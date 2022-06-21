Одеська ОВА про курортний сезон: "Пляж - це лінія фронту"

Відкривати чи ні сезон відпочинку на морському узбережжі Одещини та місця для купання мають вирішувати військові.

Про це заявив під час національного інформаційного телемарафону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я прихильник такого варіанту розв'язання проблеми, коли останнє слово в цьому питанні має бути за нашими військовими. Бо море, узбережжя, пляж – це лінія фронту. Іде загроза не лише ракетна, а й військово-морська. Наші військові зробили все, аби свого часу провести протидесантні заходи, протикорабельні. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні охорона міста, всього регіону та України – це питання номер один", – сказав Братчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату. ФОТОрепортаж

На його думку, "всі відпочинки" такого плану повинні бути після перемоги.

Речник Одеської ОВА також зазначив, що втрати для туризму в Одеському регіоні дуже великі. Але, попри це, мова про відпочинок повинна вестись не у форматі поновлення роботи нічних розважальних закладів, а про те, що мають відкриватися та працювати заклади відпочинку і реабілітації.