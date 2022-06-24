Вследствие российского вторжения погибли 1338 мирных жителей Киевской области, - ОВА

Вследствие российского вторжения в Киевской области погибли 1338 мирных жителей, 700 человек были убиты из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Цифры говорят сами за себя: 1338 мирных жителей погибли. Около 700 человек были убиты из стрелкового оружия. Более 5 тысяч семей остались без жилья. Между прочим, около 26 000 объектов инфраструктуры были повреждены или разрушены полностью", - отметил Кулеба.

По его словам, ОВА прилагает максимум усилий, чтобы, во-первых, повысить уровень жизни граждан Киевской области, во-вторых, обеспечить в правовом поле признание военных преступлений против украинского народа.

"Очень важно, чтобы международные медиа освещали правдивую историю российско-украинской войны и непосредственно военных действий на Киевщине. И мы очень благодарны им за это", - добавил Кулеба.

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