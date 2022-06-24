Молдова готова поддержать санкции против РФ, - Гросу

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о готовности Молдовы присоединиться к санкциям ЕС против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спикер отметил в эфире TV Moldova1, пишет Newsmaker.

Гросу уверен, что Молдова поддержит продление санкций против России, которые ЕС обсуждал на саммите 23 июня.

"Мы проявляем солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление к Европе обязывают нас быть солидарными и дальше. Цель этих санкций — остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение", — сказал Гросу.

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На вопрос, какова будет реакция России на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована поддерживать нормальные отношения с Россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС.