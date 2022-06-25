Упродовж минулої доби росіяни обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині, - Вілкул

За добу росіяни обстріляли Широківську, Гречаноподівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Як зазначається, Широківську та Гречаноподівську громади росіяни обстріляли з РСЗВ.

На околиці села Шестерня частково зруйновано один із будинків. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач у Великій Костромі.

За словами Вілкула, також росіяни о 9 вечора обстріляли Зеленодольськ.

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