава у світі виділила приблизно такі бюджети, то, гадаю, ми б уже перемогли", - додав він.

Зеленський також подякував прем'єр-міністру Люксембургу за особисту допомогу. "З перших днів цієї війни ми на постійному зв'язку. Це абсолютна правда", - сказав президент.

Також читайте: Прем'єр-міністр Люксембургу Беттель відвідав Бучу. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Любить наш мудрий народ голосувати по приколу
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21.06.2022 17:38
+10
Не встиг. Нарід втомився від війни і приколовся.
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21.06.2022 17:45
+8
так так , " я принесу вам мир " , памятається повний стадіон і грандіозне шоу зедебілів , тільки при тій війні у нас тривоги не вили по 10 раз у сутки , був бензин і газ ..... а при зеленому мирі хрен солі купиш !!!!
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21.06.2022 18:03
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Ех, а були третьою в світі ядерною державою. А тепер радіємо допомозі Люксембурга. До чого країну довели за 30 років мразі.
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21.06.2022 17:36 Відповісти
Любить наш мудрий народ голосувати по приколу
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21.06.2022 17:38 Відповісти
Не встиг. Нарід втомився від війни і приколовся.
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21.06.2022 17:45 Відповісти
Ваша дружина воює?
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21.06.2022 18:58 Відповісти
А ти з яких фронтів?
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21.06.2022 19:23 Відповісти
так так , " я принесу вам мир " , памятається повний стадіон і грандіозне шоу зедебілів , тільки при тій війні у нас тривоги не вили по 10 раз у сутки , був бензин і газ ..... а при зеленому мирі хрен солі купиш !!!!
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21.06.2022 18:03 Відповісти
Як же ж вас пропаганда зазомбувала! Ніде ні слова чи натяку про Пороха, а вам він всюди мерещиться))) На жаль, дуже багато українців нічим не відрізняються від орків по рівню впливу пропаганди.
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21.06.2022 17:46 Відповісти
Да при чем там голосование народа-что он (народ) там выбирает?
Кого спустят сверху ,того и изберут,типа выбирая из 2-3 полудурков.
Украину просто после демонтажа СССР рассматривали как его осколок,отсюда и все процессы-деиндустриализация,депопуляция,превращение в "аграрную сверхдержаву"-так называемый план Моргентау (не для Германии)для постсоветских республик
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21.06.2022 18:33 Відповісти
Ностальгія за російською окупацією України?
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21.06.2022 17:42 Відповісти
Люксембург кстати много помогает, но там правда и много кацапских денег в банках лежит. Они что то заморозили, но это скорее всего только видимая часть айсберга.
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21.06.2022 17:39 Відповісти
Дякуємо.
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21.06.2022 17:49 Відповісти
Баблосы дают Украине..а не чувакам Кучмы-Ведмедчука-Кодлойши энд Буратине 95 говноквартала Сватов обосцанных...
Чувак..опустись на Землю...
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21.06.2022 17:51 Відповісти
Порошенко во время визита в Голландию договорился не поставлять в Украину любые вооружения НАТО...
Предатель...
Крысы путлера...Фас...
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21.06.2022 17:56 Відповісти
Пан перепив "Пілшнера"?
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21.06.2022 18:23 Відповісти
Украинской Армии. А твоя озвучка тут при чём?
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21.06.2022 17:57 Відповісти
Ze запише видос..коли знімав перших Сватов...а спав з відомою у Підмосков'ї з чумою Татьяною Д....
Кажуть що ця Танька крутівше Монікі Левінські...
Ну Ze дає...
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21.06.2022 18:09 Відповісти
У нас немає зброї, бо державу 30 обкрадали олігархи, а люди голосували за тих, кого показували телеканали олігархів
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21.06.2022 18:20 Відповісти
15% військового бюджету??? всі 150 евро???
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21.06.2022 18:21 Відповісти
В 20 году бюджет этой страны составлял 348 лимонов эвро. Опять обосрался зелёный голубой.
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21.06.2022 19:33 Відповісти
И, ****, не вкатал их в асфальт. Когда же это зелёное ******** закончится.
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21.06.2022 19:30 Відповісти
Навіть маленька держава на стільки допомогає нам. Приємно відчувати підтримку інших, цивілізованих країн світу!
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22.06.2022 00:43 Відповісти
Україна мала один з найкращих військових арсеналів світу - а тепер радіємо допомозі від Люксембурга

Тим часом величезна злочинна банда російських окупантів-мародерів за 4 місяці війни таки змогла знищити та захопити Тошківку.

Світ перевернувся...

Не дай бог у росії була б у них нормальна та адекватна Армія - України та Європи уже б не було.
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22.06.2022 00:49 Відповісти
 
 