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Новини Політика України
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G-7 (706) Зеленський (17428) НАТО (5130)

Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь у самітах G7 і НАТО.

Про це інфлормує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"З вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца - у саміті G7, від генсека НАТО Єнса Столтенберга - у саміті НАТО в Мадриді", - написав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті в Мадриді союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги Україні для переходу ЗСУ на озброєння Альянсу, - Столтенберг

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
На роялі грати
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15.06.2022 22:40
+10
Краще б туди поїхав Порошенко, а не блазень- членограй
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15.06.2022 22:44
+9
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15.06.2022 22:57
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15.06.2022 22:37 Відповісти
В Омані теж були Шольц і Столтенберг?
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15.06.2022 22:49 Відповісти
Коктейли будет разносить?
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15.06.2022 22:37 Відповісти
На роялі грати
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15.06.2022 22:40 Відповісти
Чому коктейлі? він і на піаніно може зіграти.
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15.06.2022 22:41 Відповісти
По окончанию встречи концерт
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15.06.2022 22:57 Відповісти
Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО
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фігасє...Голобородько вже й туди добрався...А це вже яка серія?
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15.06.2022 22:39 Відповісти
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15.06.2022 22:57 Відповісти
)(уйла запросіть.чтоб нє патєрял ліцо
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15.06.2022 22:40 Відповісти
Сподіваюсь він звідти не буде стрімити.
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15.06.2022 22:42 Відповісти
Взять то он может, только какой в этом пустопорожнем киздеже будет толк?
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15.06.2022 22:42 Відповісти
Ну, знаєте, на багатьох хуцпа діє.
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15.06.2022 23:14 Відповісти
Краще б туди поїхав Порошенко, а не блазень- членограй
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15.06.2022 22:44 Відповісти
💆‍♀️🤦🏻‍♂️
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15.06.2022 22:55 Відповісти
Уже давно не актуально.
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16.06.2022 00:11 Відповісти
какое НАТО? на заправке сегодня видел малолетку-конкретного пацу на новеньком X5 M5 с номерами ВСУ... давайте больше денег - все пойдет в дело....СБУ АУ!
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15.06.2022 22:44 Відповісти
Знакомый отдал свою машину ВСУ не дешевле будет и что тебя жаба давит?
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15.06.2022 22:53 Відповісти
нужно было видеть того *ВСУшника* в версачи и лоферах... то часом не ты был на OKKO?
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15.06.2022 23:08 Відповісти
Нахера ВСУ BMW X5 M5? Стритрейсингом по полям Дамбаса заниматься?
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15.06.2022 23:08 Відповісти
он дальше столички не воюет на ней ну может в конча заспу или новые петровцы окопы проверить смотается на форсаже
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15.06.2022 23:22 Відповісти
Нехай шляпу Найвеличнішого (карликаНаполеона) зніме і пройде з нею в руках по рядах
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15.06.2022 22:45 Відповісти
xer vam zradoboti i ****** kremlia, a ne vetka
pospite v spame
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15.06.2022 22:48 Відповісти
Це ти(09/06/22регістраціі) кому )??? В топку своїм ходом марш ска
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15.06.2022 22:51 Відповісти
uveren chto ja novenkij? nu nu
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15.06.2022 22:53 Відповісти
sam ti kremliovskaja ****
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15.06.2022 22:58 Відповісти
Ну всё НАТО вляпалось. НУ ЭТО может и ХОРОШО с одной стороны, Пусть Зеля разваливает тот паскудный альянс который не помог и не помогает в трудную минуту. Может создаться новый альянс Британия,Польша,Украина,США,Швеция,Финлядия,Латвия,Литва,Эстония,Молдова ,вы поняли, сувалкский коридор дружественных стран, так сказать новое НАТО
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15.06.2022 22:50 Відповісти
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15.06.2022 23:01 Відповісти
В мене якесь нездорове передчуття....
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15.06.2022 22:53 Відповісти
Не тільки в тебе ...)
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15.06.2022 23:22 Відповісти
тут можна подивитися фрагмент доповіді ZEленої мерзоти на "самміті" https://www.youtube.com/watch?v=LLSX8S-mybE
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15.06.2022 22:57 Відповісти
На@уй він там треба?Нехай Залужний їде, а гастролери хай в бункері нову промову вчать до ночі. І взагалі, всі бачать що в тих зверненнях де воно начебто на вулиці, там просто кіношна зєльонка(як символічно)? Чи зеленим ослам так уже очі залили, що вони і цього не бачать?
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15.06.2022 23:14 Відповісти
Господи... А можна з ним хтось дорослий поїде? Типу Залужного чи хоча б Кулеби. І щоб без єрмака-подоляка-макфола
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15.06.2022 23:25 Відповісти
"Запасайтєсь попкорном" (С)
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16.06.2022 00:20 Відповісти
буба, ти там ото, веди себе чемно, як без дорослих їдешь - помавкуй і кивай.
носом не шмиргай, а шо би ні ні - потерпи вже додому.
ну все - знарядили кажись піонєра,
як то кажуть - "Дай Боже що би пронесло!" ....
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16.06.2022 00:43 Відповісти
дЪємака тре вигуляти.
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16.06.2022 08:17 Відповісти
Буду сказать без бумажки і урок грамотной рєчі даду. Да , даду, даду!
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16.06.2022 08:36 Відповісти
 
 