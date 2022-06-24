ЗСУ ліквідували "вагнерівця" Орлова, відомого під псевдонімом Мазаєв. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили знищили бойовика, який раніше вбивав людей у Сирії та Лівії і написав книгу "#Ихтамнет".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на центр "Миротворець".
За даними Центру, прокремлівський найманець є автором автобіографічної книги "#Ихтамнет", яка розповідає про його участь у бойових діях в Україні, Сирії та Лівії.
"Орлов так жадав слави, що до останнього дня розміщував фото та відео своєї участі у бойових діях в Україні, одночасно зливаючи диспозиції орків на Донбасі. Використовуючи навіть ці дані, ЗСУ завдали кілька точних артилерійських ударів по "вагнерівських" базах, один з яких, судячи з усього, накрив Орлова-Мазаєва, а заразом ще кілька десятків "іхтамнєтов", - йдеться на сайті Центру.
Коли саме і за яких обставин було знищено вагнерівця, не уточнюється.
Будь ласка, зачекайте...
звичайна кацапська пика
одним словом - татарва
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Черви з'їдять - гівно буде...
рееестр ведеться - адреса в малосракіевке уточнюеться..
хлопці ready...
картинки картинки
https://twitter.com/i/status/1540255478168649728