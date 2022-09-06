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членство в ЄС (925) Йозвяк (138)

Європейська Рада підтримає кандидатство в ЄС для України, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Європейська Рада ухвалила рішення надати статус кандидата Україні та Молдові. Таке формулювання використовується в останньому проєкті рішення Європейської Ради.

Про це повідомив у твіттері журналіст Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Після оголошення статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові Європейська Рада прийме рішення про подальші кроки для подальшої інтеграції в європейське товариство. Але це буде можливо тільки після того, як тільки всі умови, викладені комісією, будуть повністю виконані, - зазначив він.

Щодо Грузії, пише Йозвяк, Європейська Рада буде готова надати статус країни-кандидата, коли будуть досягнуті пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки цієї країни на членство.

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Автор: Ольга Лузан
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Ось де найбільша проблема для ОПУ-"Але це буде можливо тільки після того, як тільки всі умови, викладені комісією, будуть повністю виконані, - зазначив він".
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22.06.2022 07:26 Відповісти
рашашвайнам хрюкать !
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22.06.2022 07:30 Відповісти
Европейцы поступили очень умно, прекрасно зная, что страной руководит шайка ЗЕбанутых шулеров и кидал во главе с шутом. Поэтому они и ввели условие, что при невыполнении условий могут и отозвать статус кандидата. Даже ЗЕбанутым дятлам это понятно, поэтому если они не будут выполнять условия, народ их поставит на место, у параши.
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22.06.2022 07:36 Відповісти
Від грузинського уряду стільки вони йде протягом цих 2 -3 днів, Які ж все-таки сволочі.
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22.06.2022 07:46 Відповісти
Обісрались, та й воняють.
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22.06.2022 08:51 Відповісти
Припинити переслідувати опозицію є в тих умовах?
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22.06.2022 08:24 Відповісти
рошен
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22.06.2022 09:07 Відповісти
 
 