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Новини Політика України
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Зеленський (17387) звільнення (1511) Баканов Іван (295)

Зеленський готується звільнити Баканова, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Політика України

баканов,зеленський

Президент Володимир Зеленський хоче звільнити голову СБУ Івана Баканова через провали в захисті Херсона.

Про це з посиланням на чотирьох близьких до президента чиновників та одного західного дипломата, який консультував Київ щодо реформи СБУ, пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LIGA.net.

Одне із джерел з оточення Зеленського повідомило, що Банкова незадоволена Бакановим і працює над його заміною. За словами джерела, в голові СБУ не влаштовують управлінські навички. "Нині нам потрібні навички антикризового управління, яких, як ми думаємо, у нього немає", – сказало джерело.

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За словами джерел, занепокоєння викликає не лише сам Баканов, а й дії деяких топосіб СБУ на початку широкомасштабного вторгнення Росії. Зокрема, це стосується трьох:

– Ексглави Херсонського управління СБУ генерала Сергія Криворучка. За твердженням української влади, він наказав офіцерам евакуюватися з міста під час російського штурму всупереч наказу Зеленського.

– Помічника Криворучка, полковника Ігоря Садохіна. За даними української влади, видав росіянам розташування мінних полів і наводив їхню авіацію.

– Ексглави внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Виїхав з України за кілька годин до широкомасштабного вторгнення РФ. Затриманий у Сербії. Зеленський назвав його і Криворучка "зрадниками", а також позбавив їх звань.

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Захоплення Херсона дозволило російським силам закріпитися на півдні України, зазначають журналісти. "За це хтось має постраждати", – зазначило джерело видання, натякнувши на Баканова.

