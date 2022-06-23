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В Україні внаслідок бойових дій зникли безвісти 10 тисяч людей, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безвісти

Після початку бойових дій зникли безвісти 20 тисяч людей, майже половину з них правоохоронцям вдалося розшукати/

Про це повідомив під час брифінгу начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого до органів та підрозділів поліції надійшли звернення щодо зникнення 20 тис. осіб, з них майже половину розшукано", - сказав він.

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Сергєєв також розповів, що за вказаний період оголошено в розшук 533 неповнолітні особи, з них знайдено 360.

Із числа нерозшуканих 169 дітей зникли безвісти внаслідок бойових дій, уточнив посадовець.
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23.06.2022 20:17 Відповісти
Всі вони вбиті росіянами. І можливо не великий відсоток вивезено рабами.

А ще треба розуміти що не про всіх заявлено і справжня цифра пропавших безвісті на порядок більша.
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24.06.2022 04:30 Відповісти
І взагалі треба чітку прив'язку до областей. Тому що я на 100% переконаний що даних Маріуполю та Херсону в принципі немає. Це дані швидше за все з однієї тільки Київщини.
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24.06.2022 04:32 Відповісти
 
 