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Молдова готова поддержать санкции против РФ, - Гросу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

гросу

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о готовности Молдовы присоединиться к санкциям ЕС против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом спикер отметил в эфире TV Moldova1, пишет Newsmaker.

Гросу уверен, что Молдова поддержит продление санкций против России, которые ЕС обсуждал на саммите 23 июня.

"Мы проявляем солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление к Европе обязывают нас быть солидарными и дальше. Цель этих санкций — остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение", — сказал Гросу.

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На вопрос, какова будет реакция России на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована поддерживать нормальные отношения с Россией, но и просит уважать ее решение двигаться к вступлению в ЕС.
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Топ комментарии
+15
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24.06.2022 12:57
+8
Да рожайте уже мамальІжники.
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24.06.2022 12:45
+8
Начасі вирішувати Придніпровське питання!!))
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24.06.2022 12:58
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Да рожайте уже мамальІжники.
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24.06.2022 12:45 Ответить
Мокшу ,черговий раз нах.. послали!!))
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24.06.2022 12:56 Ответить
Грузинам наверно обидно, их демонстративно наказали за непринятие санкций, а Молдову нет.
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24.06.2022 12:57 Ответить
а що, їм таку умову при наданні кандидатства поставили?
Чи вони подають заявку на ПДЧ? - і там без санкцій - ніяк?
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24.06.2022 12:57 Ответить
na vrjad li. skoree vsevo eto ih iniciativa
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24.06.2022 13:03 Ответить
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24.06.2022 12:57 Ответить
Влучно👍
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24.06.2022 13:02 Ответить
Це всім відомо,про сир в мишиловці!! Птрапив щур у пастку!!))
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24.06.2022 13:35 Ответить
Начасі вирішувати Придніпровське питання!!))
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24.06.2022 12:58 Ответить
***Придністровське,перепрошую!!))
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24.06.2022 13:32 Ответить
Переломный момент всё ближе.
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24.06.2022 13:02 Ответить
******* всі гаразд
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24.06.2022 13:10 Ответить
"ґотова", "може", "may be".
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24.06.2022 13:12 Ответить
Заїхали на наших плечах. "Кандидати"......
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24.06.2022 13:58 Ответить
То мабуть особисто тобі весь світ винен?
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24.06.2022 14:28 Ответить
З Придністров'ям щось потрібно вирішувати, бо Молдову до ЄС воно не пустить.
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24.06.2022 14:01 Ответить
Організувати референдум і повернути до складу України. Рішенням Верховної Ради дати дозвіл на включення Придністрянської області до складу України.
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24.06.2022 15:56 Ответить
и вернуть Молдове отрезок от Измаила до Белгорода-Днестровского
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24.06.2022 16:38 Ответить
І нашим і вашим...
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24.06.2022 14:29 Ответить
Так шо тепер Молдова нарештi продасть нам своi 6 зламаних МИГ 29 як вони до цього вiдмовлялись нам продати?
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24.06.2022 14:34 Ответить
І рибу з'їсти - і нафуй не сісти..🙄 Ви там панове молдовани вже якось визначайтесь: ви або з Україною та Європою - або ви й надалі хочете смоктати в *****?🤨 Однією дупою на двох стільцях не всидіти! Досить жувати соплі як мамалигу - викидуйте увесь рашистський непотріб із своєї країни і відкиньте свій ганебний страх перед вілікайванючєй! Тільки так зможете довести що гідні приєднатись до європейської цивілізованої спільноти.
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24.06.2022 15:32 Ответить
 
 