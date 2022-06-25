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Упродовж минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

За добу росіяни обстріляли Широківську, Гречаноподівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як зазначається, Широківську та Гречаноподівську громади росіяни обстріляли з РСЗВ.

На околиці села Шестерня частково зруйновано один із будинків. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач у Великій Костромі.

За словами Вілкула, також росіяни о 9 вечора обстріляли Зеленодольськ.

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Автор: Наталя Джума
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кацапня як по цивільних не пальне - не снідає...
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25.06.2022 06:38 Відповісти
Вилкул - сепар, его нужно заменить скорее. Вилкул - это троянский конь, который в нужный России момент откроет ворота города и впустит армию России - это метафорически. То бишь отсылка к Троянской войне, а метафора с открытыми воротами неизвестно как может проявиться. Ну агент России и он всячески будет помогать России прямо изнутри Украины. Все агенты России должны быть в могиле ибо из за них погибло столько людей! Вся Партия регионов должна быть приговорена к высшей мере наказание, за самое страшное преступление - гос измена. В США так и делают. Гос измена самое страшное преступление и карается смертной казнью. Всех агентов России - нужно отправить в АД!!! Их преступление по морали считается страшнее преступление, чем русские солдаты. То бишь те в открытую воюют, а эти гниды прямо среди Украинцев работают на Россию. И в других городах коллаборантов тоже нужно кончать! Украина перешагнула в следующие духовное состояние и теперь не может быть больше в Украине - коллаборантов и им подобным, как коррупционеры, которые тоже работают против государства и наносят ущерб. Теперь все должно по щелчку решаться! Украинский народ очистился душой к терпимости зла Украине и теперь все зло должно беспощадно смываться с Украинской земли. Украинская земля - это святая земля, окропленная кровью, пропитанная потом, муками и страданиями и голодом и смертями и корни Украины дотянулись до ада пройдя все это зло, зато дерево души Украины дотянулось до рая пройдя все испытания. Украинский народ теперь не потерпит ничего, кроме справедливости! Украинский народ строит свою страну, такую, как хочет народ, а народ - это государство ибо без народа государства не бывает! И Украинский народ хочет, чтобы все было в стране правильно. Чтобы коллаборанты получали по справедливости. И из за них гибнут лучшие сыны Украины, а значит по справедливости будет так, что коллаборанты заплатят цену. А цена такая, какие дела они сделали и привели к гибелям, значит они должны отдать долг и коллаборанты должны быть казнены!
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25.06.2022 07:06 Відповісти
 
 