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Україна переможе швидше, якщо буде підтримка партнерів, про яку домовлялися, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єрмак

Якщо Україна вчасно отримає саме ту підтримку, про яку було досягнуто домовленості із міжнародними партнерами, то переможе у цій розв’язаній Росією війні скоріше.

На цьому наголосив в інтерв’ю телевізійному проєкту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1 голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вся підтримка, про яку ми домовилися і яку нам підтвердили наші партнери, буде отримана нами своєчасно, наша перемога буде скорішою. І ризики для всієї Європи, що ця війна поглине інші країни Європи, будуть знижуватися", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП розповів журналістам про те, що російський агресор намагається окупувати всю територію України, як це сталося із Кримом та частиною Донбасу. Нині українці віддають свої життя за майбутнє Європи.

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"Україна буде воювати з російським агресором стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Ми не боїмося нікого, ми боремося за нашу країну, за нашу землю. Сьогодні дуже важливою є підтримка нашої країни з боку європейських партнерів", - підкреслив він та додав, що "вихід з війни з рф може бути тільки один – наша перемога, яка буде спільною".

Єрмак запевнив у тому, що українці дуже вдячні італійцям за їхню підтримку та ніколи цього не забудуть. "Ми вдячні за зброю та гучний голос на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І це не стільки доброчинність, як інвестиції у власну безпеку, в наш спільний мир, в наше спільне вільне майбутнє", - підкреслив він.

За словами керівника ОП, візит до України прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який відбувся минулого тижня, був важливим. Керівник уряду Італії мав змогу пересвідчитися у наслідках злочинів російських окупантів під час відвідання передмістя Києва.
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Топ коментарі
+34
кацапський виродок дєрьмак має сидіти за гратами!
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22.06.2022 20:31
+25
Цей єрмак і той зрадник (чи ворожий агент), який зірвав операзцію затримання вагнерівців, одна й таж особа?
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22.06.2022 20:38
+22
Секретарка щось знову сказала ?
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22.06.2022 20:33
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кацапський виродок дєрьмак має сидіти за гратами!
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22.06.2022 20:31 Відповісти
він проводить з Залужним і радником США-

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели очередной разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Стороны обсудили вопросы поставок оружия украинской армии и ситуацию с войной России против Украины.

Залужный и Ермак выразили благодарность США за мощную помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщили на сайте президента.

"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в рамках постоянного диалога провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли", - говорится в сообщении.
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22.06.2022 20:33 Відповісти
Яка ганьба !
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22.06.2022 20:49 Відповісти
Продовжує порушувати Закон.
На якій підставі завхоз приймає участь в цих перемовинах?

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого Указом Президента від 25 червня 2019 року
-здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
-подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
-вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента;
-координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента,
-забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
-забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
-організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
-визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
-реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
-здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
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22.06.2022 23:49 Відповісти
До речі, якщо таке станеться, то це наблизить перемогу України ще швидше, ніж західна допомога.
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22.06.2022 21:03 Відповісти
Иди вслед за русским военным кораблем, путлеровский агент. И зедебила с собой забери.
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22.06.2022 20:33 Відповісти
Секретарка щось знову сказала ?
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22.06.2022 20:33 Відповісти
Чому він сидить і варнякає,а не тіліпається на ліхтарі? Риторичне питання 🤷
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22.06.2022 20:37 Відповісти
Цей єрмак і той зрадник (чи ворожий агент), який зірвав операзцію затримання вагнерівців, одна й таж особа?
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22.06.2022 20:38 Відповісти
простой вопрос каким боком дерьмак к победе Украины?
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22.06.2022 20:38 Відповісти
В якості гальма.
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22.06.2022 21:05 Відповісти
Україна переможе ще швидше, якщо дєрьмак піде геть з України.
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22.06.2022 20:40 Відповісти
Дерьмаке, твоя справа - олівцями та паливом забезпечувати. Забув, ще серветками. Почитай свій функціонал падло.
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22.06.2022 20:40 Відповісти
гуманітарну допомогу розподіляє барига дєрьмак... непоганий в нього бізнес зараз, це вам не долностями торгувати ..
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22.06.2022 20:44 Відповісти
и не будет ГНИД бьющих в спину...
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22.06.2022 20:46 Відповісти
Україна переможе швидше, коли з влади приберуть всіх ворогів, зрадників. Коли патріоти- професіонали будуть виконувати свою роботу, а апарат президента організовувати роботу керівника держави, а не узурпувати виконавчу, законодавчу, судову та самоврядну влади.
Ось після цього почнуться перемоги, спецоперації, на кшталт викрадення цемаха, "вагнергейта", чи визволення військовополонених з "ізоляції" та економічний розвиток.
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22.06.2022 20:46 Відповісти
Бежи дерьмак, бежи. поки не пізно !
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22.06.2022 20:51 Відповісти
Анекдот про те, що на одного українського партизана є один зрадик пам'ятаєте?

