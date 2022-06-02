Сенат Ирландии признал действия РФ в Украине геноцидом. ДОКУМЕНТ

Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал действия РФ в Украине геноцидом.

Об этом сообщил глава верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли, передает Цензор.НЕТ.

"…Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", - написал Дейли в твиттере в четверг.

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