Сенат Ірландії визнав дії РФ в Україні геноцидом. ДОКУМЕНТ

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії РФ в Україні геноцидом.

Про це повідомив голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі, інформує Цензор.НЕТ.

"... Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав Дейлі у твіттері у четвер.

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