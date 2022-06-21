ВВП упадет, по меньшей мере, на треть, инфляция превысит 20%, - Нацбанк
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Национальный банк ожидает падения ВВП Украины в 2022 году минимум на треть.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время презентации отчета о финстабильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В результате войны, как мы ожидаем, ВВП сократится минимум на треть. Мы ожидаем ускорения инфляции, она превысит уровень 20%", – сказал он в ходе брифинга во вторник.
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