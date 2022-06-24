Зеленський готується звільнити Баканова, - Politico

Президент Володимир Зеленський хоче звільнити голову СБУ Івана Баканова через провали в захисті Херсона.

Про це з посиланням на чотирьох близьких до президента чиновників та одного західного дипломата, який консультував Київ щодо реформи СБУ, пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LIGA.net.

Одне із джерел з оточення Зеленського повідомило, що Банкова незадоволена Бакановим і працює над його заміною. За словами джерела, в голові СБУ не влаштовують управлінські навички. "Нині нам потрібні навички антикризового управління, яких, як ми думаємо, у нього немає", – сказало джерело.

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За словами джерел, занепокоєння викликає не лише сам Баканов, а й дії деяких топосіб СБУ на початку широкомасштабного вторгнення Росії. Зокрема, це стосується трьох:

– Ексглави Херсонського управління СБУ генерала Сергія Криворучка. За твердженням української влади, він наказав офіцерам евакуюватися з міста під час російського штурму всупереч наказу Зеленського.

– Помічника Криворучка, полковника Ігоря Садохіна. За даними української влади, видав росіянам розташування мінних полів і наводив їхню авіацію.

– Ексглави внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Виїхав з України за кілька годин до широкомасштабного вторгнення РФ. Затриманий у Сербії. Зеленський назвав його і Криворучка "зрадниками", а також позбавив їх звань.

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Захоплення Херсона дозволило російським силам закріпитися на півдні України, зазначають журналісти. "За це хтось має постраждати", – зазначило джерело видання, натякнувши на Баканова.

У СБУ відмовилися коментувати публікацію Politico.