ВВП впаде щонайменше на третину, інфляція перевищить 20%, - Нацбанк

Національний банк очікує на падіння ВВП України у 2022 році мінімум на третину.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації звіту про фінстабільність, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Внаслідок війни, як ми очікуємо, ВВП скоротиться мінімум на третину. Ми очікуємо на прискорення інфляції, вона перевищить рівень 20%", – сказав він у ході брифінгу у вівторок.

Також читайте: Світовий банк погіршив прогноз щодо інфляції: не 15%, а 20% до кінця року