Україна переможе швидше, якщо буде підтримка партнерів, про яку домовлялися, - Єрмак
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо Україна вчасно отримає саме ту підтримку, про яку було досягнуто домовленості із міжнародними партнерами, то переможе у цій розв’язаній Росією війні скоріше.
На цьому наголосив в інтерв’ю телевізійному проєкту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1 голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо вся підтримка, про яку ми домовилися і яку нам підтвердили наші партнери, буде отримана нами своєчасно, наша перемога буде скорішою. І ризики для всієї Європи, що ця війна поглине інші країни Європи, будуть знижуватися", - зазначив Єрмак.
Керівник ОП розповів журналістам про те, що російський агресор намагається окупувати всю територію України, як це сталося із Кримом та частиною Донбасу. Нині українці віддають свої життя за майбутнє Європи.
"Україна буде воювати з російським агресором стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Ми не боїмося нікого, ми боремося за нашу країну, за нашу землю. Сьогодні дуже важливою є підтримка нашої країни з боку європейських партнерів", - підкреслив він та додав, що "вихід з війни з рф може бути тільки один – наша перемога, яка буде спільною".
Єрмак запевнив у тому, що українці дуже вдячні італійцям за їхню підтримку та ніколи цього не забудуть. "Ми вдячні за зброю та гучний голос на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І це не стільки доброчинність, як інвестиції у власну безпеку, в наш спільний мир, в наше спільне вільне майбутнє", - підкреслив він.
За словами керівника ОП, візит до України прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який відбувся минулого тижня, був важливим. Керівник уряду Італії мав змогу пересвідчитися у наслідках злочинів російських окупантів під час відвідання передмістя Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели очередной разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Стороны обсудили вопросы поставок оружия украинской армии и ситуацию с войной России против Украины.
Залужный и Ермак выразили благодарность США за мощную помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщили на сайте президента.
"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в рамках постоянного диалога провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли", - говорится в сообщении.
На якій підставі завхоз приймає участь в цих перемовинах?
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого Указом Президента від 25 червня 2019 року
-здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
-подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
-вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента;
-координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента,
-забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
-забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
-організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
-визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
-реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
-здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Ось після цього почнуться перемоги, спецоперації, на кшталт викрадення цемаха, "вагнергейта", чи визволення військовополонених з "ізоляції" та економічний розвиток.
Так от в ОПЗЄ зрадники всі. На одну дурну папугу ЗЄ ціла ОП зрадників на чолі з Єрмаком.
Паниковский.
Класика жанру!
А він просто стояв на розі вулиць і просив милостиню, як сліпий.
Це так Ермак відреагував на провал мордоліцих в італійському парламенті. Тільки 10 відсотків. Тільки.. А московські партнери в свою чергу накинулись на німців за зрив такої чудесної операції. Тому і фрази такі вимучені, залояжені, пропахли нафталіном з Лубянки. І кого він тепер буде визначати партнером і гарантом України. Фіаско. Нікогда еще Ермак не бил так близко к провалу.