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Новини За кордоном
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Євросоюз (6998) Шарль Мішель (276)

Лідери ЄС схвалили ідею "Європейської політичної спільноти"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

євросоюз

Європейська рада на саміті в Брюсселі у четвер і п’ятницю схвалили запропоновану Францією ідею створення "Європейської політичної спільноти".

Про це на пресконференції за підсумками саміту ЄС оголосив голова Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду".

Мішель наголосив, що "Європейська політична спільнота" не буде заміною розширенню Європейського Союзу, а лідери ЄС прагнули дати відповіді на три питання.

"Перше питання – чому? Ідея в тому, щоб забезпечити безпеку і стабільність на Європейському континенті. Далі – що? Має бути створена платформа для політичного діалогу і співпраці з нашими європейськими партнерами на рівній основі. І хто? На нашу думку, найкраще, щоб це був формат тільки лідерів", – уточнив голова Євроради.

Він додав, що перша зустріч у новому форматі відбудеться у Празі за головування Чехії в Раді ЄС. "І ми разом із французьким та чеським головами підготуємо цю можливу зустріч після літа", – сказав Мішель.

"Розширення ЄС – це процес, який через свій темп і те, як багато часу він потребує, не дозволяє вирішити все, що нам потрібне в Європі. І ми хочемо, щоб цей новий підхід залучив усіх – від України до Ісландії – до співпраці з питань безпеки і оборони, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, економічної солідарності", – додав президент Франції Еммануель Макрон.

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Автор: Роман Свиридович
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Это прекрасно. Только вот если выгоните кацпье из Европы, это будет еще прекрсней.
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24.06.2022 18:52 Відповісти
То добре. УЄ почала аналізувати свої провтики. Лайк.
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24.06.2022 18:55 Відповісти
ділбіджобам тільки дай якусь хрінь для просиджування штанців створити, типу оон нікчемної
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24.06.2022 18:55 Відповісти
І скільки під цю ідею дали грошів? Мене там не було. От я ідейник, ого
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24.06.2022 19:06 Відповісти
 
 