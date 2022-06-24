Зеленский готовится уволить Баканова, - Politico

Президент Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Ивана Баканова из-за провалов в защите Херсона.

Об этом со ссылкой на четырех близких к президенту чиновников и одного западного дипломата, консультировавшего Киев по реформе СБУ, пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Один из источников из окружения Зеленского сообщил, что Банковая недовольна Бакановым и работает над его заменой. По словам источника, не устраивают управленческие навыки руководителя СБУ. "Сейчас нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет", – сказал источник.

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По словам источников, беспокойство вызывает не только сам Баканов, но и действия некоторых топ-персон СБУ в начале широкомасштабного вторжения России. В частности, это касается трех лиц:

– экс-главы Херсонского управления СБУ генерала Сергея Криворучко. По утверждению украинских властей, он приказал офицерам эвакуироваться из города во время российского штурма вопреки приказу Зеленского.

– Помощника Криворучко, полковника Игоря Садохина. По данным украинских властей, он выдал россиянам расположение минных полей и наводил их авиацию.

– экс-руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Уехал из Украины за несколько часов до широкомасштабного вторжения РФ. Задержан в Сербии. Зеленский назвал его и Криворучко "изменниками", а также лишил их званий.

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Захват Херсона позволил российским силам закрепиться на юге Украины, отмечают журналисты. "За это кто-то должен пострадать" – отметил источник издания, намекнув на Баканова.

В СБУ отказались комментировать публикацию Politico.