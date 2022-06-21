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Новости
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В Мариуполе прогремел мощный взрыв на "Азовстале", минус два оккупанта

азовсталь

В Мариуполе оккупанты решили заняться разминированием территории завода "Азовсталь". Во время разминирования раздался взрыв, который услышало полгорода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что сегодня российские саперы вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов.

"Итог - минус два оккупанта, пошли петь вместе с кобзоном. Взрыв слышало полгорода", - сказано в сообщении.

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По словам Андрющенко, чтобы придать большего трагизма ситуации, оккупанты почему-то собственных военных назвали "энергетиками".

"Наверное, стыдно признать, что Мариуполь продолжает сопротивление даже после эвакуации Героического Гарнизона Мариуполя.
Слава Украине и смерть российским оккупантам! Мариуполь. "Азовсталь". Возмездие навсегда", - сказано в сообщении.

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взрыв (6727) Мариуполь (5706) разминирование (711) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+28
Очень приятная новость. Мариуполь должен быть свободным от рашистской заразы.
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21.06.2022 20:26
+11
orki dazhe pustoe zdanie vzjat nemogut
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21.06.2022 20:28
+10
Азовсталь - споруда, нежива істота, вбила більше москалів ніж Білорусія вцілому
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21.06.2022 20:33
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Очень приятная новость. Мариуполь должен быть свободным от рашистской заразы.
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21.06.2022 20:26 Ответить
orki dazhe pustoe zdanie vzjat nemogut
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21.06.2022 20:28 Ответить
З козою мабуть розміновували...
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21.06.2022 20:33 Ответить
Азовсталь - споруда, нежива істота, вбила більше москалів ніж Білорусія вцілому
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21.06.2022 20:33 Ответить
Учитывая огромную историю заводу, её и нельзя уже назвать неживым существом. Это часть города, неотъемлемая
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22.06.2022 00:16 Ответить
Нехай щастить.
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21.06.2022 20:39 Ответить
хорошо но мало
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21.06.2022 20:42 Ответить
Логотип зачетный!
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21.06.2022 20:43 Ответить
Знаву кацапня курить де попало
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21.06.2022 20:46 Ответить
собакам собачья смерть!
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21.06.2022 20:51 Ответить
Окупанти пожинають те, що посіяли. Але не ображайте собак, порівнюючи їх з окупантами, бо оркам далеко до рівня тварин.
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22.06.2022 11:35 Ответить
Азовсталь мстит за АЗОВ !!!
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21.06.2022 20:53 Ответить
Мариуполь это Украина, население не желает быть под рашистами, долго скрывать это не выйдет театральными сценами в рашиских пропагандонных сми
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21.06.2022 20:54 Ответить
А чого тільки два?
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21.06.2022 21:02 Ответить
А лапті до рашки долетіли?
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21.06.2022 21:02 Ответить
Многие мариупольцы, оставшиеся в городе, просто не знают, что согласно новому Закону Зеленского рядовому украинцу разрешается убивать оккупанта. Если бы Закон не просто освобождал от ответственности, но и поощрял ликвидацию врага, то земля бы горела под ногами оккупанта. Люди моего поколения помнят подвиги пионеров героев: Лиза Портнова отравила мышьяком в свое время, устроившись на кухню, 70 фашистов. А вспомните молодогвардейцев: они вешали предателей, поджигали комендатуру, взрывали военные обьекты. Сейчас другое время - и требуется материальное вознаграждение. В Мариуполе много греков. Да киньте клич, дайте за голову рашиста 500 долл. а коллаборанта 300 долл и греки будут колоть оккупантов, как свиней, пачками.
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21.06.2022 21:15 Ответить
Брехня московії нічим не відрізняється від брехні сересер. Ви самі в це вірите?
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21.06.2022 21:41 Ответить
Мариуполь продолжает сопротивление
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21.06.2022 21:22 Ответить
надеюсь оружие подоспеет от Запада и это сопротивление в Мариуполе будет усилено до того уровня, что ВСУ смогут выбить орков с города и за пределы территории страны
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21.06.2022 22:11 Ответить
Як цивілізована людина я прошу вічливо : "Будьте такі ласкаві, кацапи які воюють проти нас в Україні, здохніть нешановні назавжди. Дякую як що повиздихали, ви файна публіка для Кобзона"
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21.06.2022 22:43 Ответить
Когда-нибудь до них дойдёт, что они зря начали эту войну, что зря разрушили город и что за всё приходится платить
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22.06.2022 00:15 Ответить
 
 