У СБУ відмовилися коментувати публікацію Politico.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+67
и себя заодно пусть "звiльнит" - за провал подготовки к обороне.
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24.06.2022 10:53
+54
Тільки звільнити? А посадити, за всі його діяння?
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24.06.2022 10:54
+54
Та ви що... Він готувався, він несамовито готувався, на шашлики!
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24.06.2022 10:57
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Була б крихта порядності, сам би пішов, після втечі заступника, чи поступив би як справжній офіцер Кравченко. А ще корчить з себе вірюючого, з московської церкви не вилазить. Шлепер.
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24.06.2022 11:42 Відповісти
Два рази вистрілив собі в голову
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24.06.2022 13:21 Відповісти
В результаті хіба що обіграють сценку в шапіто-95)
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24.06.2022 15:56 Відповісти
А де злодій і нікчема Аваков...на якому дереві гойдається той , хто спотворив за 8 років всі силові структури а сбу перетворив на філію фсб,чи гру росії ?Люди ви вибрали собі в керівництво перевертнів,злодіїв,нікчем зрадників...і радієте якійсь нікчемній кістці...від брехливого бєніного паяца? Пора порядним людям браться за внутрішніх ворогів.....
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24.06.2022 11:51 Відповісти
Який анонс! Тиждень буде ********** готуватись звільнити, поки баканов не сховає кінці у воду або не втіче, або випадково не застрелиться!
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24.06.2022 11:51 Відповісти
Ні. Друга дитинства, не звільнять. Його переведуть на друге тепле, та грошове місце.
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24.06.2022 12:01 Відповісти
В наглядову раду чогось там...
Алгоритм відпрацьований.
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24.06.2022 14:12 Відповісти
баканова увольняют за его друга-предателя,который врагу "сдал" оборонные системы Херсонщины...Но пора увольнять Ермака за его дрзей-врагов Украины и Татарова
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24.06.2022 12:06 Відповісти
А як можна звільнити Єрмака, якщо він взагалі НІХТО? Можна звільнити особу з офіційної державної посади. А яка державна посада Єрмака? По факту, весь ОП - це збіговисько якихось радників-фрілансерів. Щоб їх вигнати не потрібні ніякі рішення, ніякі постанови, ніякої більшості у ВР. Їх можна просто попросити і не продовжувати розкручувати на державних каналах. Але цього чогось ніхто не робить.... А для плебсу формується картинка, що це не Єрмак поганий, а Баканов поганий. Так ОП намагється перевести стрілки, бо люди починають цікавитися, як так вишло, що Херсон під окупацією, і що до вторгнення ніхто не готувався.
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24.06.2022 15:48 Відповісти
во время войны агентов фсб надо не увольнять, а судить и расстреливать
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24.06.2022 12:07 Відповісти
...и поставить вместо него Татарова!
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24.06.2022 12:07 Відповісти
Так ,він же "керував" обороною Києва..."Достойний" тип...
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24.06.2022 13:35 Відповісти
Володимире Олександровичу, не спішіть, такі важливі рішення для країни, як звільнення голови СБУ під час війни потребують зваженості і виваженості(хм!?). Можливо треба дати товаришу
лейтенанту ще трохи часу, аби проявити себе кращим очільником нашої славетної СБУ.
Якщо Ви раптом надумали поставити керувати цією службою лисого з кварталу, то не раджу. Формат пики ліца не той. Не віддає інтелігентністю. Ганьбитиме службу навіть лише зовнішнім виглядом.
Якщо дійсно переживаєте за якість служби, то оставте лейтенанта, як особу для представництва. А замами поставте бойових офіцерів, що мають інвалідність і не можуть далі фізично воювати на фронті бойових дій.
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24.06.2022 12:22 Відповісти
Уточнюю: я мав на увазі українських офіцерів із ЗСУ. Вам же однаково - ЗСУ, СБУ, какая разніца.
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24.06.2022 12:43 Відповісти
та не. офицер ЗСУ тут не прокатит. на этой должности должен быть человек с большим опытом оперативной работы, агентурной, опыта разведки и контрразведки. все таки функции СБУ и ЗСУ "немного" разные
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24.06.2022 13:11 Відповісти
бубочка,а дєрьмак, не зрадник?
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24.06.2022 12:38 Відповісти
Всё это ZEкодло во главе малоросом Боневтик пусть уходит в отставку! Они уже достаточно всего про*** бали, да так, шо украинцы умылись кровавыми слезами
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24.06.2022 12:40 Відповісти
****** стыд эта СБУ, вдумайтесь -глава сбу херсона здавал город оркам, какие же гниды там работают??
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24.06.2022 12:41 Відповісти
якби не гниди, то вони б того генерала розстріляли б на місці.
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24.06.2022 12:45 Відповісти
Ні в СБУ е порядні чесні воїни а гниди це продукт нашого народу і їх багато повсюду і народ їх же вибирае керувати державою, а "яка різниця" путін же сказав "будь хто тільки не Порошенко" нарід виконав. Так кто гніди ??
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24.06.2022 12:55 Відповісти
а не приведи господь орки підійшли б до стін інших обласних центрів окрім тих що відстояли напад? лік вищих посадових осіб СБУ, МВС, та інших силових кантор , що мали намір здатися і могли б злити оборонну інформацію ворогу був би куди більший. Є інформація що в деяких обласних центрах в перші дні війни, влади на місцях не залишилось майже зовсім, для прикладу у м. Житомир.
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24.06.2022 13:46 Відповісти
нехай зробіть собі харакірі
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24.06.2022 12:46 Відповісти
Весь ОП ? Ні. Зелі та Єрмака буде достатньо .
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24.06.2022 13:01 Відповісти
Пізно всрався. І скільки ж воно ще буде готуватися ? Поки Дермак з Беней не знайдуть таке ж дерьмо
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24.06.2022 12:48 Відповісти
вся зеленая кодла собрана по принципу кумовства, и такая же гниль и профаны как боневтік нашашликович
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24.06.2022 12:50 Відповісти
А посидіти на дорожку, а ви звернули увагу в Запорізькій області на підконтрольній території немає російської агентури....сбу в запоріжжі точно таке як в херсоні було..
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24.06.2022 12:53 Відповісти
Значить точно не звільнить.
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24.06.2022 12:56 Відповісти
А що на рахунок вагнерівців? Забули вже?
Одного звільнення мало. Якщо не буде повноцінного розслідування, виявлення та посадки кротів на усіх рівнях - гріш ціна цим "тєлодвіженіям".
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24.06.2022 12:57 Відповісти
Хтось може пояснити яке відношення СБУ взагалі має до мінних полів?

Це прерогатива ЗСУ, як ця інфа взагалі могла потрапити до СБУ??

Як він міг знати їх розташування і тим більше - дати наказ на розмінування?

