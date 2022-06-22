Окупанти продають маріупольцям російські сім-картки, всі розмови можуть прослуховуватись, - Андрющенко

Жителів окупованого Маріуполя, які користуються російським мобільним оператором "Фенікс" попереджають про те, що рашисти можуть прослуховувати їхні розмови.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, формально, окупанти роздають картки "Феніксу". Фактично - люди наближені до місцевих колаборанів продають по 450 грн.

"Все, що робиться окупантами в бік "покращення", перетворюється на знущання в чергах та наднаживу на горі. Важливо для маріупольців, хто вже почав користуватись "Феніксом". Не забувайте - окупанти прослуховують все в Маріуполі. Кожна ваша розмова - відкрита книга. Кожне необережне слово - ризик для людини в Маріуполі. Не наражайте близьких на небезпеку!" - підсумував Андрющенко.

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