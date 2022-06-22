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Бельгія (238) євроінтеграція (427) Зеленський (17376)

Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії де Кроо за підтримку української євроінтеграції та запросив його відвідати Київ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови подякував прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кроо за підтримку в євроінтеграції та запросив його відвідати Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Поговорив із главою уряду Бельгії Александером де Кроо. Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і вагому допомогу під час повномасштабного вторгнення РФ. Розраховуємо на значний вклад Бельгії у відновлення України. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", - написав Зеленский.

Також читайте: Стефанчук закликав бельгійський парламент підтримати євроінтеграцію України

Автор: Роман Свиридович
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22.06.2022 19:58 Відповісти
Иди в глазик путлеру еще раз загляни, блазень обкуренный.
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22.06.2022 20:20 Відповісти
Це та сама "Вільха-М", що її гундосий в асфальт закатав, під радісний вереск простого, мудрого наріду.Но виноват Байден
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22.06.2022 21:27 Відповісти
За чауса вибачився?
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23.06.2022 10:58 Відповісти
 
 