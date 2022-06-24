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ЗСУ ліквідували "вагнерівця" Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили знищили бойовика, який раніше вбивав людей у Сирії та Лівії і написав книгу "#Ихтамнет".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на центр "Миротворець".

За даними Центру, прокремлівський найманець є автором автобіографічної книги "#Ихтамнет", яка розповідає про його участь у бойових діях в Україні, Сирії та Лівії.

"Орлов так жадав слави, що до останнього дня розміщував фото та відео своєї участі у бойових діях в Україні, одночасно зливаючи диспозиції орків на Донбасі. Використовуючи навіть ці дані, ЗСУ завдали кілька точних артилерійських ударів по "вагнерівських" базах, один з яких, судячи з усього, накрив Орлова-Мазаєва, а заразом ще кілька десятків "іхтамнєтов", - йдеться на сайті Центру.

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Коли саме і за яких обставин було знищено вагнерівця, не уточнюється.

ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 01
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 02
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 03
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 04
ЗСУ ліквідували вагнерівця Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+102
Поніс книгу Кабздону.
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24.06.2022 14:10
+51
Ну нет так нет.
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24.06.2022 14:11
+36
Залишилися зайці без діда мазая-отака от мазефака-малята!
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24.06.2022 14:12
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Поніс книгу Кабздону.
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24.06.2022 14:10 Відповісти
Зі своїм особистим підписом...
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24.06.2022 14:15 Відповісти
Ну нет так нет.
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24.06.2022 14:11 Відповісти
😁 На нєт і суда нєт! Той в Гаагу точно не потрапить! 😊
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24.06.2022 14:55 Відповісти
В Гаазі для таких виродків не існує відповідних вироків...
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24.06.2022 17:48 Відповісти
Залишилися зайці без діда мазая-отака от мазефака-малята!
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24.06.2022 14:12 Відповісти
Ні. Утака ***** малята. Чи как там дід Панас казав?
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24.06.2022 14:20 Відповісти
ну Ихтамнет так Ихтамнет
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24.06.2022 14:13 Відповісти
ну і болт у сраку, щоб голова не хиталась)
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24.06.2022 14:13 Відповісти
Сдох и жуй с ним
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24.06.2022 14:14 Відповісти
Мазая зайці видали ЗСУ, бо вже за....пав своїми творами.
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24.06.2022 14:15 Відповісти
Ихтутсдох.
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24.06.2022 14:15 Відповісти
Етат міратворєц паламался , вєзітє слєдующєво ...
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24.06.2022 14:16 Відповісти
А нету их там уже, от слова совсем.
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24.06.2022 15:31 Відповісти
Українські зайчики втопили діда мазая
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24.06.2022 14:16 Відповісти
еще одним свинорылокозломордым кацапским ********** свинопасом стало меньше...
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24.06.2022 14:20 Відповісти
тільки не кажіть що то слов"янське "ліцо"
звичайна кацапська пика
одним словом - татарва
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24.06.2022 14:21 Відповісти
одним словом - орда.....
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24.06.2022 14:24 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.06.2022 14:22 Відповісти
Очередной дебил, строящий из себя интеллигента. Книгу он написал, писатель х-ев.
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24.06.2022 14:23 Відповісти
До чего же отвратная харя.
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24.06.2022 14:25 Відповісти
была еще одна книжка в от пашки губарева
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24.06.2022 14:29 Відповісти
"Кошкэ-ма, самоубился!"
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24.06.2022 14:29 Відповісти
Ермак на этот раз не прикрыл.
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24.06.2022 14:30 Відповісти
минус биомусор
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24.06.2022 14:36 Відповісти
Та і х*й скаженого бабуіна на нього...
Черви з'їдять - гівно буде...
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24.06.2022 14:37 Відповісти
Перегной будет, ведь это продукты жизнедеятельности червячков
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25.06.2022 06:32 Відповісти
і це дійде навіть до останього курносого низшого кацапського чину...
рееестр ведеться - адреса в малосракіевке уточнюеться..
хлопці ready...
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24.06.2022 14:50 Відповісти
Це жах. У мордорі суцільні виродженці. Алкоголізм+снохачество=виродки.
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24.06.2022 14:53 Відповісти
Запасаемся попкорном и ждем: мазаев повел в атаку с одним пистолетом дивизию в атаку. Но бандеровская мина подло упала рядом. Без одной руки и ноги вытащил с поля боя роту zолдат одними зубами. По пути уничтожил 10 танков, сбил 3 вертолета, потопил крейсер, отправил жене стиральную машину, телевизор с бендеровскими новостями....
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24.06.2022 14:54 Відповісти
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24.06.2022 15:11 Відповісти
як тепер бути зайцям без діда Мамзая))))
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24.06.2022 15:26 Відповісти
...избавили Землю от выродка! Жги быдлонасекомышей с болот мацковии,БОГ увидит снаряды крупней прмшлет.Slava Velykoi Ukraine
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24.06.2022 15:28 Відповісти
šlovė Lietuvai!
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24.06.2022 15:45 Відповісти
Ну и рожа - орлов-оглы какой-то. Да и какой он вагнеровец? На нём форма (была) вс рф.
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24.06.2022 15:32 Відповісти
Соснул дед мазай у трех топоров, глубоко соснул, с проглотом.
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24.06.2022 15:43 Відповісти
Сдохло падло
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24.06.2022 15:43 Відповісти

картинки картинки
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24.06.2022 15:50 Відповісти
А єрмак не встиг врятувати ще й цього?
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24.06.2022 16:49 Відповісти
Ну и рожа
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24.06.2022 17:10 Відповісти
Время показало кто был шелухой и быстро расставило все на свои места. Сподіваюсь що соняшники будуть рости дуже добре.
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24.06.2022 17:23 Відповісти
Судя по сему этот гулливер был снайпером .
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24.06.2022 17:35 Відповісти
Потрібно було взяти в полон! Може ще отримали якусь медальку від нелоха.
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24.06.2022 19:13 Відповісти
Хоч одна добра новина.
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24.06.2022 19:47 Відповісти
Все стало на свої місця
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24.06.2022 19:52 Відповісти
Тепер вже точно ихтамнет.
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24.06.2022 21:25 Відповісти
нахера выдавать данные откуда берутся координаты для ударов, Вы реально долбни, журнашлюхи...
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24.06.2022 21:54 Відповісти
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24.06.2022 21:57 Відповісти
Типовий, до речі, хуженєбудько. В квартал проситься.

https://twitter.com/i/status/1540255478168649728
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24.06.2022 23:31 Відповісти
Гарним кацапам гарні труни, поганим кацапам погані труни 😁
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25.06.2022 00:27 Відповісти
Таких ублюдков на Параше, что у у бездомного пса блох. Да и для ********** они всего лишь пушечное мясо
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25.06.2022 07:12 Відповісти
 
 