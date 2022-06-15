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Зеленский примет участие в саммитах G7 и НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что примет участие в саммитах G7 и НАТО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.
"С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Германии Олафа Шольца – в саммите G7, от генсека НАТО Йенса Столтенберга – в саммите НАТО в Мадриде", – написал Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите в Мадриде союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи Украине для перехода ВСУ на вооружение Альянса, - Столтенберг
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+16 Mykola Trofimenko
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+10 Oleg Zaporogec
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фігасє...Голобородько вже й туди добрався...А це вже яка серія?
pospite v spame
носом не шмиргай, а шо би ні ні - потерпи вже додому.
ну все - знарядили кажись піонєра,
як то кажуть - "Дай Боже що би пронесло!" ....