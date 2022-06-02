Сенат Ирландии признал действия РФ в Украине геноцидом. ДОКУМЕНТ
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Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал действия РФ в Украине геноцидом.
Об этом сообщил глава верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли, передает Цензор.НЕТ.
"…Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", - написал Дейли в твиттере в четверг.
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Джозеф Байден, до речі, теж ірландського походження.
етнічних ірландців у США 40+ мільйонів
10:06, 02.06.22
В порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в США в мае прибыли танкеры с российской нефтью.
После вторжения в Украину и санкций США и ЕС, трейдеры пытаются скрыть происхождение российской нефти, чтобы обеспечить ее поступление. Ее прячут в смешанных продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ssha-postavlyayut-rossiyskuyu-neft-nesmotrya-na-sankcii-2076823.html