Зеленский готовится уволить Баканова, - Politico
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Президент Владимир Зеленский хочет уволить главу СБУ Ивана Баканова из-за провалов в защите Херсона.
Об этом со ссылкой на четырех близких к президенту чиновников и одного западного дипломата, консультировавшего Киев по реформе СБУ, пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Один из источников из окружения Зеленского сообщил, что Банковая недовольна Бакановым и работает над его заменой. По словам источника, не устраивают управленческие навыки руководителя СБУ. "Сейчас нам нужны навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет", – сказал источник.
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По словам источников, беспокойство вызывает не только сам Баканов, но и действия некоторых топ-персон СБУ в начале широкомасштабного вторжения России. В частности, это касается трех лиц:
– экс-главы Херсонского управления СБУ генерала Сергея Криворучко. По утверждению украинских властей, он приказал офицерам эвакуироваться из города во время российского штурма вопреки приказу Зеленского.
– Помощника Криворучко, полковника Игоря Садохина. По данным украинских властей, он выдал россиянам расположение минных полей и наводил их авиацию.
– экс-руководителя внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Уехал из Украины за несколько часов до широкомасштабного вторжения РФ. Задержан в Сербии. Зеленский назвал его и Криворучко "изменниками", а также лишил их званий.
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Захват Херсона позволил российским силам закрепиться на юге Украины, отмечают журналисты. "За это кто-то должен пострадать" – отметил источник издания, намекнув на Баканова.
В СБУ отказались комментировать публикацию Politico.
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Алгоритм відпрацьований.
лейтенанту ще трохи часу, аби проявити себе кращим очільником нашої славетної СБУ.
Якщо Ви раптом надумали поставити керувати цією службою лисого з кварталу, то не раджу. Формат пики ліца не той. Не віддає інтелігентністю. Ганьбитиме службу навіть лише зовнішнім виглядом.
Якщо дійсно переживаєте за якість служби, то оставте лейтенанта, як особу для представництва. А замами поставте бойових офіцерів, що мають інвалідність і не можуть далі фізично воювати на фронті бойових дій.
Одного звільнення мало. Якщо не буде повноцінного розслідування, виявлення та посадки кротів на усіх рівнях - гріш ціна цим "тєлодвіженіям".
Це прерогатива ЗСУ, як ця інфа взагалі могла потрапити до СБУ??
Як він міг знати їх розташування і тим більше - дати наказ на розмінування?
Може СБУ ще буде розказувати де окопи рити і як правильно танки в бою застосовувати?
і, зерадники, поверніть, нарешті вже, Прямий, 5-й, Еспресо, з вибаченнями, до цифрового ефіру.. бо ******* новини зараз дивляться тільки дебіли та пенсіонери, яким байдуже "що там іде"..(
Але то таке, зате "прибарахлилися" всі.
там нема злочинної бездіяльності як мінімум?
А коли? Я щось пропустив, на якому фронті?
14 июня, 2022 Источники сообщают, что над главой СБУ Иваном Бакановым сильно сгустились тучи. Вполне возможна его скорая отставка. Увольнение главы СБУ Харьковской обл. Романа Дудина, и лишение званий генерала Наумова и экс-начальника СБУ Херсонской обл. Сергея Криворучко случились в рамках этого события. Дело вот в чем. Баканов Ермака не устраивал никогда, по крайне простой причине. Баканова в окружение Зеленского привел не Ермак. Баканов, Шефир и Мария Левченко это последние личности пришедшие с Зеленским во власть из студии "Квартал-95". Однако. Вся эта троица умудрилась благополучно ладить с Ермаком, насколько это вообще возможно. Но проблема в том, что Баканов возглавляет реальную силовую структуру, во главе котрой Ермак хотел бы видеть своего человека. Варианты замены Баканова Ермак рассматривал всегда. Случай выпал сам собой. Во-первых Зеленский в последнее время крайне недоволен генпрокурором Венедиктовой, которая еще до российского вторжения вдруг стала занудной законницей, сверяющей каждый свой шаг с Уголовным кодексом. Собственно, из-за пассивности Венедиктовой случился провал с судами над Порошенко. Во-вторых, Зеленский был взбешен тем, что 24 февраля, в день вторжения России, Баканов из здания на Владимирской испарился и не подавал признаков жизни в течении нескольких дней. Зеленского можно обвинять в чем угодно, но в день вторжения России из Киева он действительно не сбежал. Чего не скажешь о его окружении. Баканова несколько дней в Киеве не видел никто. Ермака тоже. Вообще, мы уже писали.
