Українська авіація завдала ударів по позиціях росіян на Донеччині, - Повітряні сили
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22 червня ударні групи українських штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м завдали декількох авіаударів по позиціях окупантів у Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
"На східному напрямку завдано вогневого ураження ротно-тактичній групі противника, також знищено один укріпрайон окупантів", - йдеться в повідомленні.
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Alexey Poltorak
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