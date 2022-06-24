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Молдова готова підтримати санкції проти РФ, - Гросу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

гросу

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив про готовність Молдови приєднатися до санкцій ЄС проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер зазначив в етері TV Moldova1, пише Newsmaker.

 Гросу впевнений, що Молдова підтримає продовження санкцій проти Росії, які ЄС обговорював на саміті 23 червня.

"Ми виявляємо солідарність із ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язують нас бути солідарними і надалі. Ціль цих санкцій — зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення", — сказав Гросу.

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На запитання, якою буде реакція Росії на таке рішення Молдови, Гросу відповів, що країна зацікавлена підтримувати нормальні стосунки з Росією, але й просить поважати її рішення рухатися до вступу у ЄС.



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Топ коментарі
+15
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24.06.2022 12:57
+8
Да рожайте уже мамальІжники.
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24.06.2022 12:45
+8
Начасі вирішувати Придніпровське питання!!))
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24.06.2022 12:58
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Да рожайте уже мамальІжники.
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24.06.2022 12:45 Відповісти
Мокшу ,черговий раз нах.. послали!!))
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24.06.2022 12:56 Відповісти
Грузинам наверно обидно, их демонстративно наказали за непринятие санкций, а Молдову нет.
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24.06.2022 12:57 Відповісти
а що, їм таку умову при наданні кандидатства поставили?
Чи вони подають заявку на ПДЧ? - і там без санкцій - ніяк?
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24.06.2022 12:57 Відповісти
na vrjad li. skoree vsevo eto ih iniciativa
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24.06.2022 13:03 Відповісти
.
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24.06.2022 12:57 Відповісти
Влучно👍
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24.06.2022 13:02 Відповісти
Це всім відомо,про сир в мишиловці!! Птрапив щур у пастку!!))
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24.06.2022 13:35 Відповісти
Начасі вирішувати Придніпровське питання!!))
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24.06.2022 12:58 Відповісти
***Придністровське,перепрошую!!))
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24.06.2022 13:32 Відповісти
Переломный момент всё ближе.
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24.06.2022 13:02 Відповісти
******* всі гаразд
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24.06.2022 13:10 Відповісти
"ґотова", "може", "may be".
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24.06.2022 13:12 Відповісти
Заїхали на наших плечах. "Кандидати"......
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24.06.2022 13:58 Відповісти
То мабуть особисто тобі весь світ винен?
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24.06.2022 14:28 Відповісти
З Придністров'ям щось потрібно вирішувати, бо Молдову до ЄС воно не пустить.
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24.06.2022 14:01 Відповісти
Організувати референдум і повернути до складу України. Рішенням Верховної Ради дати дозвіл на включення Придністрянської області до складу України.
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24.06.2022 15:56 Відповісти
и вернуть Молдове отрезок от Измаила до Белгорода-Днестровского
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24.06.2022 16:38 Відповісти
І нашим і вашим...
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24.06.2022 14:29 Відповісти
Так шо тепер Молдова нарештi продасть нам своi 6 зламаних МИГ 29 як вони до цього вiдмовлялись нам продати?
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24.06.2022 14:34 Відповісти
І рибу з'їсти - і нафуй не сісти..🙄 Ви там панове молдовани вже якось визначайтесь: ви або з Україною та Європою - або ви й надалі хочете смоктати в *****?🤨 Однією дупою на двох стільцях не всидіти! Досить жувати соплі як мамалигу - викидуйте увесь рашистський непотріб із своєї країни і відкиньте свій ганебний страх перед вілікайванючєй! Тільки так зможете довести що гідні приєднатись до європейської цивілізованої спільноти.
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24.06.2022 15:32 Відповісти
 
 