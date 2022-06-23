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Кабмін (6255) Лавра (278) УПЦ МП (1095) Епіфаній (344) ПЦУ (778) Денис Шмигаль (2691)

Епіфаній попросив Кабмін передати ПЦУ один з храмів Києво-Печерської лаври

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

лавра

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній звертається до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням надати церкві один з храмів Києво-Печерської лаври для проведення регулярних богослужінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на лист предстоятеля ПЦУ до Шмигаля.

Епіфаній зазначив, що 23 травня рішенням Священного Синоду ПЦУ було засновано чоловічий монастир - Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру ПЦУ.

"За дорученням Синоду та як очільник Лаври звертаюся до Вас, Денисе Анатолійовичу, та до Кабінету міністрів України з проханням:

1. Невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої Лаври) – для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Монополія монастиря Московського Патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством.

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2. Знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності.
Для вирішення цих питань прошу дати доручення компетентним державним інституціям невідкладно, із залученням уповноважених від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ осіб, провести вивчення стану справ для подання узгоджених рекомендацій", - йдетьс у листі Епіфанія.
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Топ коментарі
+78
Да давно пора выкинуть из Киевской Лавры росийских окупантов
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23.06.2022 22:05
+62
Взагалі ВСЕ треба передати ПЦУ.
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23.06.2022 22:07
+49
Вот и посмотрим как будет крутиться окружение Зеленского , будучи проводниками политики московского патриархата в Украине. Шо они нашептывать будут?
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23.06.2022 22:06
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Да давно пора выкинуть из Киевской Лавры росийских окупантов
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23.06.2022 22:05 Відповісти
Я не розумію чому їх не викинули зі Священної Києво-Печерської Лаври на початку повномасштабної війни путіна, вони мали летіти з України пердіти і куваркатися піднявши свої московські ряси. І не тільки Чарівний пендель, їм чимось ще й серйозніше під зад треба було дати.
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24.06.2022 03:55 Відповісти
Вот и посмотрим как будет крутиться окружение Зеленского , будучи проводниками политики московского патриархата в Украине. Шо они нашептывать будут?
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23.06.2022 22:06 Відповісти
проігнорують
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23.06.2022 22:08 Відповісти
Сьогодні.

КАБМІН ПРОТИ "ДИСКРИМІНАЦІЇ" РПЦВУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЛАВР У ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ - СОВСУН

В уряді досі вважають, що спроби заборонити московський патріархат є "необґрунтованими"

Україні варто було б уже давно заборонити церкву країни-агресорки - тобто так звану "українську православну церкву московського патріархату", яка фактично є підрозділом російської православної церкви. Проте Кабінет Міністрів навіть після початку повномасштабної війни з росією вважає такі дії "необґрунтованими".

Про це написала народна депутатка Інна Совсун у Facebook.

Вона звернулася до уряду щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської, Почаївської Успенської та Свято-Успенської Святогірської лавр, які московському патріархату держава віддала безоплатно та безстроково.

У Кабміні на це відповіли, що розірвати угоду в односторонньому порядку можливо лише "у випадку нецільового використання майна або утримання в неналежному стані після попередження".

"Ммм, цікаво, коли гipкін-cтpєлков писав: "Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини", а потім pociя обстріляла і підпалила Святогірську лавру, чи можна це вважати утриманням її в неналежному стані?" - саркастично зауважила нардепка.

За її словами, у відповіді урядовців вказується, що спроби заборонити рпцвУ (та, яка упц мп) - є необґрунтованими, бо "немає доказів вчинення цими служителями культу кримінальних чи адміністративних правопорушень". Мовиться про вироки судів, постанови про стягнення тощо.

А навіть якби такі докази і були - необхідно було б ще довести, що конкретні представники патріархату пов'язані з діяльністю організації. Тож не можна "дискримінувати" релігійні організації, центр яких знаходиться в москві, вважає Кабмін. Як і повернути лаври державі?