Може СБУ ще буде розказувати де окопи рити і як правильно танки в бою застосовувати?
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24.06.2022 12:57 Відповісти
а чем зеля думал, когда своего корешка с навыками коммерческого директора юмористической студии, назначал на должность главы главной спецслужбы страны? человека без профильного образования, опыта работы, военного звания, необходимого характера для работы там, уважения в этой службе со стороны подчиненных?
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24.06.2022 13:08 Відповісти
Він думав, насамперед, про свій комфорт та особисту безпеку, а також про можливість домовитися з кремлівським упирем десь посередині. Виходячи з цього, критерій підбору голови СБУ полягав в особистій відданості, а не в професійній підготовці.
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24.06.2022 13:30 Відповісти
Да й самомому не завадило б звільнитися!
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24.06.2022 13:15 Відповісти
ЗЕшоблу учить не надо, как переводить стрелки - сейчас для того, чтобы погасить в обществе возмущение сдачей юга страны, сдадут на публичное съедение Васю Баканова, а реальные виновники сдачи юга и прочих провалов останутся и дальше спокойно себе сидеть в ОП и работать на москальню... Васю давно нужно было гнать из службы, но сейчас на него удобно повесят всех собак... И пипл схавает.
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24.06.2022 13:21 Відповісти
я думаю баканов уже столько на этой должности заработал, что спокойно может и за бугор укатить, и жить там припеваючи
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24.06.2022 14:38 Відповісти
Шо он и сжелает
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24.06.2022 20:59 Відповісти
Все це херня. Пиль у очі. Це вже було, згадайте Богдана Розумкова та інших. Звільнить з переходом на другу посаду, щоб нарід не пи...ів за провали у війні. З цього рая...ІМХО Треба міняти все кодло.
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24.06.2022 13:29 Відповісти
..а хіба Бакланов ще не розстріляний?..
і, зерадники, поверніть, нарешті вже, Прямий, 5-й, Еспресо, з вибаченнями, до цифрового ефіру.. бо ******* новини зараз дивляться тільки дебіли та пенсіонери, яким байдуже "що там іде"..(
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24.06.2022 13:34 Відповісти
Цього поціновувача московських попів з кримінальними минулим взагалі судити треба!
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24.06.2022 14:01 Відповісти
якого довбойоба вибрав мудрий український нарід, таке враження, що ці 73% діти тупо алкашні і нариків зі стажем
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24.06.2022 14:02 Відповісти
Что-то слишком мягкое наказание , для этих тварей..!!Уволить и лишить званий и всё??? !!А посидеть за решёткой лет пятнадцать -двадцать!! Сколько сейчас молодых парней-солдат положим , что бы освободить херсонскую и Запорожскую области??? Я уже не говорю о материальном ущербе!! А младший лейтенант Бакланов давно уже должен быть в тюрьме и отвечать на вопросы следователей.. Помните как Баканов защищаил Наумоава!!..Я мол снимаю жильё у намова, мы дружим семьями, то да сё!! , Вместе воруем , вместе и на ****** ездим ........Сволочи!!... Если наумов по Сербии болтался с чемоданом долларов налички в один миллион, то представляете сколько миллионов долларов налички у Баканова в заначке!!! Нет у мошенников из 95-го квартала ни совести ни чести!!! одни ворюги !!
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24.06.2022 14:09 Відповісти
оце так покарання - звільнення, фейспалм просто
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24.06.2022 15:33 Відповісти
З другого боку нарід обрав неука Зеленського, той притягнув таких же "компетентних" покидьків у владу. От вони так "вчаться" державному управлінню і як у студентів у них є свої "про*оби". До другого терміну щось навчаться і вірогідно повторять захід у владу, звісно, якщо під їхнім "особистим контролем" ще щось лишиться від України.
Але то таке, зате "прибарахлилися" всі.
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24.06.2022 15:54 Відповісти
шо значить хочуть звільнити?
там нема злочинної бездіяльності як мінімум?
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24.06.2022 16:01 Відповісти
Так а шо, Баканова у полон взяли?
А коли? Я щось пропустив, на якому фронті?
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24.06.2022 16:31 Відповісти
От@pecherhill
14 июня, 2022 Источники сообщают, что над главой СБУ Иваном Бакановым сильно сгустились тучи. Вполне возможна его скорая отставка. Увольнение главы СБУ Харьковской обл. Романа Дудина, и лишение званий генерала Наумова и экс-начальника СБУ Херсонской обл. Сергея Криворучко случились в рамках этого события. Дело вот в чем. Баканов Ермака не устраивал никогда, по крайне простой причине. Баканова в окружение Зеленского привел не Ермак. Баканов, Шефир и Мария Левченко это последние личности пришедшие с Зеленским во власть из студии "Квартал-95". Однако. Вся эта троица умудрилась благополучно ладить с Ермаком, насколько это вообще возможно. Но проблема в том, что Баканов возглавляет реальную силовую структуру, во главе котрой Ермак хотел бы видеть своего человека. Варианты замены Баканова Ермак рассматривал всегда. Случай выпал сам собой. Во-первых Зеленский в последнее время крайне недоволен генпрокурором Венедиктовой, которая еще до российского вторжения вдруг стала занудной законницей, сверяющей каждый свой шаг с Уголовным кодексом. Собственно, из-за пассивности Венедиктовой случился провал с судами над Порошенко. Во-вторых, Зеленский был взбешен тем, что 24 февраля, в день вторжения России, Баканов из здания на Владимирской испарился и не подавал признаков жизни в течении нескольких дней. Зеленского можно обвинять в чем угодно, но в день вторжения России из Киева он действительно не сбежал. Чего не скажешь о его окружении. Баканова несколько дней в Киеве не видел никто. Ермака тоже. Вообще, мы уже писали.
Всю первую неделю после вторжения, страной по факту руководил главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Кабмин и Офис президента тогда просто легализовывали решения главкома и Генерального штаба, т.е. генералов Шапталы и Муженко. Однако с появлением в Киеве Ермака ситуация сразу изменилась. Ермак использовал недовольство Зеленского, чтобы предложить вариант. Венедиктову - в отставку, Баканова назначить генеральным прокурором, а во главе СБУ поставить советника Ермака Олега Татарова. Того самого. И все. Можно будет начинать крестовый поход против оппозиции. Всей сразу. Однако. Баканова такая перспектива не на шутку испугала. В Генеральные прокуроры он категорически не хочет, слишком большая там ответственность. Если полностью кабинетный юрист Венедиктова испугалась открывшихся перспектив, что говорить о Баканове, который до весны 2019 г. в силовых ведомствах не служил ни единого дня? Баканов бросился доказывать своему старому другу Зеленскому свою незаменимость на посту руководителя СБУ.
Так возникла запись Медведчука, где он обвиняя Порошенко, по сути сознается в совершении преступления. Проблема в том, что Медведчук согласился на эту запись после личных гарантий Баканова, что Медведчука скоро обменяют россияне. Но Москва менять Медведчука не спешит. В Москве все еще злы на "экспертные заключения" Медведчука об Украине, результатом которых стал проигранный Стокгольмский арбитраж и, собственно, российское вторжение. Сейчас Медведчук бунтует и угрожает отказаться от своих показаний в суде. Баканову это тоже хорошего настроения не добавляет. А тут еще и арест генерала Наумова с крупной суммой денег случился в Сербии, известной своими симпатиями к России. Тот факт, что Наумов даже не попытался воспользоваться услугами украинского консула, прямо свидетельствует, он собирается платить за свободу информацией подаренной Москве. Сколько разного может рассказать бывший начальник отдела внутренней безопасности СБУ о проделках своего шефа Баканова и его друзей, догадаться не сложно. Пользуясь всем этим, Ермак снова и снова ставит вопрос об отставке Баканова с поста главы СБУ. Зеленский пока сопротивляется. Терять последнего своего человека в силовом блоке он просто по-человечески боится. После этой отставки зависимость Зеленского от Ермака станет абсолютной. Однако "президент Ермак" не снижает требований.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/poslednij-iz-95-kvartala/
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24.06.2022 16:57 Відповісти
можна подумати що уряд має навички антикризового управління,а взагалі хто приймав рішення про всі призначення?риба то гниє з голови,от і шукайте її на банковій..
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25.06.2022 09:30 Відповісти
Цивілізований світ пам'ятає все. І примушує Zе до дій в інтересах України. І надалі буде - вважає відомий блогер Олег Пономар

