ЗСУ ліквідували "вагнерівця" Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв. ФОТО

Збройні сили знищили бойовика, який раніше вбивав людей у Сирії та Лівії і написав книгу "#Ихтамнет".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на центр "Миротворець".

За даними Центру, прокремлівський найманець є автором автобіографічної книги "#Ихтамнет", яка розповідає про його участь у бойових діях в Україні, Сирії та Лівії.

"Орлов так жадав слави, що до останнього дня розміщував фото та відео своєї участі у бойових діях в Україні, одночасно зливаючи диспозиції орків на Донбасі. Використовуючи навіть ці дані, ЗСУ завдали кілька точних артилерійських ударів по "вагнерівських" базах, один з яких, судячи з усього, накрив Орлова-Мазаєва, а заразом ще кілька десятків "іхтамнєтов", - йдеться на сайті Центру.

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Коли саме і за яких обставин було знищено вагнерівця, не уточнюється.









