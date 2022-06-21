Люксембург выделил 15% оборонного бюджета в поддержку украинской армии, - Зеленский
Правительство Люксембурга предоставило 15% средств из своего оборонного бюджета на поддержку украинской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой правительства Люксембурга Беттелем.
"Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать про помощь относительно мощности нашей армии, то 15% всего оборонного бюджета, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам", - заявил Зеленский на брифинге с Беттелем в Киеве во вторник.
"Если бы каждое государство в мире выделило приблизительно такие бюджеты, то, думаю, мы бы уже победили", - подчеркнул он.
Зеленский также поблагодарил премьер-министра Люксембурга за личную помощь. "С первых дней этой войны мы на постоянной связи. Это абсолютная правда", - сказал президент.
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