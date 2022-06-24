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Внаслідок російського вторгнення загинули 1338 мирних жителів Київської області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,олексій

Внаслідок російського вторгнення у Київській області загинули 1338 мирних жителів, 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав в телеграмі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Цифри говорять самі за себе: 1338 мирних жителів загинули. Близько 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї. Понад 5 тисяч родин залишились без житла. Поміж іншим, близько 26 000 об’єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані повністю", - зазначив Кулеба.

За його словами ОВА докладає максимум зусиль, аби, по-перше, підвищити рівень життя громадян Київської області, по-друге, забезпечити в правовому полі визнання військових злочинів проти українського народу.

"Надважливо, аби міжнародні медіа висвітлювали правдиву історію російсько-української війни і безпосередньо військових дій на Київщині. І ми дуже вдячні їм за це", - додав Кулеба.

Також читайте: На сьогодні на Київщині знайдено тіла 1333 українців, - Нєбитов

Автор: Роман Свиридович
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...і то не докінечно відомо...Прийми їх, Господи, в своє Царство Небесне!...
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24.06.2022 21:45 Відповісти
не в тему!

Якщо Україна претендує на вступ до Європейського Союзу - то саме час припинити ідіотизм із відключенням "5 каналу", "Еспресо" та "Прямого" від цифрового мовлення Т2. Не можна допускати путінізації України, не можна відбирати в українців доступ до незалежної інформації.

На цьому наголосив Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону "Прямого" та "5 каналу".

ZE? ти *** за мУкраїну, чи прти Пороха?
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24.06.2022 21:58 Відповісти
він таки - ***...
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24.06.2022 21:59 Відповісти
"Незалежна" інформація на даний момент тільки розпалює чвари, сенсу не бачу в постійних баталіях "ні про що", після війни.
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24.06.2022 22:05 Відповісти
Якщо не будет незалежної информациї та опозиції. Діюча влада буде робити усе що забажає. Хочеш як на Росії ?
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24.06.2022 23:01 Відповісти
За опозицію, але не в вигляді маріонеток кремля.
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24.06.2022 23:47 Відповісти
ніхрєна з цих каналів ніколи не дивилась...якісь не цікаві.
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24.06.2022 22:05 Відповісти
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24.06.2022 22:00 Відповісти
Царство Небесне...
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25.06.2022 00:21 Відповісти
 
 