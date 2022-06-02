УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4628 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
2 407 15
війна (56389) геноцид (281) Ірландія (83)

Сенат Ірландії визнав дії РФ в Україні геноцидом. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ірландія

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії РФ в Україні геноцидом.

Про це повідомив голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі, інформує Цензор.НЕТ.

"... Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав Дейлі у твіттері у четвер.

Читайте: Росія прагне винищити населення Донбасу, - глава МЗС Німеччини Бербок

Сенат Ірландії визнав дії РФ в Україні геноцидом 01
Сенат Ірландії визнав дії РФ в Україні геноцидом 02

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Сенату Ірландії-респект...
показати весь коментар
02.06.2022 13:59
+15
Кельтам щира подяка за підтримку України! Та за відстоювання справедливості.
показати весь коментар
02.06.2022 14:04
+10
Все починається з Канади, Великобританії , США та Ірландії.
показати весь коментар
02.06.2022 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сенату Ірландії-респект...
показати весь коментар
02.06.2022 13:59 Відповісти
Вони багато в чому наші "історичні брати" по нещастю - теж потерпали від геноциду англійців...
показати весь коментар
02.06.2022 14:12 Відповісти
Меморіал у Дубліні жертвам Великого голоду (1845-1850). За 5 років населення Ірландії зменшилося на чверть, - частина померла, частина втекла з острова, в основному в США.
Джозеф Байден, до речі, теж ірландського походження.

показати весь коментар
02.06.2022 14:38 Відповісти
власне, Джо й є ірландським католиком, чиї пращури зазнали того самого геноциду від Британської імперії

етнічних ірландців у США 40+ мільйонів
показати весь коментар
02.06.2022 15:41 Відповісти
читав що джо етнічний українець. зараз ви розвінчуютеє ті ідеї
показати весь коментар
02.06.2022 17:23 Відповісти
таким чином поставили ВРУ на ростяжку (стосовно Бритів)
показати весь коментар
02.06.2022 17:19 Відповісти
"історичні брати" під час другої світової займали нейтралітет, це якось ... не дуже.
показати весь коментар
02.06.2022 16:30 Відповісти
Кельтам щира подяка за підтримку України! Та за відстоювання справедливості.
показати весь коментар
02.06.2022 14:04 Відповісти
В США поставляют российскую нефть, несмотря на санкции.
10:06, 02.06.22

В порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в США в мае прибыли танкеры с российской нефтью.

После вторжения в Украину и санкций США и ЕС, трейдеры пытаются скрыть происхождение российской нефти, чтобы обеспечить ее поступление. Ее прячут в смешанных продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.

Об этом пишет The Wall Street Journal.
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ssha-postavlyayut-rossiyskuyu-neft-nesmotrya-na-sankcii-2076823.html
показати весь коментар
02.06.2022 14:06 Відповісти
Проблема не в нафті , а високій ціні на неї.
показати весь коментар
02.06.2022 14:09 Відповісти
Все починається з Канади, Великобританії , США та Ірландії.
показати весь коментар
02.06.2022 14:08 Відповісти
Дякуємо Ірландці.
показати весь коментар
02.06.2022 14:22 Відповісти
друзі ірландці
показати весь коментар
02.06.2022 14:23 Відповісти
ірішам - респект!
показати весь коментар
03.06.2022 00:15 Відповісти
 
 