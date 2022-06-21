УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11779 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 785 5

Одеська ОВА про курортний сезон: "Пляж - це лінія фронту"

одеса

Відкривати чи ні сезон відпочинку на морському узбережжі Одещини та місця для купання мають вирішувати військові.

Про це заявив під час національного інформаційного телемарафону речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я прихильник такого варіанту розв'язання проблеми, коли останнє слово в цьому питанні має бути за нашими військовими. Бо море, узбережжя, пляж – це лінія фронту. Іде загроза не лише ракетна, а й військово-морська. Наші військові зробили все, аби свого часу провести протидесантні заходи, протикорабельні. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні охорона міста, всього регіону та України – це питання номер один", – сказав Братчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі виписували повістки до військкомату. ФОТОрепортаж

На його думку, "всі відпочинки" такого плану повинні бути після перемоги.

Речник Одеської ОВА також зазначив, що втрати для туризму в Одеському регіоні дуже великі. Але, попри це, мова про відпочинок повинна вестись не у форматі поновлення роботи нічних розважальних закладів, а про те, що мають відкриватися та працювати заклади відпочинку і реабілітації.

Автор: 

курорт (97) Одеса (5437) Одеська область (3186) відпочинок (230) пляж (153) Братчук Сергій (145)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що, ще постає таке питання загалом? Сильно втомилися.
показати весь коментар
21.06.2022 19:58 Відповісти
Ну зеля с моностырским приезжали на днях и решили ,что бабло ,хоть какое то ,с сезона они должны получить -поэтому захотели открыть "самые безопасные " пляжи...
показати весь коментар
21.06.2022 21:04 Відповісти
А на буйках написати: "Мінам не запливати, ДРГ не висаджуватися! Безпечний пляж!"
показати весь коментар
23.06.2022 00:52 Відповісти
 
 