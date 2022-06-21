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Новости Экономика
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ВВП (633) инфляция (827) НБУ (4809)

ВВП упадет, по меньшей мере, на треть, инфляция превысит 20%, - Нацбанк

Новости Цензор.НЕТ Экономика

инфляция

Национальный банк ожидает падения ВВП Украины в 2022 году минимум на треть.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время презентации отчета о финстабильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В результате войны, как мы ожидаем, ВВП сократится минимум на треть. Мы ожидаем ускорения инфляции, она превысит уровень 20%", – сказал он в ходе брифинга во вторник.

Читайте: Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции: не 15%, а 20% до конца года
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Та она уже под 40
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21.06.2022 13:45 Ответить
Свинособачі сусіди звільняють нас від достатку.
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21.06.2022 13:45 Ответить
Виходить що уся влада і всі економісти країни це дібіли .
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21.06.2022 13:59 Ответить
а наши слуги нариду во главе с гетманцевым еще и пошлины вернули !!!! при такой раде и войны не надо !!!!! твари !!!
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21.06.2022 13:59 Ответить
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21.06.2022 14:00 Ответить
ВВП упадет на все 50% , а инфляция уже 50%. Это только начало. Что будет дальше никто не знает. Нацбанк только успокаивает...
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21.06.2022 15:28 Ответить
20%? Оптимісти, курча!
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21.06.2022 16:55 Ответить
 
 