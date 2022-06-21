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Новини
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У Маріуполі прогримів потужний вибух на "Азовсталі", мінус два окупанти

азовсталь

У Маріуполі окупанти вирішили зайнятися розмінуванням території заводу "Азовсталь". Під час розмінування пролунав вибух, який чуло пів міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що сьогодні російські сапери разом із військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі доменних цехів.

"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня хірурги в Маріуполі ампутують кінцівки 3-5 хворим на діабет, в місті дефіцит інсуліну, - Андрющенко

За словами Андрющенка, щоб надати більшого трагізму ситуації, окупанти чомусь власних військових назвали "енергетиками".

"Мабуть соромно визнати, що Маріуполь продовжує спротив навіть після евакуації Героїчного Гарнізону Маріуполя.
Слава Україні та смерть російським окупантам! Маріуполь. Азовсталь. Відплата назавжди", - сказано в повідомленні.

Автор: 

вибух (4439) Маріуполь (3224) розмінування (987) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+28
Очень приятная новость. Мариуполь должен быть свободным от рашистской заразы.
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21.06.2022 20:26
+11
orki dazhe pustoe zdanie vzjat nemogut
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21.06.2022 20:28
+10
Азовсталь - споруда, нежива істота, вбила більше москалів ніж Білорусія вцілому
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21.06.2022 20:33
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Очень приятная новость. Мариуполь должен быть свободным от рашистской заразы.
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21.06.2022 20:26 Відповісти
orki dazhe pustoe zdanie vzjat nemogut
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21.06.2022 20:28 Відповісти
З козою мабуть розміновували...
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21.06.2022 20:33 Відповісти
Азовсталь - споруда, нежива істота, вбила більше москалів ніж Білорусія вцілому
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21.06.2022 20:33 Відповісти
Учитывая огромную историю заводу, её и нельзя уже назвать неживым существом. Это часть города, неотъемлемая
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22.06.2022 00:16 Відповісти
Нехай щастить.
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21.06.2022 20:39 Відповісти
хорошо но мало
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21.06.2022 20:42 Відповісти
Логотип зачетный!
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21.06.2022 20:43 Відповісти
Знаву кацапня курить де попало
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21.06.2022 20:46 Відповісти
собакам собачья смерть!
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21.06.2022 20:51 Відповісти
Окупанти пожинають те, що посіяли. Але не ображайте собак, порівнюючи їх з окупантами, бо оркам далеко до рівня тварин.
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22.06.2022 11:35 Відповісти
Азовсталь мстит за АЗОВ !!!
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21.06.2022 20:53 Відповісти
Мариуполь это Украина, население не желает быть под рашистами, долго скрывать это не выйдет театральными сценами в рашиских пропагандонных сми
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21.06.2022 20:54 Відповісти
А чого тільки два?
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21.06.2022 21:02 Відповісти
А лапті до рашки долетіли?
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21.06.2022 21:02 Відповісти
Многие мариупольцы, оставшиеся в городе, просто не знают, что согласно новому Закону Зеленского рядовому украинцу разрешается убивать оккупанта. Если бы Закон не просто освобождал от ответственности, но и поощрял ликвидацию врага, то земля бы горела под ногами оккупанта. Люди моего поколения помнят подвиги пионеров героев: Лиза Портнова отравила мышьяком в свое время, устроившись на кухню, 70 фашистов. А вспомните молодогвардейцев: они вешали предателей, поджигали комендатуру, взрывали военные обьекты. Сейчас другое время - и требуется материальное вознаграждение. В Мариуполе много греков. Да киньте клич, дайте за голову рашиста 500 долл. а коллаборанта 300 долл и греки будут колоть оккупантов, как свиней, пачками.
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21.06.2022 21:15 Відповісти
Брехня московії нічим не відрізняється від брехні сересер. Ви самі в це вірите?
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21.06.2022 21:41 Відповісти
Мариуполь продолжает сопротивление
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21.06.2022 21:22 Відповісти
надеюсь оружие подоспеет от Запада и это сопротивление в Мариуполе будет усилено до того уровня, что ВСУ смогут выбить орков с города и за пределы территории страны
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21.06.2022 22:11 Відповісти
Як цивілізована людина я прошу вічливо : "Будьте такі ласкаві, кацапи які воюють проти нас в Україні, здохніть нешановні назавжди. Дякую як що повиздихали, ви файна публіка для Кобзона"
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21.06.2022 22:43 Відповісти
Когда-нибудь до них дойдёт, что они зря начали эту войну, что зря разрушили город и что за всё приходится платить
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22.06.2022 00:15 Відповісти
 
 