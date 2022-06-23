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Лидеры G7 и НАТО намерены усилить давление на Россию, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

семерка

Лидеры стран "Большой семерки" и НАТО на следующей неделе соберутся, чтобы выработать новые способы усиления давления на Россию в связи с войной в Украине, подчеркивая вместе с тем свою обеспокоенность по поводу позиции Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, включение лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в работу саммита НАТО было направлено на то, чтобы показать, что война в Украине не отвлекла западных стран от Китая.

Ожидается, что лидеры G7 также рассмотрят экономические действия Китая, который в последние годы ведет себя еще более агрессивно, сказал один из чиновников администрации Байдена.

"Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения во всем мире, — сказал еще один источник. – Однако это не значит, что Украина заставляет нас отводить взгляд от Китая. На самом деле, как раз наоборот".

По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую примут лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, которые существуют как со стороны России, так и со стороны Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в онлайн-формате.

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Топ комментарии
+6
дебилы ... сначала растят монстров, а потом думают как с ними справится ... от росии в начале 90-х можно было оставить пару областей вокруг москвабада, а все оружие поменять на сало и кетчуп ... китай то же самое, сами им же технологии передали, заводов наоткрывали, обучили всему, и до сих пор продолжают ... хоть одно производство вывели из китая?
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23.06.2022 07:54
+4
Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире. Носильщику его портативного туалета, приготовиться.

телеграмм канал.
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23.06.2022 07:33
+3
Давай сьомий пакет, давай!
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23.06.2022 07:39
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Полковника Вадима Зимина, который носил за Путиным ядерный чемоданчик, нашли с простреленной башкой в его подмосковной квартире. Носильщику его портативного туалета, приготовиться.

телеграмм канал.
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23.06.2022 07:33 Ответить
Давай сьомий пакет, давай!
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23.06.2022 07:39 Ответить
даю
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23.06.2022 07:49 Ответить
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23.06.2022 07:46 Ответить
дебилы ... сначала растят монстров, а потом думают как с ними справится ... от росии в начале 90-х можно было оставить пару областей вокруг москвабада, а все оружие поменять на сало и кетчуп ... китай то же самое, сами им же технологии передали, заводов наоткрывали, обучили всему, и до сих пор продолжают ... хоть одно производство вывели из китая?
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23.06.2022 07:54 Ответить
ех, були би ми всі (або хоча би половина з нас) такими вумними в 1991-му... Підказали би Бушам...
Так ми ж досі долбойби (в своїй масі, адже серед нас 73% долбодонів)...
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23.06.2022 07:56 Ответить
Вумними не треба бути. Треба просто не бути тупими і пам'ятати історію.
Де млять 3-й ядерний арсенал світу?
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23.06.2022 08:30 Ответить
Так
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23.06.2022 08:46 Ответить
Я боюся. Вони більше не будуть купувати жижу?
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23.06.2022 08:02 Ответить
За один день такое не решить
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23.06.2022 08:47 Ответить
И вообще санкции бьют и сильно. Их эффект немножко с опозданием идет, но он есть
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23.06.2022 08:49 Ответить
Когда у Европейских и Американских союзников, не растут ни цены ни безработица, когда у них экономика конкурентоспобная с Индийской и Китайской, то можно на них равняться и в ЕС стремиться и на помощь надеяться тоже можно. И совсем другое дело, когда у них социальная напряженность, не стабильность политических партий. Что же это за эффект такой с опозданием? Зачем им такое самопожертвование из-за Украины? Отчего бы не помогать с пользой для себя и для Украины своим промышленным потенциалом, производя снаряды, танки, корабли и самолёты?
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23.06.2022 12:05 Ответить
Лучше бы оружие давали на сумму равную своим убыткам от санкций.

НІХТО НЕ ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ.

Суто "добра воля",етика і розуміння того,що за Україною підуть інші ...

ТАка СУВОРА ПРАВДА ЖИТТЯ.

СПрава Незалежності - власна справа кожної держави...
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23.06.2022 09:32 Ответить
Мега стурбованість...
Перестаньте купувати в параші нафту і газ, це дешевше ніж переживати війну!
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23.06.2022 08:51 Ответить
Рей Вит

Расскажу вам трогательную историю .

Иду по улице , вижу мальчик доллар продает по 50.
жалко стало мальчика , подхожу к нему и говорю
-мальчик курс не настоящий! , его путин нарисовал, потому что я раньше трусы за 140р брал а сейчас по 5000р!. Куплю у тебя бакс по 4500 и тебе хорошо будет и мне.
А откуда спрашиваю у тебя доллары?
да вот говорит бабушка в попе спрятала 500 баксов по 120 ,а после того как курс увидела, так случилось у нее диарея. ,
отдаю ему деньги мальчик заплакал , говорит наконец то куриные шкурки куплю!.
Все плакали, я плакал, мальчик плакал, санитары плакали, доктор тоже плакал..
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23.06.2022 09:29 Ответить
 
 