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Окупанти продають маріупольцям російські сім-картки, всі розмови можуть прослуховуватись, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Жителів окупованого Маріуполя, які користуються російським мобільним оператором "Фенікс" попереджають про те, що рашисти можуть прослуховувати їхні розмови.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, формально, окупанти роздають картки "Феніксу". Фактично - люди наближені до місцевих колаборанів продають по 450 грн.

"Все, що робиться окупантами в бік "покращення", перетворюється на знущання в чергах та наднаживу на горі. Важливо для маріупольців, хто вже почав користуватись "Феніксом". Не забувайте - окупанти прослуховують все в Маріуполі. Кожна ваша розмова - відкрита книга. Кожне необережне слово - ризик для людини в Маріуполі. Не наражайте близьких на небезпеку!" - підсумував Андрющенко.

Також читайте: У Маріуполі прогримів потужний вибух на "Азовсталі", мінус два окупанти

Автор: Богдан Гуньковський
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Жителі купляють в окупантів.
показати весь коментар
22.06.2022 13:07 Відповісти
Сейчас по телефону только последний идиот звонит.
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22.06.2022 13:13 Відповісти
 
 