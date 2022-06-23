Епифаний попросил Кабмин передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний обращается к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой предоставить церкви один из храмов Киево-Печерской лавры для проведения регулярных богослужений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на письмо предстоятеля ПЦУ к Шмыгалю.
Епифаний отметил, что 23 мая решением Священного синода ПЦУ был основан мужской монастырь – Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра ПЦУ.
"По поручению Синода и как руководитель Лавры обращаюсь к Вам, Денис Анатольевич, и к Кабинету Министров Украины с просьбой:
1. "Безотлагательно решить вопрос о предоставлении одного из храмов на территории Верхней Лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другой в пределах Верхней Лавры), для совершения регулярных богослужений Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Монополия монастыря Московского патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом.
2. Найти возможность предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности.
Для решения этих вопросов прошу дать поручение компетентным государственным институтам безотлагательно, с привлечением уполномоченных от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ лиц, провести изучение положения дел для представления согласованных рекомендаций", - говорится в письме Епифания.
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КАБМІН ПРОТИ "ДИСКРИМІНАЦІЇ" РПЦВУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ЛАВР У ДЕРЖАВНУ ВЛАСНІСТЬ - СОВСУН
В уряді досі вважають, що спроби заборонити московський патріархат є "необґрунтованими"
Україні варто було б уже давно заборонити церкву країни-агресорки - тобто так звану "українську православну церкву московського патріархату", яка фактично є підрозділом російської православної церкви. Проте Кабінет Міністрів навіть після початку повномасштабної війни з росією вважає такі дії "необґрунтованими".
Про це написала народна депутатка Інна Совсун у Facebook.
Вона звернулася до уряду щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської, Почаївської Успенської та Свято-Успенської Святогірської лавр, які московському патріархату держава віддала безоплатно та безстроково.
У Кабміні на це відповіли, що розірвати угоду в односторонньому порядку можливо лише "у випадку нецільового використання майна або утримання в неналежному стані після попередження".
"Ммм, цікаво, коли гipкін-cтpєлков писав: "Моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини", а потім pociя обстріляла і підпалила Святогірську лавру, чи можна це вважати утриманням її в неналежному стані?" - саркастично зауважила нардепка.
За її словами, у відповіді урядовців вказується, що спроби заборонити рпцвУ (та, яка упц мп) - є необґрунтованими, бо "немає доказів вчинення цими служителями культу кримінальних чи адміністративних правопорушень". Мовиться про вироки судів, постанови про стягнення тощо.
А навіть якби такі докази і були - необхідно було б ще довести, що конкретні представники патріархату пов'язані з діяльністю організації. Тож не можна "дискримінувати" релігійні організації, центр яких знаходиться в москві, вважає Кабмін. Як і повернути лаври державі?
"Я передбачала таку реакцію, тому й підняла питання про подальшу заборону передачі храмів на користь упц мп. Але, виявляється, поставити запобіжники проти такого недалекоглядного розбазарювання в майбутньому - також не можна. Хоча Кабмін мав би розробити зміни до тих законопроєктів, які йому зараз заважають. Бо взагалі-то це і є робота Кабміну - пропонувати рішення, а не просто плакатися через недосконалість всесвіту", - наголосила Совсун.
23 червня, 2022
Але то питання не розуму і навіть не продажності, просто робота фсбшної агентури у вищих ешелонах, підримка корумпованості судів і решти гілок влади також їхніх рук справи. Приклад роботи - втрата півдня держави. Такщо стайні власне там, де їх не мало б бути...
Лавра у державній власності.
"Нижня лавра перебуває в довгостроковій оренді і нею користується УПЦ (МП). Останній раз договір оренди нашвидкуруч продовжували за прем'єрства регіонала Миколи Азарова в 2013 році - до Революції гідності."
Розірвати аренду і все.
фєдєрастовій секті імені Дзержинського не має бути в Україні!