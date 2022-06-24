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Киевская область (3537) военные преступления (1157) Кулеба Алексей (97)

Вследствие российского вторжения погибли 1338 мирных жителей Киевской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,олексій

Вследствие российского вторжения в Киевской области погибли 1338 мирных жителей, 700 человек были убиты из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Цифры говорят сами за себя: 1338 мирных жителей погибли. Около 700 человек были убиты из стрелкового оружия. Более 5 тысяч семей остались без жилья. Между прочим, около 26 000 объектов инфраструктуры были повреждены или разрушены полностью", - отметил Кулеба.

По его словам, ОВА прилагает максимум усилий, чтобы, во-первых, повысить уровень жизни граждан Киевской области, во-вторых, обеспечить в правовом поле признание военных преступлений против украинского народа.

"Очень важно, чтобы международные медиа освещали правдивую историю российско-украинской войны и непосредственно военных действий на Киевщине. И мы очень благодарны им за это", - добавил Кулеба.

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...і то не докінечно відомо...Прийми їх, Господи, в своє Царство Небесне!...
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24.06.2022 21:45 Ответить
не в тему!

Якщо Україна претендує на вступ до Європейського Союзу - то саме час припинити ідіотизм із відключенням "5 каналу", "Еспресо" та "Прямого" від цифрового мовлення Т2. Не можна допускати путінізації України, не можна відбирати в українців доступ до незалежної інформації.

На цьому наголосив Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону "Прямого" та "5 каналу".

ZE? ти *** за мУкраїну, чи прти Пороха?
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24.06.2022 21:58 Ответить
він таки - ***...
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24.06.2022 21:59 Ответить
"Незалежна" інформація на даний момент тільки розпалює чвари, сенсу не бачу в постійних баталіях "ні про що", після війни.
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24.06.2022 22:05 Ответить
Якщо не будет незалежної информациї та опозиції. Діюча влада буде робити усе що забажає. Хочеш як на Росії ?
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24.06.2022 23:01 Ответить
За опозицію, але не в вигляді маріонеток кремля.
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24.06.2022 23:47 Ответить
ніхрєна з цих каналів ніколи не дивилась...якісь не цікаві.
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24.06.2022 22:05 Ответить
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24.06.2022 22:00 Ответить
Царство Небесне...
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25.06.2022 00:21 Ответить
 
 