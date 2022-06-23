Лідери G7 і НАТО мають намір посилити тиск на Росію, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідери країн "Великої сімки" і НАТО наступного тижня зберуться, щоб виробити нові способи посилення тиску на Росію у зв'язку з війною в Україні, підкреслюючи разом з тим свою стурбованість з приводу позиції Китаю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
За словами офіційних осіб, включення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії до роботи саміту НАТО було спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.
Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.
"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини у всьому світі, — сказало ще одне джерело. – Проте це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді, якраз навпаки".
За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають ухвалити лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і з боку Китаю.
Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах в онлайн-форматі.
Будь ласка, зачекайте...
телеграмм канал.
Так ми ж досі долбойби (в своїй масі, адже серед нас 73% долбодонів)...
Де млять 3-й ядерний арсенал світу?
НІХТО НЕ ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ.
Суто "добра воля",етика і розуміння того,що за Україною підуть інші ...
ТАка СУВОРА ПРАВДА ЖИТТЯ.
СПрава Незалежності - власна справа кожної держави...
Перестаньте купувати в параші нафту і газ, це дешевше ніж переживати війну!
Расскажу вам трогательную историю .
Иду по улице , вижу мальчик доллар продает по 50.
жалко стало мальчика , подхожу к нему и говорю
-мальчик курс не настоящий! , его путин нарисовал, потому что я раньше трусы за 140р брал а сейчас по 5000р!. Куплю у тебя бакс по 4500 и тебе хорошо будет и мне.
А откуда спрашиваю у тебя доллары?
да вот говорит бабушка в попе спрятала 500 баксов по 120 ,а после того как курс увидела, так случилось у нее диарея. ,
отдаю ему деньги мальчик заплакал , говорит наконец то куриные шкурки куплю!.
Все плакали, я плакал, мальчик плакал, санитары плакали, доктор тоже плакал..