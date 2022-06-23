Лідери G7 і НАТО мають намір посилити тиск на Росію, - Reuters

Лідери країн "Великої сімки" і НАТО наступного тижня зберуться, щоб виробити нові способи посилення тиску на Росію у зв'язку з війною в Україні, підкреслюючи разом з тим свою стурбованість з приводу позиції Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами офіційних осіб, включення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії до роботи саміту НАТО було спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.

Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини у всьому світі, — сказало ще одне джерело. – Проте це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді, якраз навпаки".

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають ухвалити лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і з боку Китаю.

Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах в онлайн-форматі.

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