Всю первую неделю после вторжения, страной по факту руководил главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Кабмин и Офис президента тогда просто легализовывали решения главкома и Генерального штаба, т.е. генералов Шапталы и Муженко. Однако с появлением в Киеве Ермака ситуация сразу изменилась. Ермак использовал недовольство Зеленского, чтобы предложить вариант. Венедиктову - в отставку, Баканова назначить генеральным прокурором, а во главе СБУ поставить советника Ермака Олега Татарова. Того самого. И все. Можно будет начинать крестовый поход против оппозиции. Всей сразу. Однако. Баканова такая перспектива не на шутку испугала. В Генеральные прокуроры он категорически не хочет, слишком большая там ответственность. Если полностью кабинетный юрист Венедиктова испугалась открывшихся перспектив, что говорить о Баканове, который до весны 2019 г. в силовых ведомствах не служил ни единого дня? Баканов бросился доказывать своему старому другу Зеленскому свою незаменимость на посту руководителя СБУ.
Так возникла запись Медведчука, где он обвиняя Порошенко, по сути сознается в совершении преступления. Проблема в том, что Медведчук согласился на эту запись после личных гарантий Баканова, что Медведчука скоро обменяют россияне. Но Москва менять Медведчука не спешит. В Москве все еще злы на "экспертные заключения" Медведчука об Украине, результатом которых стал проигранный Стокгольмский арбитраж и, собственно, российское вторжение. Сейчас Медведчук бунтует и угрожает отказаться от своих показаний в суде. Баканову это тоже хорошего настроения не добавляет. А тут еще и арест генерала Наумова с крупной суммой денег случился в Сербии, известной своими симпатиями к России. Тот факт, что Наумов даже не попытался воспользоваться услугами украинского консула, прямо свидетельствует, он собирается платить за свободу информацией подаренной Москве. Сколько разного может рассказать бывший начальник отдела внутренней безопасности СБУ о проделках своего шефа Баканова и его друзей, догадаться не сложно. Пользуясь всем этим, Ермак снова и снова ставит вопрос об отставке Баканова с поста главы СБУ. Зеленский пока сопротивляется. Терять последнего своего человека в силовом блоке он просто по-человечески боится. После этой отставки зависимость Зеленского от Ермака станет абсолютной. Однако "президент Ермак" не снижает требований.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/poslednij-iz-95-kvartala/
"То, что подняли дело агента ФСБ Деркача и то, что Politico напечатал слухи о возможной замене главы СБУ Баканова (как бы подталкивая это решение), - звенья одной цепи. Запад всё знает, Запад ничего не забыл. Но в первые недели войны было не до этого - нужно было стабилизировать ситуацию, а сейчас нужно украинской власти шевелиться.
Во время каждого своего визита Джонсон напоминает, что институты Украины нужно чистить, хоть понемногу, ведь засилье вражеской агентуры в украинской власти угрожающее. Эта агентура приложила руку к тому, что юг и север Украины были сданы без боя и враг видел в бинокли Киев. Ясно, что США и союзники выстроили сейчас такую схему общения с украинскими чиновниками и помощи Украине, при которой они имеют дело напрямую только с теми лицами в стране, которым доверяют (Зеленский - исключение).
Но все равно чистить нужно и работы впереди непочатый край. А с другой стороны - нет худа без добра. Без войны агентурная сеть врага в Украине не вскрылась бы так быстро и явно. И эта же сеть, кстати, открыто работала против Байдена и за Трампа в 2020 году - если вы припомните, например, как система Г+Г, а также аналы Медведчука освещали выборы в США.
Жаль, что Дубинский сбежал. И хорошо, что Коломойскому некуда бежать."