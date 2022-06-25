УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14661 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Війна
4 932 16
Європа (857) НАТО (5114) США (14451)

Новим командувачем сил НАТО в Європі став генерал армії США Каволі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

каволі

Генерал армії США Крістофер Каволі був затверджений Сенатом на посаді в четвер увечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Каволі, який зараз командує силами армії США на європейському континенті, змінить генерала ВПС США Тода Уолтерса на посаді глави Європейського командування США, а також головнокомандувача сил НАТО.

Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня. Він бере кермо влади у свої руки в момент, коли російські сили наступають на Донбасі.

Українські лідери дедалі частіше закликають адміністрацію Байдена надати Україні артилерію з більшою дальністю ураження і новітню зброю, таку як бойові безпілотники.

Каволі також вступає на посаду, в той час, коли НАТО розглядає питання про надання членства Швеції і Фінляндії - скандинавським країнам, які десятиліттями зберігали офіційний нейтралітет.

У травні Каволі підтримав розширення НАТО і високо оцінив військовий потенціал обох країн.

Наступного тижня НАТО проведе довгоочікуваний саміт у Мадриді, на якому лідери, як очікується, ухвалять нову Стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні. Путінське вторгнення в Україну призвело до консолідації позиції країн НАТО.

Також читайте: Лідери G7 і НАТО мають намір посилити тиск на Росію, - Reuters

Каволі підтвердив, що він підтримує членів Альянсу, які збільшують свої витрати на оборону понад поточний рівень у два відсотки від валового внутрішнього продукту, встановленого Уельським зобов'язанням 2014 року.

Чотиризірковий генерал вільно говорить російською і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором по Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Його підвищення було схвалено сенатським комітетом з питань збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших американських воєначальників на командних посадах в Європі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
рожа зверська - мабуть наш.
показати весь коментар
25.06.2022 08:27
+6
не клован і добре.....
показати весь коментар
25.06.2022 08:38
+6
"Череп" в Ельском университете его называли❗Этот русню на куски рвать будет💥
показати весь коментар
25.06.2022 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будемо тебе доглядати...
показати весь коментар
25.06.2022 08:24 Відповісти
рожа зверська - мабуть наш.
показати весь коментар
25.06.2022 08:27 Відповісти
"Череп" в Ельском университете его называли❗Этот русню на куски рвать будет💥
показати весь коментар
25.06.2022 08:52 Відповісти
палю як вмію...
показати весь коментар
25.06.2022 08:33 Відповісти
Вільно розмовляє російською? Зрозуміло, буде приймати капітуляцію ерефії!)))
показати весь коментар
25.06.2022 08:30 Відповісти
бути добрим під час війни - це непремустиво жлобсво..
показати весь коментар
25.06.2022 08:31 Відповісти
Этот хоть не такой соплежуй как прежний? ... Мне до сих пор трудно поверить что глава НАТО это норвежский левак поставленный бабой Меркель.
показати весь коментар
25.06.2022 08:32 Відповісти
на бубу гляньте, дзеркало де є?
а там вже критика...
показати весь коментар
25.06.2022 08:35 Відповісти
Читайте новость внимательней: он не на місто Столтенберга приходит.
показати весь коментар
25.06.2022 09:04 Відповісти
Науковий ступіньбакалавр мистецтв (1987) і магістр мистецтв[d] (1997). Сподіваємося мистецтва війни.
показати весь коментар
25.06.2022 08:36 Відповісти
не клован і добре.....
показати весь коментар
25.06.2022 08:38 Відповісти
По діях його пізнаємо...
показати весь коментар
25.06.2022 09:12 Відповісти
"Українські лідери"? - тут було смішно....
показати весь коментар
25.06.2022 08:58 Відповісти
А когда заменят соплежуя Стоптенберга ?
Он боится эскалаторов - так пусть не ездит на метро !
Или эскалации - всё его страшит, особенно, путин.
показати весь коментар
25.06.2022 09:26 Відповісти
Улыбка ангельская, но глаза демона. Каюк оркам...
показати весь коментар
25.06.2022 12:34 Відповісти
 
 