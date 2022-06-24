Лидеры ЕС одобрили идею "Европейского политического сообщества"

Европейский совет на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу одобрил предложенную Францией идею создания "Европейского политического сообщества".

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС объявил председатель Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Мишель подчеркнул, что "Европейское политическое сообщество" не будет заменой расширению Европейского Союза, а лидеры ЕС стремились дать ответы на три вопроса.

"Первый вопрос: почему? Идея в том, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на Европейском континенте. Затем – что? Должна быть создана платформа для политического диалога и сотрудничества с нашими европейскими партнерами на равной основе. И кто? По нашему мнению, лучше всего, чтобы это был формат только лидеров", – уточнил глава Евросовета.

Он добавил, что первая встреча в новом формате состоится в Праге при председательстве Чехии в Совете ЕС. "И мы вместе с французским и чешским председательствами подготовим эту возможную встречу после лета", – сказал Мишель.

"Расширение ЕС – это процесс, который из-за своего темпа и того, как много времени на него нужно, не позволяет решить все, что нам нужно в Европе. И мы хотим, чтобы этот новый подход привлек всех – от Украины до Исландии – к сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экономической солидарности", – добавил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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