"Я передбачала таку реакцію, тому й підняла питання про подальшу заборону передачі храмів на користь упц мп. Але, виявляється, поставити запобіжники проти такого недалекоглядного розбазарювання в майбутньому - також не можна. Хоча Кабмін мав би розробити зміни до тих законопроєктів, які йому зараз заважають. Бо взагалі-то це і є робота Кабміну - пропонувати рішення, а не просто плакатися через недосконалість всесвіту", - наголосила Совсун.
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23.06.2022 22:22 Відповісти
Хто б сумнівався що Кабмны проти виселення кацапів якщо згадати що в Кабміні лише 15,5% етнічних українців. Жидам (66%) по фіг (хто більше дасть) а кацапам ... ну Ви поняяли...
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24.06.2022 00:53 Відповісти
От же ж сруцькимирное ЗЕбильное.
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24.06.2022 01:21 Відповісти
Взагалі вони в сінагогу ходять, а Путлеру докладають що в РПЦ МП.
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23.06.2022 22:29 Відповісти
Взагалі ВСЕ треба передати ПЦУ.
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23.06.2022 22:07 Відповісти
"Все" ні в якому разі! Історико-культурний заповідник національного значення церква не спроможна утримувати в належному стані.
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24.06.2022 01:17 Відповісти
А тепер перевіримо зекоманду.....хто за росію, а хто за Україну.
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23.06.2022 22:07 Відповісти
50/ 50 . 50% за Московію та 50% за Їзраїль.
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23.06.2022 22:27 Відповісти
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23.06.2022 22:33 Відповісти
Давно пора витиснути московітських попів-перевертнів у рясах з українських святинь!
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23.06.2022 22:08 Відповісти
Треба визнати РПЦ - екстремістською організацією і заборонити її.
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23.06.2022 22:59 Відповісти
«Не на часі», «розділення країни», чи просто будуть тягнути час?
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23.06.2022 22:08 Відповісти
Будуть тягнути. 100%
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23.06.2022 22:43 Відповісти
Всі храми в Україні мають бути відібрани у кацапських окупантів та повернені українській громаді...
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23.06.2022 22:08 Відповісти
В тому то й біда, Олександре, що церкви не утримуються державою, а утримуться громадами, тому тільки громада, яка утримує ту церкву може вирішувати українська вона, чи ні...
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24.06.2022 01:23 Відповісти
Що відповів найвеличніший напольйон?
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23.06.2022 22:08 Відповісти
саме зйомка відосика - тому недоречно...
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23.06.2022 22:11 Відповісти
Нардепка Совсун: заборонити УПЦ (МП) в Україні уряд вважає необґрунтованим

23 червня, 2022
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23.06.2022 22:25 Відповісти
всі.
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23.06.2022 22:09 Відповісти
проверка зевлады на вшивость будет провалена "кАкой без разницы", в ОПе все - засланцы масковскага пархата..(
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23.06.2022 22:14 Відповісти
Бакланов і прихожанє московської церкви з ОПи не дозволять.
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23.06.2022 22:16 Відповісти
Пора бы нашему Патриарху не просить кабмин а с помощью братьев и народа Украины взять и просто выгнать всех этих попов кгебистов нахрен с лавры, выдать по чемодану и пиньком на рашу. Пора проявить себя ,а не просить, времена прошения закончились. Пора показать что он наш настоящий Патриарх
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23.06.2022 22:16 Відповісти
все правильно, отдать пару-тройку храмов, на пещерах и в самой лавре
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23.06.2022 22:16 Відповісти
символ рпц в лаврі це кантор при вході((
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23.06.2022 22:39 Відповісти
Якщо мудріші від вошей, то перші б почали чистити авгієві стайні.
Але то питання не розуму і навіть не продажності, просто робота фсбшної агентури у вищих ешелонах, підримка корумпованості судів і решти гілок влади також їхніх рук справи. Приклад роботи - втрата півдня держави. Такщо стайні власне там, де їх не мало б бути...
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23.06.2022 22:23 Відповісти
скромняга Єпіфаній! треба вимагати усю Лавру під крило УПЦ! бо саме так і має бути. і взагалі, який нафіг мосовський патріархат??? пушкіна і булгакова - нафіг, а московський патріархат чим кращий? та він сташніше компартії. бо там купа агентів фсб! чому досі ця п'ятаа колонна не заборонена???
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23.06.2022 22:23 Відповісти
Може все ж ПЦУ?
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23.06.2022 22:54 Відповісти
Шмигаль, негайно до виконання!!
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23.06.2022 22:26 Відповісти
Чому тільки один? Давно пора цю філію фсб прикрити
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23.06.2022 22:32 Відповісти
Фігню пишете! Лавра - належить Українській державі! А "УПЦ МП" тільки орендує! Тому - розірвати договір оренди, і під дупу дати так, щоб летіли шкереберть! З наших українських святинь!!!
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23.06.2022 22:47 Відповісти
Не звізди кацапе
Лавра у державній власності.
"Нижня лавра перебуває в довгостроковій оренді і нею користується УПЦ (МП). Останній раз договір оренди нашвидкуруч продовжували за прем'єрства регіонала Миколи Азарова в 2013 році - до Революції гідності."
Розірвати аренду і все.
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23.06.2022 23:30 Відповісти
что ты несешь, поц. все знают что она в аренде!
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23.06.2022 23:37 Відповісти
Лавры / соборы ПРИНЦИПИАЛЬНО не могут быть частными в Украине - как памятники культуры они принадлежат ТОЛЬКО стране ....Это не кацапия .
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23.06.2022 23:43 Відповісти
У 1051 р. ченці Антоній з м. Любеча на Чернігівщині і Феодосій з м. Василева (Василькова) на Київщині заснували Києво-Печерську обитель. Згодом за часів перебування на великокняжому престолі дітей Ярослава її було перетворено на лавру. За правління Ярослава Володимировича Київ, завдяки своїй християнізаторській місіонерській політиці, діяльності визначних релігійних авторитетів та масштабному церковному будівництву, починає перетворюватися на ключовий релігійний центр.
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23.06.2022 23:58 Відповісти
МП треба оголосити чимось на кшталт організаціі-терориста. Це ж у голові не укладається - одна з головних святинь України належить московитам.
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23.06.2022 22:39 Відповісти
Не тільки московитам а московитам фсбшникам
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24.06.2022 04:07 Відповісти
Випускники філії ФСБ в Україні.
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23.06.2022 22:41 Відповісти
Тю! А де у Паши Мерседеса сауна і девачкі будуть?
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23.06.2022 22:41 Відповісти
Ось і подивимось на вошивість влади, і конкретно Шмигаля?
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23.06.2022 22:47 Відповісти
Ви тільки почуйте, що коїться в Україні, котра вважається незалежною державою вже 30 років, котра воює з москальською ордою за свою Незалежність вже 8 років !!!! Митрополит всієї України, перший предстоятель Православної Церкви України, Владико Епіфаній, звертається до ЗЕ-кабінету міністрів з проханням про передачу в ПЦУ один з храмів Києво-Печерської Лаври!!! А чому цей ЗЕ-кабмін вже давно, самостійно не підняв свої ЗЕлені сраки та не передав ВСІ, колись загарбані москальською "православною гебнею", храми та церкви у користаування ПЦУ??? А тому, що ЗЕ-колаборанти ніколи не вважали та не вважають себе частиною української нації, української держави та церкви. Той ватний, совковий мотлох котрий зараз засів на Банковій, це щобла політичних гопників, які роблять гешефт на бідах українського народу, кидаючи йому, як собаці кістку, щоденні тупорилі відосики у виконанні обдовбаного гнусавого колаборанта.
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23.06.2022 22:59 Відповісти
не один з храмів а всю Лавру
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23.06.2022 23:15 Відповісти
Не один Храм передати, а всі!! Один залишити для УПЦ МП. Це буде справедливо!
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23.06.2022 23:15 Відповісти
А що там борцун за проведення Євробачення у нас мініср культурки Ткаченко? Розірвав вже аренду на Лавру з мацковським сатанатом?
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23.06.2022 23:22 Відповісти
Опять эти недалекие делают вполне правильную вещь, но делают с точки зрения европейского избирательно крайне погано. Ну нету такой процедуры передачи туда-сюда, как нету и других по закрытию партий. Зато есть другая процедура. Уголовное дело и следствие, открытое следствие. И на основании быстрого приговора с огромными сроками тюремного заключения уже запрещать кацапские партии, запрещать эту клоаку кацапскую и многое другое. Почему так не делается? Потому что на следствии все эти завербованные кацапенки могут начать сотрудничать со следствием. А там такого наговорят, таких людей сдадут и с доказательствами вдобавок, что этой власти от этого будет худо. Поэтому они и не трогают, а если и трогают, то через дебильные запреты организаций с неприкосновенными подонками-предателями.
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23.06.2022 23:23 Відповісти
ПЦУ має отримати всю Лавру, бо це спадщина наша, українська, а не кацапська.
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24.06.2022 01:03 Відповісти
Запретить в Украине оккупантскую секту гэбиста-барыги агента*Михайлова*! Все передать Святейшей Церкви Украины!
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24.06.2022 01:15 Відповісти
Взагалі всі Лаври мають перейти до ПЦУ.

фєдєрастовій секті імені Дзержинського не має бути в Україні!
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24.06.2022 01:32 Відповісти
Кацапску церкву вобще нафик с Украины. ФСБшным курвам здесь нечего делать
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24.06.2022 06:42 Відповісти
Украинцы просят (!) что бы свинособаки в Киеве выделили храм. Ещё на колени встаньте.
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24.06.2022 07:05 Відповісти
а от незабаром побачимо, наскільки кацапська агентура глибоко вкопалася на банковій... втім, зелена ******** саме у цьому питанні може й піти на деякі тимчасові поступки пцу... але загалом жодних ілюзій не треба мати - доки не буде вигнана, - а ще краще перестріляна (!!!) зелена наволоч, починаючи із зе-лупи, дєрьмака, татарових та інших зрадників, - доти жодного реального поступу країни очикувати зась...
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24.06.2022 09:39 Відповісти
 
 