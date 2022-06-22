УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13466 відвідувачів онлайн
Новини
1 134 6

Україні можуть надати "канікули" для виплат за зовнішнім боргом, - НБУ

гроші,долар

Наразі обговорюється можливість надання для України "канікул" для виплат за зовнішнім боргом.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначається, що наразі сумарно надана і оголошена фінансова допомога становить близько 30 млрд дол. До третини становлять безповоротні гранти, решта – кредити під низькі ставки та кредитні гарантії. При цьому суми кредитів МВФ, ЄС, ЄІБ, Світового банку та іноземних урядів від початку війни на середину червня перевищили 7 млрд дол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВВП впаде щонайменше на третину, інфляція перевищить 20%, - Нацбанк

Фінансові ресурси від партнерів, нагадує регулятор, є необхідними для України через щомісячний дефіцит бюджету близько 5 млрд дол. та в умовах закритого доступу до зовнішніх приватних ринків капіталу.

"Також обговорюються дії для запровадження для України "канікул" на сплату за зовнішнім боргом", – повідомляє Нацбанк.

Там також зазначили, що Україна продовжує вчасно обслуговувати держборг, а обсяги виплат щодо нього у найближчий рік у НБУ оцінюють як помірні.

Автор: 

держборг (1177) НБУ (10344) фінансування (3095)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давно пора и не каникулы а полноценное списание долгов - а все убытки кредиторов с рашки и путинских триллионов снимать в течении многих лет..
показати весь коментар
22.06.2022 02:08 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 06:24 Відповісти
Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні - Марченко.
Проблем з його обслуговуванням немає.
23 апр. 2022 г.
показати весь коментар
22.06.2022 09:48 Відповісти
Саме так, просити західний світ списати нам ці борги, обслуговування яких обходиться бюджету 30%.
А також заборонити усі мутки по розкраданню бюджета через облігації овгз для своїх людєй- за це пожиттєво з конфіскацією.
Україна по старому вже жити не буде.
показати весь коментар
22.06.2022 11:46 Відповісти
Это Дамоклов меч.
показати весь коментар
22.06.2022 06:24 Відповісти
Меч, який пліснява мразота повісила над Україною.
показати весь коментар
22.06.2022 09:49 Відповісти
 
 