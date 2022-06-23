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Лідери G7 і НАТО мають намір посилити тиск на Росію, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

семерка

Лідери країн "Великої сімки" і НАТО наступного тижня зберуться, щоб виробити нові способи посилення тиску на Росію у зв'язку з війною в Україні, підкреслюючи разом з тим свою стурбованість з приводу позиції Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб, включення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії до роботи саміту НАТО було спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.

Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини у всьому світі, — сказало ще одне джерело. – Проте це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді, якраз навпаки".

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають ухвалити лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і з боку Китаю.

Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах в онлайн-форматі.

Також читайте: Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
дебилы ... сначала растят монстров, а потом думают как с ними справится ... от росии в начале 90-х можно было оставить пару областей вокруг москвабада, а все оружие поменять на сало и кетчуп ... китай то же самое, сами им же технологии передали, заводов наоткрывали, обучили всему, и до сих пор продолжают ... хоть одно производство вывели из китая?
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23.06.2022 07:54
+4
Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире. Носильщику его портативного туалета, приготовиться.

телеграмм канал.
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23.06.2022 07:33
+3
Давай сьомий пакет, давай!
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23.06.2022 07:39
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Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире. Носильщику его портативного туалета, приготовиться.

телеграмм канал.
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23.06.2022 07:33 Відповісти
Давай сьомий пакет, давай!
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23.06.2022 07:39 Відповісти
даю
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23.06.2022 07:49 Відповісти
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23.06.2022 07:46 Відповісти
дебилы ... сначала растят монстров, а потом думают как с ними справится ... от росии в начале 90-х можно было оставить пару областей вокруг москвабада, а все оружие поменять на сало и кетчуп ... китай то же самое, сами им же технологии передали, заводов наоткрывали, обучили всему, и до сих пор продолжают ... хоть одно производство вывели из китая?
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23.06.2022 07:54 Відповісти
ех, були би ми всі (або хоча би половина з нас) такими вумними в 1991-му... Підказали би Бушам...
Так ми ж досі долбойби (в своїй масі, адже серед нас 73% долбодонів)...
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23.06.2022 07:56 Відповісти
Вумними не треба бути. Треба просто не бути тупими і пам'ятати історію.
Де млять 3-й ядерний арсенал світу?
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23.06.2022 08:30 Відповісти
Так
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23.06.2022 08:46 Відповісти
Я боюся. Вони більше не будуть купувати жижу?
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23.06.2022 08:02 Відповісти
За один день такое не решить
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23.06.2022 08:47 Відповісти
И вообще санкции бьют и сильно. Их эффект немножко с опозданием идет, но он есть
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23.06.2022 08:49 Відповісти
Когда у Европейских и Американских союзников, не растут ни цены ни безработица, когда у них экономика конкурентоспобная с Индийской и Китайской, то можно на них равняться и в ЕС стремиться и на помощь надеяться тоже можно. И совсем другое дело, когда у них социальная напряженность, не стабильность политических партий. Что же это за эффект такой с опозданием? Зачем им такое самопожертвование из-за Украины? Отчего бы не помогать с пользой для себя и для Украины своим промышленным потенциалом, производя снаряды, танки, корабли и самолёты?
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23.06.2022 12:05 Відповісти
Лучше бы оружие давали на сумму равную своим убыткам от санкций.

НІХТО НЕ ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ.

Суто "добра воля",етика і розуміння того,що за Україною підуть інші ...

ТАка СУВОРА ПРАВДА ЖИТТЯ.

СПрава Незалежності - власна справа кожної держави...
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23.06.2022 09:32 Відповісти
Мега стурбованість...
Перестаньте купувати в параші нафту і газ, це дешевше ніж переживати війну!
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23.06.2022 08:51 Відповісти
Рей Вит

Расскажу вам трогательную историю .

Иду по улице , вижу мальчик доллар продает по 50.
жалко стало мальчика , подхожу к нему и говорю
-мальчик курс не настоящий! , его путин нарисовал, потому что я раньше трусы за 140р брал а сейчас по 5000р!. Куплю у тебя бакс по 4500 и тебе хорошо будет и мне.
А откуда спрашиваю у тебя доллары?
да вот говорит бабушка в попе спрятала 500 баксов по 120 ,а после того как курс увидела, так случилось у нее диарея. ,
отдаю ему деньги мальчик заплакал , говорит наконец то куриные шкурки куплю!.
Все плакали, я плакал, мальчик плакал, санитары плакали, доктор тоже плакал..
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23.06.2022 09:29 Відповісти
 
 