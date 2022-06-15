Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь у самітах G7 і НАТО.

Про це інфлормує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"З вдячністю прийняв запрошення партнерів взяти участь у ключових міжнародних заходах: від федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца - у саміті G7, від генсека НАТО Єнса Столтенберга - у саміті НАТО в Мадриді", - написав Зеленський.

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