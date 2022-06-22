УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3790 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 551 8
війна (56107) Костенко Роман (171)

Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів через опір українців та наше прагнення продовжувати європейських шлях, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костенко

Посилення обстрілів з РФ пов'язане з тим опором, який чинять українці окупантові і з тим фактом, що Україна готується отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"На Півдні немає дня, коли би російські війська не стріляли по мирному місту. Інтенсивність обстрілів збільшується по всій Україні. Це реакція Росії на те, як ми даємо відсіч, як завдаємо їм ударів, і, звісно, на те, що ми продовжуємо свій європейський шлях. Євроінтеграція записана в нашій Конституції і ми йдемо цим шляхом, попри російську агресію", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, окупанти змінили і тип озброєння, яким б'ють по Півдню, і стріляють інтенсивніше.

"Якщо раніше рашисти стріляли по Миколаївщині ввечері забороненими касетними боєприпасами, то зараз ці обстріли відбуваються набагато частіше і з використанням більшої кількості ракет, і великокаліберних далекобійних мінометів", - пояснив нардеп "Голосу".

Також читайте: Ситуація на першій лінії фронту може змінюватися щохвилини, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой шлях? Где тяжёлое вооружение?
показати весь коментар
22.06.2022 15:14 Відповісти
в асфальте
показати весь коментар
22.06.2022 16:58 Відповісти
нічосє, яке розумне зелене
показати весь коментар
22.06.2022 15:17 Відповісти
Р.Костенко не з "СН" а з "Голосу". Справжній воїн.
показати весь коментар
22.06.2022 16:05 Відповісти
Про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко

Джерело: https://censor.net/ua/n3349522
показати весь коментар
22.06.2022 16:59 Відповісти
передай найвеличнішому, що шлях в НАТО теж записаний в конституції, а не "натанасніждьот"
показати весь коментар
22.06.2022 15:19 Відповісти
Який ресурс ствола гармати 152 калібру? З такими темпами стволи повинні вже розплавитись
показати весь коментар
22.06.2022 15:56 Відповісти
 
 