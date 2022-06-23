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Українська авіація завдала ударів по позиціях росіян на Донеччині, - Повітряні сили

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повітряні,сили

22 червня ударні групи українських штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м завдали декількох авіаударів по позиціях окупантів у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

"На східному напрямку завдано вогневого ураження ротно-тактичній групі противника, також знищено один укріпрайон окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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А это, судя по всему, значит что новая арта уже повыносила ПВО орков.
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23.06.2022 09:06 Відповісти
Не можна робить такы припущення. Може на низьких висотах працювали .
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23.06.2022 09:11 Відповісти
У нас саме на "низьких висотах" били російські Су-25 та Су-34 Били "Іглами" коли вони з-за низької хмарності спускалися нижче їх нижнього краю
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23.06.2022 09:15 Відповісти
******* хлопцы эту орду ватную,слава Повітряним Силам ЗСУ
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23.06.2022 09:21 Відповісти
Слава Украіні!!! Смерть ворогам!
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23.06.2022 09:24 Відповісти
 
 