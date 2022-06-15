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Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь у самітах G7 і НАТО.
Про це інфлормує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.
"З вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца - у саміті G7, від генсека НАТО Єнса Столтенберга - у саміті НАТО в Мадриді", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+16 Mykola Trofimenko
показати весь коментар15.06.2022 22:40
+10 Oleg Zaporogec
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+9 Wxox Gxox
показати весь коментар15.06.2022 22:57
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фігасє...Голобородько вже й туди добрався...А це вже яка серія?
pospite v spame
носом не шмиргай, а шо би ні ні - потерпи вже додому.
ну все - знарядили кажись піонєра,
як то кажуть - "Дай Боже що би пронесло!" ....