"То, что подняли дело агента ФСБ Деркача и то, что Politico напечатал слухи о возможной замене главы СБУ Баканова (как бы подталкивая это решение), - звенья одной цепи. Запад всё знает, Запад ничего не забыл. Но в первые недели войны было не до этого - нужно было стабилизировать ситуацию, а сейчас нужно украинской власти шевелиться.
Во время каждого своего визита Джонсон напоминает, что институты Украины нужно чистить, хоть понемногу, ведь засилье вражеской агентуры в украинской власти угрожающее. Эта агентура приложила руку к тому, что юг и север Украины были сданы без боя и враг видел в бинокли Киев. Ясно, что США и союзники выстроили сейчас такую схему общения с украинскими чиновниками и помощи Украине, при которой они имеют дело напрямую только с теми лицами в стране, которым доверяют (Зеленский - исключение).
Но все равно чистить нужно и работы впереди непочатый край. А с другой стороны - нет худа без добра. Без войны агентурная сеть врага в Украине не вскрылась бы так быстро и явно. И эта же сеть, кстати, открыто работала против Байдена и за Трампа в 2020 году - если вы припомните, например, как система Г+Г, а также аналы Медведчука освещали выборы в США.
Жаль, что Дубинский сбежал. И хорошо, что Коломойскому некуда бежать."
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25.06.2022 15:28 Відповісти
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