Молдова готова поддержать санкции против РФ, - Гросу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о готовности Молдовы присоединиться к санкциям ЕС против РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спикер отметил в эфире TV Moldova1, пишет Newsmaker.
Гросу уверен, что Молдова поддержит продление санкций против России, которые ЕС обсуждал на саммите 23 июня.
"Мы проявляем солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление к Европе обязывают нас быть солидарными и дальше. Цель этих санкций — остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение", — сказал Гросу.
На вопрос, какова будет реакция России на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована поддерживать нормальные отношения с Россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС.
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Чи вони подають заявку на ПДЧ? - і там без санкцій - ніяк?