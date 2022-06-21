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Новини Економіка
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ВВП (255) інфляція (182) НБУ (1444)

ВВП впаде щонайменше на третину, інфляція перевищить 20%, - Нацбанк

Новини Цензор.НЕТ Економіка

инфляция

Національний банк очікує на падіння ВВП України у 2022 році мінімум на третину.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації звіту про фінстабільність, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Внаслідок війни, як ми очікуємо, ВВП скоротиться мінімум на третину. Ми очікуємо на прискорення інфляції, вона перевищить рівень 20%", – сказав він у ході брифінгу у вівторок.

Також читайте: Світовий банк погіршив прогноз щодо інфляції: не 15%, а 20% до кінця року

Автор: Ольга Лузан
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Та она уже под 40
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21.06.2022 13:45 Відповісти
Свинособачі сусіди звільняють нас від достатку.
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21.06.2022 13:45 Відповісти
Виходить що уся влада і всі економісти країни це дібіли .
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21.06.2022 13:59 Відповісти
а наши слуги нариду во главе с гетманцевым еще и пошлины вернули !!!! при такой раде и войны не надо !!!!! твари !!!
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21.06.2022 13:59 Відповісти
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21.06.2022 14:00 Відповісти
ВВП упадет на все 50% , а инфляция уже 50%. Это только начало. Что будет дальше никто не знает. Нацбанк только успокаивает...
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21.06.2022 15:28 Відповісти
20%? Оптимісти, курча!
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21.06.2022 16:55 Відповісти
 
 