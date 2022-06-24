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На саммите ЕС сегодня обсудят поставки российского газа

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

єс

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза в пятницу обсудят, в частности, последствия сокращения поставок газа из России и поиск альтернативных поставщиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на APA.

"Главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят во второй день саммита в Брюсселе в пятницу последствия падения поставок российского газа и роста цен. Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об ускоренном поиске альтернативных поставок газа из других стран. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал к совместным закупкам газа странами ЕС", - говорится в сообщении.

Бельгийский премьер призвал перед встречей к формированию "энергетического блока": "Мы должны вместе начать покупать энергию, мы должны ввести верхний предел роста цен и вместе составить планы, чтобы пережить зиму".

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Отмечается, что Еврокомиссия должна подготовить планы. В то же время, пока Германия тормозит совместные закупки газа, ссылаясь, в частности, на то, что это относится к компетенции компаний.

Также обеспокоенность по поводу дефицита газа выразил премьер-министр Ирландии Михал Мартин. "Нас ждет очень тяжелая зима с точки зрения энергетического кризиса", - заявил он в пятницу на полях саммита ЕС.

Со своей стороны канцлер ФРГ выразил убеждение, что Германия и весь ЕС хорошо подготовились к возможной остановке поставок газа из России. По его словам, были приняты "все меры" для импорта энергоресурсов из других стран. "Это усилия, которые сейчас нужно еще ускорить", - заявил глава немецкого правительства.

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Другой темой дискуссий на саммите ЕС станет инфляция. В проекте декларации саммита ЕС, который располагает Reuters, Россия обвинена в резком росте цен на энергоносители и продукты, а также в использовании энергоресурсов в качестве оружия.

Как сообщалось, в Брюсселе в четверг стартовал двухдневный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Ключевыми темами первого дня были российская агрессия, а также предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вхождение в ЕС.
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прям цікаві процеси пішли)
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24.06.2022 16:28 Ответить
Якщо Європа обиратиме між відсутністю газу/нафти та сором, то вона отримає відсутність газу/нафти та сором. Бо не можна було с самого початку вестись на енергетичний шантаж росії та ще з 2014 року шукати альтернативних постачальників у вигляди ти х же Саудитів та іншіх більш адекватних та цивілізованих країн, ніж рашестан.
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24.06.2022 16:46 Ответить
Адекватний, саудити відмовилися поставляти газ в ЄС, Катар, потребував контракт на 20 років, що не влаштувало ЄС. З ким домовився Шольц, я не знаю. США можуть покрити 10% потреб ЕС. Европейцi чекають жахливий час
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24.06.2022 17:29 Ответить
 
 