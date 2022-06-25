Упродовж минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, - Вілкул
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За добу росіяни обстріляли Широківську, Гречаноподівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Як зазначається, Широківську та Гречаноподівську громади росіяни обстріляли з РСЗВ.
На околиці села Шестерня частково зруйновано один із будинків. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач у Великій Костромі.
За словами Вілкула, також росіяни о 9 вечора обстріляли Зеленодольськ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
три - пятнадцать
показати весь коментар25.06.2022 06:38 Відповісти Мені подобається 2
DmitrySviridon ad49c275
показати весь коментар25.06.2022 07:06 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...