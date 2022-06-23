Українська авіація завдала ударів по позиціях росіян на Донеччині, - Повітряні сили

22 червня ударні групи українських штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м завдали декількох авіаударів по позиціях окупантів у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

"На східному напрямку завдано вогневого ураження ротно-тактичній групі противника, також знищено один укріпрайон окупантів", - йдеться в повідомленні.

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