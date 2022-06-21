У Маріуполі прогримів потужний вибух на "Азовсталі", мінус два окупанти

У Маріуполі окупанти вирішили зайнятися розмінуванням території заводу "Азовсталь". Під час розмінування пролунав вибух, який чуло пів міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що сьогодні російські сапери разом із військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі доменних цехів.

"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста", - сказано в повідомленні.

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За словами Андрющенка, щоб надати більшого трагізму ситуації, окупанти чомусь власних військових назвали "енергетиками".

"Мабуть соромно визнати, що Маріуполь продовжує спротив навіть після евакуації Героїчного Гарнізону Маріуполя.

Слава Україні та смерть російським окупантам! Маріуполь. Азовсталь. Відплата назавжди", - сказано в повідомленні.