Так от в ОПЗЄ зрадники всі. На одну дурну папугу ЗЄ ціла ОП зрадників на чолі з Єрмаком.
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22.06.2022 20:51 Відповісти
Чому рашисти не стріляють по Офісу Президента?
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22.06.2022 20:56 Відповісти
Пасваімнєстрєляєм(с)
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22.06.2022 21:08 Відповісти
якщо проаналізувати і подивитися на сьогоднішню карту бойових дій, найгірша ситуація в місцях так званого розведення, чим ворог активно користується. це ж треба було додуматися в односторонньому порядку відійти назад і розмінувати підходи до своїх позицій.

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22.06.2022 20:57 Відповісти
Висралось, переможало *****.
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22.06.2022 21:07 Відповісти
Чим скоріше здохнуть дєрьмаки - тим швидше ми переможемо...
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22.06.2022 21:10 Відповісти
Україна переможе швидше, якщо тебе, дєрьмак, пристрелити у ближньому окопі…
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22.06.2022 21:19 Відповісти
Тупуватий в ОПі завхоз, його діло швабри, тряпки, туалетний папір, а воно в політику рило суне.
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22.06.2022 21:25 Відповісти
..." Шура, кто вы такой? ... Шура, КТО ВЫ такой!?!!"
Паниковский.
Класика жанру!
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22.06.2022 21:26 Відповісти
Нет, ви поезжайте в Киев и спросите, кем бил Паниковский до революции. Нет, ви поезжайте и спросите.
А він просто стояв на розі вулиць і просив милостиню, як сліпий.
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23.06.2022 00:10 Відповісти
Борис Джонсон тиждень тому дєрмака макнув .Воно трохи помовчало і знову бовкає шо опало. Потрібно Бориса просити щоб залишав на час його відсутності в Україні довірену особу для осмикування цих дєрмаків, подляків, арачмонь, бузумних . Та й яневтік був би обачнішим можливо.
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22.06.2022 21:28 Відповісти
похоже, ценой жизни украинцев хотят посильнее измотать рашку... чтобы война была долго... ценой наших жизней... дают столько оружия, чтобы мы еле еле огромными усилиями сдерживали орков
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22.06.2022 21:38 Відповісти
Дєрьмак, іди *****!
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22.06.2022 21:51 Відповісти
дерьмак- твое место на па-раше !!!
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22.06.2022 22:14 Відповісти
Трест, которий лопнул.
Це так Ермак відреагував на провал мордоліцих в італійському парламенті. Тільки 10 відсотків. Тільки.. А московські партнери в свою чергу накинулись на німців за зрив такої чудесної операції. Тому і фрази такі вимучені, залояжені, пропахли нафталіном з Лубянки. І кого він тепер буде визначати партнером і гарантом України. Фіаско. Нікогда еще Ермак не бил так близко к провалу.
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23.06.2022 00:17 Відповісти
Україна переможе тоді і швидко, коли при владі не буде москогвських гнид татарових, єлдаків та інших.
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23.06.2022 08:03 Відповісти
заткніть урода
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23.06.2022 10:48 Відповісти
 
 