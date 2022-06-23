Лидеры G7 и НАТО намерены усилить давление на Россию, - Reuters

Лидеры стран "Большой семерки" и НАТО на следующей неделе соберутся, чтобы выработать новые способы усиления давления на Россию в связи с войной в Украине, подчеркивая вместе с тем свою обеспокоенность по поводу позиции Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц, включение лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии в работу саммита НАТО было направлено на то, чтобы показать, что война в Украине не отвлекла западных стран от Китая.

Ожидается, что лидеры G7 также рассмотрят экономические действия Китая, который в последние годы ведет себя еще более агрессивно, сказал один из чиновников администрации Байдена.

"Война России против Украины активизировала наши партнерские отношения во всем мире, — сказал еще один источник. – Однако это не значит, что Украина заставляет нас отводить взгляд от Китая. На самом деле, как раз наоборот".

По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую примут лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, которые существуют как со стороны России, так и со стороны Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в онлайн-формате.

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