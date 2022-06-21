ВВП впаде щонайменше на третину, інфляція перевищить 20%, - Нацбанк
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Національний банк очікує на падіння ВВП України у 2022 році мінімум на третину.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації звіту про фінстабільність, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Внаслідок війни, як ми очікуємо, ВВП скоротиться мінімум на третину. Ми очікуємо на прискорення інфляції, вона перевищить рівень 20%", – сказав він у ході брифінгу у вівторок.
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