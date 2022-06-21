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Новости Война
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Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии, - Зеленский

зеленський

Правительство Люксембурга предоставило 15% средств из своего оборонного бюджета на поддержку украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой правительства Люксембурга Беттелем.

"Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать про помощь относительно мощности нашей армии, то 15% всего оборонного бюджета, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам", - заявил Зеленский на брифинге с Беттелем в Киеве во вторник.

"Если бы каждое государство в мире выделило приблизительно такие бюджеты, то, думаю, мы бы уже победили", - подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил премьер-министра Люксембурга за личную помощь. "С первых дней этой войны мы на постоянной связи. Это абсолютная правда", - сказал президент.

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Зеленский Владимир (20239) Люксембург (115)


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Топ комментарии
+11
Любить наш мудрий народ голосувати по приколу
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21.06.2022 17:38
+10
Не встиг. Нарід втомився від війни і приколовся.
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21.06.2022 17:45
+8
Ех, а були третьою в світі ядерною державою. А тепер радіємо допомозі Люксембурга. До чого країну довели за 30 років мразі.
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21.06.2022 17:36
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Ех, а були третьою в світі ядерною державою. А тепер радіємо допомозі Люксембурга. До чого країну довели за 30 років мразі.
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21.06.2022 17:36 Ответить
Любить наш мудрий народ голосувати по приколу
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21.06.2022 17:38 Ответить
Не встиг. Нарід втомився від війни і приколовся.
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21.06.2022 17:45 Ответить
Ваша дружина воює?
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21.06.2022 18:58 Ответить
А ти з яких фронтів?
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21.06.2022 19:23 Ответить
так так , " я принесу вам мир " , памятається повний стадіон і грандіозне шоу зедебілів , тільки при тій війні у нас тривоги не вили по 10 раз у сутки , був бензин і газ ..... а при зеленому мирі хрен солі купиш !!!!
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21.06.2022 18:03 Ответить
Як же ж вас пропаганда зазомбувала! Ніде ні слова чи натяку про Пороха, а вам він всюди мерещиться))) На жаль, дуже багато українців нічим не відрізняються від орків по рівню впливу пропаганди.
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21.06.2022 17:46 Ответить
Да при чем там голосование народа-что он (народ) там выбирает?
Кого спустят сверху ,того и изберут,типа выбирая из 2-3 полудурков.
Украину просто после демонтажа СССР рассматривали как его осколок,отсюда и все процессы-деиндустриализация,депопуляция,превращение в "аграрную сверхдержаву"-так называемый план Моргентау (не для Германии)для постсоветских республик
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21.06.2022 18:33 Ответить
Ностальгія за російською окупацією України?
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21.06.2022 17:42 Ответить
Люксембург кстати много помогает, но там правда и много кацапских денег в банках лежит. Они что то заморозили, но это скорее всего только видимая часть айсберга.
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21.06.2022 17:39 Ответить
Дякуємо.
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21.06.2022 17:49 Ответить
Баблосы дают Украине..а не чувакам Кучмы-Ведмедчука-Кодлойши энд Буратине 95 говноквартала Сватов обосцанных...
Чувак..опустись на Землю...
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21.06.2022 17:51 Ответить
Порошенко во время визита в Голландию договорился не поставлять в Украину любые вооружения НАТО...
Предатель...
Крысы путлера...Фас...
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21.06.2022 17:56 Ответить
Пан перепив "Пілшнера"?
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21.06.2022 18:23 Ответить
Украинской Армии. А твоя озвучка тут при чём?
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21.06.2022 17:57 Ответить
Ze запише видос..коли знімав перших Сватов...а спав з відомою у Підмосков'ї з чумою Татьяною Д....
Кажуть що ця Танька крутівше Монікі Левінські...
Ну Ze дає...
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21.06.2022 18:09 Ответить
У нас немає зброї, бо державу 30 обкрадали олігархи, а люди голосували за тих, кого показували телеканали олігархів
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21.06.2022 18:20 Ответить
15% військового бюджету??? всі 150 евро???
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21.06.2022 18:21 Ответить
В 20 году бюджет этой страны составлял 348 лимонов эвро. Опять обосрался зелёный голубой.
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21.06.2022 19:33 Ответить
И, ****, не вкатал их в асфальт. Когда же это зелёное ******** закончится.
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21.06.2022 19:30 Ответить
Навіть маленька держава на стільки допомогає нам. Приємно відчувати підтримку інших, цивілізованих країн світу!
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22.06.2022 00:43 Ответить
Україна мала один з найкращих військових арсеналів світу - а тепер радіємо допомозі від Люксембурга

Тим часом величезна злочинна банда російських окупантів-мародерів за 4 місяці війни таки змогла знищити та захопити Тошківку.

Світ перевернувся...

Не дай бог у росії була б у них нормальна та адекватна Армія - України та Європи уже б не було.
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22.06.2022 00:49 Ответить
 
 