Епіфаній попросив Кабмін передати ПЦУ один з храмів Києво-Печерської лаври

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звертається до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням надати церкві один з храмів Києво-Печерської лаври для проведення регулярних богослужінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на лист предстоятеля ПЦУ до Шмигаля.

Епіфаній зазначив, що 23 травня рішенням Священного Синоду ПЦУ було засновано чоловічий монастир - Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ.

"За дорученням Синоду та як очільник Лаври звертаюся до Вас, Денисе Анатолійовичу, та до Кабінету міністрів України з проханням:

1. Невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої Лаври) – для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством.

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2. Знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності.

Для вирішення цих питань прошу дати доручення компетентним державним інституціям невідкладно, із залученням уповноважених від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ осіб, провести вивчення стану справ для подання узгоджених рекомендацій", - йдетьс у листі Епіфанія.