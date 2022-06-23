Лидеры G7 и НАТО намерены усилить давление на Россию, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры стран "Большой семерки" и НАТО на следующей неделе соберутся, чтобы выработать новые способы усиления давления на Россию в связи с войной в Украине, подчеркивая вместе с тем свою обеспокоенность по поводу позиции Китая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам официальных лиц, включение лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в работу саммита НАТО было направлено на то, чтобы показать, что война в Украине не отвлекла западных стран от Китая.
Ожидается, что лидеры G7 также рассмотрят экономические действия Китая, который в последние годы ведет себя еще более агрессивно, сказал один из чиновников администрации Байдена.
"Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения во всем мире, — сказал еще один источник. – Однако это не значит, что Украина заставляет нас отводить взгляд от Китая. На самом деле, как раз наоборот".
По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую примут лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, которые существуют как со стороны России, так и со стороны Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в онлайн-формате.
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Так ми ж досі долбойби (в своїй масі, адже серед нас 73% долбодонів)...
Де млять 3-й ядерний арсенал світу?
НІХТО НЕ ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ.
Суто "добра воля",етика і розуміння того,що за Україною підуть інші ...
ТАка СУВОРА ПРАВДА ЖИТТЯ.
СПрава Незалежності - власна справа кожної держави...
Перестаньте купувати в параші нафту і газ, це дешевше ніж переживати війну!
Расскажу вам трогательную историю .
Иду по улице , вижу мальчик доллар продает по 50.
жалко стало мальчика , подхожу к нему и говорю
-мальчик курс не настоящий! , его путин нарисовал, потому что я раньше трусы за 140р брал а сейчас по 5000р!. Куплю у тебя бакс по 4500 и тебе хорошо будет и мне.
А откуда спрашиваю у тебя доллары?
да вот говорит бабушка в попе спрятала 500 баксов по 120 ,а после того как курс увидела, так случилось у нее диарея. ,
отдаю ему деньги мальчик заплакал , говорит наконец то куриные шкурки куплю!.
Все плакали, я плакал, мальчик плакал, санитары плакали, доктор тоже плакал..