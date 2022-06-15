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Новости Политика Украины
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G7 (714) Зеленский (16530) НАТО (8937)

Зеленский примет участие в саммитах G7 и НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что примет участие в саммитах G7 и НАТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях: от федерального канцлера Германии Олафа Шольца – в саммите G7, от генсека НАТО Йенса Столтенберга – в саммите НАТО в Мадриде", – написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите в Мадриде союзники НАТО согласуют комплексный пакет помощи Украине для перехода ВСУ на вооружение Альянса, - Столтенберг
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Топ комментарии
+16
На роялі грати
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15.06.2022 22:40
+10
Краще б туди поїхав Порошенко, а не блазень- членограй
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15.06.2022 22:44
+9
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15.06.2022 22:57
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Будь ласка, можна не треба
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15.06.2022 22:37 Ответить
В Омані теж були Шольц і Столтенберг?
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15.06.2022 22:49 Ответить
Коктейли будет разносить?
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15.06.2022 22:37 Ответить
На роялі грати
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15.06.2022 22:40 Ответить
Чому коктейлі? він і на піаніно може зіграти.
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15.06.2022 22:41 Ответить
По окончанию встречи концерт
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15.06.2022 22:57 Ответить
Зеленський візьме участь у самітах G7 і НАТО
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фігасє...Голобородько вже й туди добрався...А це вже яка серія?
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15.06.2022 22:39 Ответить
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15.06.2022 22:57 Ответить
)(уйла запросіть.чтоб нє патєрял ліцо
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15.06.2022 22:40 Ответить
Сподіваюсь він звідти не буде стрімити.
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15.06.2022 22:42 Ответить
Взять то он может, только какой в этом пустопорожнем киздеже будет толк?
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15.06.2022 22:42 Ответить
Ну, знаєте, на багатьох хуцпа діє.
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15.06.2022 23:14 Ответить
Краще б туди поїхав Порошенко, а не блазень- членограй
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15.06.2022 22:44 Ответить
💆‍♀️🤦🏻‍♂️
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15.06.2022 22:55 Ответить
Уже давно не актуально.
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16.06.2022 00:11 Ответить
какое НАТО? на заправке сегодня видел малолетку-конкретного пацу на новеньком X5 M5 с номерами ВСУ... давайте больше денег - все пойдет в дело....СБУ АУ!
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15.06.2022 22:44 Ответить
Знакомый отдал свою машину ВСУ не дешевле будет и что тебя жаба давит?
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15.06.2022 22:53 Ответить
нужно было видеть того *ВСУшника* в версачи и лоферах... то часом не ты был на OKKO?
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15.06.2022 23:08 Ответить
Нахера ВСУ BMW X5 M5? Стритрейсингом по полям Дамбаса заниматься?
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15.06.2022 23:08 Ответить
он дальше столички не воюет на ней ну может в конча заспу или новые петровцы окопы проверить смотается на форсаже
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15.06.2022 23:22 Ответить
Нехай шляпу Найвеличнішого (карликаНаполеона) зніме і пройде з нею в руках по рядах
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15.06.2022 22:45 Ответить
xer vam zradoboti i ****** kremlia, a ne vetka
pospite v spame
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15.06.2022 22:48 Ответить
Це ти(09/06/22регістраціі) кому )??? В топку своїм ходом марш ска
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15.06.2022 22:51 Ответить
uveren chto ja novenkij? nu nu
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15.06.2022 22:53 Ответить
sam ti kremliovskaja ****
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15.06.2022 22:58 Ответить
Ну всё НАТО вляпалось. НУ ЭТО может и ХОРОШО с одной стороны, Пусть Зеля разваливает тот паскудный альянс который не помог и не помогает в трудную минуту. Может создаться новый альянс Британия,Польша,Украина,США,Швеция,Финлядия,Латвия,Литва,Эстония,Молдова ,вы поняли, сувалкский коридор дружественных стран, так сказать новое НАТО
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15.06.2022 22:50 Ответить
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15.06.2022 23:01 Ответить
В мене якесь нездорове передчуття....
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15.06.2022 22:53 Ответить
Не тільки в тебе ...)
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15.06.2022 23:22 Ответить
тут можна подивитися фрагмент доповіді ZEленої мерзоти на "самміті" https://www.youtube.com/watch?v=LLSX8S-mybE
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15.06.2022 22:57 Ответить
На@уй він там треба?Нехай Залужний їде, а гастролери хай в бункері нову промову вчать до ночі. І взагалі, всі бачать що в тих зверненнях де воно начебто на вулиці, там просто кіношна зєльонка(як символічно)? Чи зеленим ослам так уже очі залили, що вони і цього не бачать?
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15.06.2022 23:14 Ответить
Господи... А можна з ним хтось дорослий поїде? Типу Залужного чи хоча б Кулеби. І щоб без єрмака-подоляка-макфола
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15.06.2022 23:25 Ответить
"Запасайтєсь попкорном" (С)
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16.06.2022 00:20 Ответить
буба, ти там ото, веди себе чемно, як без дорослих їдешь - помавкуй і кивай.
носом не шмиргай, а шо би ні ні - потерпи вже додому.
ну все - знарядили кажись піонєра,
як то кажуть - "Дай Боже що би пронесло!" ....
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16.06.2022 00:43 Ответить
дЪємака тре вигуляти.
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16.06.2022 08:17 Ответить
Буду сказать без бумажки і урок грамотной рєчі даду. Да , даду, даду!
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16.06.2022 08:36 Ответить
 
 