В Мариуполе прогремел мощный взрыв на "Азовстале", минус два оккупанта
В Мариуполе оккупанты решили заняться разминированием территории завода "Азовсталь". Во время разминирования раздался взрыв, который услышало полгорода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что сегодня российские саперы вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов.
"Итог - минус два оккупанта, пошли петь вместе с кобзоном. Взрыв слышало полгорода", - сказано в сообщении.
По словам Андрющенко, чтобы придать большего трагизма ситуации, оккупанты почему-то собственных военных назвали "энергетиками".
"Наверное, стыдно признать, что Мариуполь продолжает сопротивление даже после эвакуации Героического Гарнизона Мариуполя.
Слава Украине и смерть российским оккупантам! Мариуполь. "Азовсталь". Возмездие навсегда", - сказано в сообщении.
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