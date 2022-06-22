Ірландія заморозила російські активи на 1,7 млрд євро
Ірландія заморозила активи на суму 1,72 млрд євро, які пов'язують з підсанкційними російськими фізичними та юридичними особами.
Про це повідомляє Irish Times із посиланням на представника МЗС країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
За його даними, левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах. Також накладено арешт на приватні літаки, яхти та елітну нерухомість.
Центральний банк Ірландії розіслав ряду ділових організацій листи з нагадуванням їм про свою роль в нагляді за фінансовими санкціями і про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС.
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Ирина Иваненко #519065
показати весь коментар22.06.2022 06:16 Відповісти Мені подобається 0
Sergii Naushenko
показати весь коментар22.06.2022 08:28 Відповісти Мені подобається 0
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