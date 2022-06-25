Найімовірніше, війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс має забезпечити максимально сильну позицію України.
Про це він сказав в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.
"Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України. І найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти Росії", - заявив генсек Альянсу.
За словами Столтенберга, НАТО хоче допомогти Україні залишитися суверенною та незалежною європейською нацією.
Топ коментарі
+27 Sergiy Escobar
показати весь коментар25.06.2022 10:39
+17 Юрій Нікітін
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+12 Garry Grant
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В начале сентября процесс начнётся. Это будет период самых интенсивных боев. В октябре роися капитулирует. Зеля приймет капитуляцию. И начнётся развал кацапстана❗👍
росія не виконує жодних зобов`язань. ніколи.
жодних переговорів, поки російські війська займають територію України, включно з ОРДЛО та Кримом - бути не може в принципі.
Будь-яке "перемир'я" росія використовує виключно для того, аби поновити сили, та, поновивши їх, напасти знову, вже більшими силами, на свою, вже ослаблену жертву - тобто на Україну.
укладати з росією "мир" не можна ніколи, ні за яких обставин.
росія мусить бути "прописана" одвічним ворогом України в Конституції, в оборонній доктрині та низці відповідних документів з відповідними діями і наслідками щодо цього.
Має бути можливість для України наносити превентивні удари по території росії, у випадку, наприклад, стягнення російський військ до українського кордону. Та ж таки Японі з росією, хоча й оголосили про тимчасове "перемир`я", досі не мають з росією угоди "про мир".
Мир з росією можливий тільки тоді, коли росія перестане існувати.
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Влад Влад 650ec637
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Реєстрація: 18.06.2022
В світі цього заява цього генсека виглядає дивно.Хіба що це пуста риторіка.
1. Украина подошла к Херсону
2. украинские войска отошли с Северодонецка и планируют покинуть Лисичанск
3. Россия по всех каналах призывает начать мирные переговоры
4. Теперь и НАТО говорит что надо договариваться
Вывод: нас ведут к мирному договору. Предмет торга Херсон. Возможно ещё Запорожская АЭС. Луганскую область придется оставить, а Краматорск и Славянск пока за нами.
Прусский король Фридрих II говорил, что:
- «Если вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете юристов, которые докажут, что вы имели право на занятую территорию».
Что мы и видим сегодня. Путину понравилась чужая "провинция", он посчитал, что сил имеет достаточно, и начал ее занимать.
А далее немедленно появилась туча юристов, политиков, историков, философов и проч. и проч., которые обосновывают и доказывают, почему Россия имеет право на эту территорию.
Как видите, ничего нового в истории нет, все уже когда-то было.
А уж замена Королева на Рогозина...
Это называется деградация этноса.
Три поколения отрицательной селекции 20-го века, когда умных, работящих, инициативных изгоняли(в лучшем случае) а чаще убивали, а на их месте оставались тупые и ледащие, но всегда покорные и согласные, в 21-м веке аукнулось вырождением и деградацией.
Игорь Кохановский
"Закон Диалектики"
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
1989
Это даже США запретили. Или ты там живёшь в своей реальности?
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
тут нужны железная воля, железная каска и железные яйца
впору вспомнить слова генерала Джорджа Паттона о русских:
https://ru.wikiquote.org/wiki/Джордж_Паттон
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…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаём факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят иными путями. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…
Причина у нього дуже сумнівна історія.
Украина чуть ли не ежедневно теряет территорию, а они тут марять о разделе Рашки.
Даже Байден уже напрямую сказал, что оружие поставляется для усиления переговорных позиций и что атаковать территорию врага нельзя. Вы поехавшие? Вернитесь с небес на землю.