Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії де Кроо за підтримку української євроінтеграції та запросив його відвідати Київ

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови подякував прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кроо за підтримку в євроінтеграції та запросив його відвідати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Поговорив із главою уряду Бельгії Александером де Кроо. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і вагому допомогу під час повномасштабного вторгнення РФ. Розраховуємо на значний вклад Бельгії у відновлення України. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", - написав Зеленский.

Також читайте: Стефанчук закликав бельгійський парламент підтримати євроінтеграцію України