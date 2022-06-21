Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії, - Зеленський
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Уряд Люксембурга надав 15% коштів зі свого оборонного бюджету на підтримку української армії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з главою уряду Люксембургу Беттелем.
"Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам та захисницям", - наголосив глава держави.
"Якби кожна держава у світі виділила приблизно такі бюджети, то, гадаю, ми б уже перемогли", - додав він.
Зеленський також подякував прем'єр-міністру Люксембургу за особисту допомогу. "З перших днів цієї війни ми на постійному зв'язку. Це абсолютна правда", - сказав президент.
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Кого спустят сверху ,того и изберут,типа выбирая из 2-3 полудурков.
Украину просто после демонтажа СССР рассматривали как его осколок,отсюда и все процессы-деиндустриализация,депопуляция,превращение в "аграрную сверхдержаву"-так называемый план Моргентау (не для Германии)для постсоветских республик
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Не дай бог у росії була б у них нормальна та адекватна Армія - України та Європи уже б не було.