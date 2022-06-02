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Сенат Ирландии признал действия РФ в Украине геноцидом. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ірландія

Сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал действия РФ в Украине геноцидом.

Об этом сообщил глава верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли, передает Цензор.НЕТ.

"…Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", - написал Дейли в твиттере в четверг.

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Сенат Ирландии признал действия РФ в Украине геноцидом 01
Сенат Ирландии признал действия РФ в Украине геноцидом 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Сенату Ірландії-респект...
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02.06.2022 13:59
+15
Кельтам щира подяка за підтримку України! Та за відстоювання справедливості.
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02.06.2022 14:04
+10
Все починається з Канади, Великобританії , США та Ірландії.
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02.06.2022 14:08
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Сенату Ірландії-респект...
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02.06.2022 13:59 Ответить
Вони багато в чому наші "історичні брати" по нещастю - теж потерпали від геноциду англійців...
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02.06.2022 14:12 Ответить
Меморіал у Дубліні жертвам Великого голоду (1845-1850). За 5 років населення Ірландії зменшилося на чверть, - частина померла, частина втекла з острова, в основному в США.
Джозеф Байден, до речі, теж ірландського походження.

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02.06.2022 14:38 Ответить
власне, Джо й є ірландським католиком, чиї пращури зазнали того самого геноциду від Британської імперії

етнічних ірландців у США 40+ мільйонів
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02.06.2022 15:41 Ответить
читав що джо етнічний українець. зараз ви розвінчуютеє ті ідеї
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02.06.2022 17:23 Ответить
таким чином поставили ВРУ на ростяжку (стосовно Бритів)
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02.06.2022 17:19 Ответить
"історичні брати" під час другої світової займали нейтралітет, це якось ... не дуже.
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02.06.2022 16:30 Ответить
Кельтам щира подяка за підтримку України! Та за відстоювання справедливості.
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02.06.2022 14:04 Ответить
В США поставляют российскую нефть, несмотря на санкции.
10:06, 02.06.22

В порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в США в мае прибыли танкеры с российской нефтью.

После вторжения в Украину и санкций США и ЕС, трейдеры пытаются скрыть происхождение российской нефти, чтобы обеспечить ее поступление. Ее прячут в смешанных продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.

Об этом пишет The Wall Street Journal.
https://tsn.ua/ru/groshi/v-ssha-postavlyayut-rossiyskuyu-neft-nesmotrya-na-sankcii-2076823.html
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02.06.2022 14:06 Ответить
Проблема не в нафті , а високій ціні на неї.
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02.06.2022 14:09 Ответить
Все починається з Канади, Великобританії , США та Ірландії.
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02.06.2022 14:08 Ответить
Дякуємо Ірландці.
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02.06.2022 14:22 Ответить
друзі ірландці
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02.06.2022 14:23 Ответить
ірішам - респект!
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03.06.2022 00:15 Ответить
 
 