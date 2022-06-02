Сенат Ірландії визнав дії РФ в Україні геноцидом. ДОКУМЕНТ
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Сенат Ірландії ухвалив резолюцію, в якій визнав дії РФ в Україні геноцидом.
Про це повідомив голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі, інформує Цензор.НЕТ.
"... Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав Дейлі у твіттері у четвер.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Джозеф Байден, до речі, теж ірландського походження.
етнічних ірландців у США 40+ мільйонів
10:06, 02.06.22
В порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в США в мае прибыли танкеры с российской нефтью.
После вторжения в Украину и санкций США и ЕС, трейдеры пытаются скрыть происхождение российской нефти, чтобы обеспечить ее поступление. Ее прячут в смешанных продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ssha-postavlyayut-rossiyskuyu-neft-nesmotrya-na-sankcii-2076823.html