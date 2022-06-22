Україні можуть надати "канікули" для виплат за зовнішнім боргом, - НБУ

Наразі обговорюється можливість надання для України "канікул" для виплат за зовнішнім боргом.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність від Національного банку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначається, що наразі сумарно надана і оголошена фінансова допомога становить близько 30 млрд дол. До третини становлять безповоротні гранти, решта – кредити під низькі ставки та кредитні гарантії. При цьому суми кредитів МВФ, ЄС, ЄІБ, Світового банку та іноземних урядів від початку війни на середину червня перевищили 7 млрд дол.

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Фінансові ресурси від партнерів, нагадує регулятор, є необхідними для України через щомісячний дефіцит бюджету близько 5 млрд дол. та в умовах закритого доступу до зовнішніх приватних ринків капіталу.

"Також обговорюються дії для запровадження для України "канікул" на сплату за зовнішнім боргом", – повідомляє Нацбанк.

Там також зазначили, що Україна продовжує вчасно обслуговувати держборг, а обсяги виплат щодо нього у найближчий рік у НБУ оцінюють як помірні.