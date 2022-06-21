Одесская ОВА о курортном сезоне: "Пляж – это линия фронта"

Открывать или нет сезон отдыха на морском побережье Одесщины и места для купания, должны решать военные.

Об этом заявил во время национального информационного телемарафона спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сторонник такого варианта решения проблемы, когда последнее слово в этом вопросе должно быть за нашими военными. Потому что море, побережье, пляж – это линия фронта. Идет угроза не только ракетная, но и военно-морская. Наши военные сделали все, чтобы в свое время провести противодесантные мероприятия, противокорабельные. Мы прекрасно понимаем, что сегодня охрана города, всего региона и Украины – это вопрос номер один", - сказал Братчук.

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По его мнению, "весь отдых" такого плана должен быть после победы.

Представитель Одесской ОВА также отметил, что потери для туризма в Одесском регионе очень велики. Но несмотря на это, речь об отдыхе должна вестись не в формате возобновления работы ночных развлекательных заведений, а о том, что должны открываться и работать заведения отдыха и реабилитации.