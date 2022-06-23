Епіфаній попросив Кабмін передати ПЦУ один з храмів Києво-Печерської лаври
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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звертається до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням надати церкві один з храмів Києво-Печерської лаври для проведення регулярних богослужінь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на лист предстоятеля ПЦУ до Шмигаля.
Епіфаній зазначив, що 23 травня рішенням Священного Синоду ПЦУ було засновано чоловічий монастир - Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ.
"За дорученням Синоду та як очільник Лаври звертаюся до Вас, Денисе Анатолійовичу, та до Кабінету міністрів України з проханням:
1. Невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої Лаври) – для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством.
2. Знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності.
Для вирішення цих питань прошу дати доручення компетентним державним інституціям невідкладно, із залученням уповноважених від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ осіб, провести вивчення стану справ для подання узгоджених рекомендацій", - йдетьс у листі Епіфанія.
Будь ласка, зачекайте...
КАБМІН ПРОТИ "ДИСКРИМІНАЦІЇ" РПЦВУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЛАВР У ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ - СОВСУН
В уряді досі вважають, що спроби заборонити московський патріархат є "необґрунтованими"
Україні варто було б уже давно заборонити церкву країни-агресорки - тобто так звану "українську православну церкву московського патріархату", яка фактично є підрозділом російської православної церкви. Проте Кабінет Міністрів навіть після початку повномасштабної війни з росією вважає такі дії "необґрунтованими".
Про це написала народна депутатка Інна Совсун у Facebook.
Вона звернулася до уряду щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської, Почаївської Успенської та Свято-Успенської Святогірської лавр, які московському патріархату держава віддала безоплатно та безстроково.
У Кабміні на це відповіли, що розірвати угоду в односторонньому порядку можливо лише "у випадку нецільового використання майна або утримання в неналежному стані після попередження".
"Ммм, цікаво, коли гipкін-cтpєлков писав: "Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини", а потім pociя обстріляла і підпалила Святогірську лавру, чи можна це вважати утриманням її в неналежному стані?" - саркастично зауважила нардепка.
За її словами, у відповіді урядовців вказується, що спроби заборонити рпцвУ (та, яка упц мп) - є необґрунтованими, бо "немає доказів вчинення цими служителями культу кримінальних чи адміністративних правопорушень". Мовиться про вироки судів, постанови про стягнення тощо.
А навіть якби такі докази і були - необхідно було б ще довести, що конкретні представники патріархату пов'язані з діяльністю організації. Тож не можна "дискримінувати" релігійні організації, центр яких знаходиться в москві, вважає Кабмін. Як і повернути лаври державі?
"Я передбачала таку реакцію, тому й підняла питання про подальшу заборону передачі храмів на користь упц мп. Але, виявляється, поставити запобіжники проти такого недалекоглядного розбазарювання в майбутньому - також не можна. Хоча Кабмін мав би розробити зміни до тих законопроєктів, які йому зараз заважають. Бо взагалі-то це і є робота Кабміну - пропонувати рішення, а не просто плакатися через недосконалість всесвіту", - наголосила Совсун.
23 червня, 2022
Але то питання не розуму і навіть не продажності, просто робота фсбшної агентури у вищих ешелонах, підримка корумпованості судів і решти гілок влади також їхніх рук справи. Приклад роботи - втрата півдня держави. Такщо стайні власне там, де їх не мало б бути...
Лавра у державній власності.
"Нижня лавра перебуває в довгостроковій оренді і нею користується УПЦ (МП). Останній раз договір оренди нашвидкуруч продовжували за прем'єрства регіонала Миколи Азарова в 2013 році - до Революції гідності."
Розірвати аренду і все.
фєдєрастовій секті імені Дзержинського не має бути в Україні!