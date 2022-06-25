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Найімовірніше, війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс має забезпечити максимально сильну позицію України.

Про це він сказав в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.

"Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України. І найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти Росії", - заявив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, НАТО хоче допомогти Україні залишитися суверенною та незалежною європейською нацією.

Також читайте: Країни НАТО готові надавати Україні зброю, війна буде довгою, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Зброю давай, а не херню пи...диш!
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25.06.2022 10:39
+17
Найімовірніше тебе звільнять з поста
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25.06.2022 10:40
+12
Навіщо постійно цитувати пустопорожні балачки імпотента?
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25.06.2022 10:44
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Переговоры это однозначно 👍. Точка.
В начале сентября процесс начнётся. Это будет период самых интенсивных боев. В октябре роися капитулирует. Зеля приймет капитуляцию. И начнётся развал кацапстана❗👍
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25.06.2022 10:46 Відповісти
Хотелось бы верить...
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25.06.2022 11:17 Відповісти
казочки для бідних
росія не виконує жодних зобов`язань. ніколи.
жодних переговорів, поки російські війська займають територію України, включно з ОРДЛО та Кримом - бути не може в принципі.
Будь-яке "перемир'я" росія використовує виключно для того, аби поновити сили, та, поновивши їх, напасти знову, вже більшими силами, на свою, вже ослаблену жертву - тобто на Україну.
укладати з росією "мир" не можна ніколи, ні за яких обставин.
росія мусить бути "прописана" одвічним ворогом України в Конституції, в оборонній доктрині та низці відповідних документів з відповідними діями і наслідками щодо цього.
Має бути можливість для України наносити превентивні удари по території росії, у випадку, наприклад, стягнення російський військ до українського кордону. Та ж таки Японі з росією, хоча й оголосили про тимчасове "перемир`я", досі не мають з росією угоди "про мир".
Мир з росією можливий тільки тоді, коли росія перестане існувати.
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25.06.2022 16:03 Відповісти
Зброю давай, а не херню пи...диш!
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25.06.2022 10:39 Відповісти
Найімовірніше тебе звільнять з поста
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25.06.2022 10:40 Відповісти
Ні, вони дійсно вірять, що "звіра" можна зупинити паріоцями, нажаль до того часу поки самі віж цього непостраждають! Європа неготова до війни і Столнберг це розуміє, вони розніжилися за 80 років, пляс там відбувалася тиха експансія кацаппами: радіо-, телемовлення, псевдополітики, псевдоактивісти, псевдофонди, псевдожурналісти. Європа накчана цим і той самий Столонберг і інші поки не знають, що з цим вмім робити! Вони б і далі жили так на нафтовій і газовій голці, бо їм так вигідно!"Гешефт"- вигідніше, ніж життя сирійців, чи українців, вони лише під тиском суспільства і їх цінностей починають оухатися, та й починає доходити, що краще нехай вмирають за цінності українці, ніж вони насвоїй території- це теж питання вигоди! Цинічно, алена жаль, я по-іншому не бачу це! Бо, якби вони стратегічно вважали РФ ворогом, не було в них так багато провтиків у стратигічній політиці...
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25.06.2022 10:50 Відповісти
Саме так виходить: за європейські цінності - українські життя. Хоча від цінностей залишилась тільки назва.
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25.06.2022 11:17 Відповісти
Україна повинна прийняти капітуляцію расистської *********. От чим повинна закінчитися ця війна.
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25.06.2022 10:41 Відповісти
Зверніться до записів Отто фон Бісмарка, що він думає про папірці з кацапами! Вже мали: "Молотова-Рібентропа", де сталін готувпвся до нападу на Європу, Гітлер його випередив, а потім був "Будапештський" меморандум! Ну, ще можна багато, чого згадати про них і їхні папірці!
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25.06.2022 10:42 Відповісти
Тільки з трунарем путєна можуть бути переговори.
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25.06.2022 10:43 Відповісти
Навіщо постійно цитувати пустопорожні балачки імпотента?
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25.06.2022 10:44 Відповісти

Редактора нет .
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25.06.2022 11:15 Відповісти
99% що саме так і буде.
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25.06.2022 10:44 Відповісти
А вас, кацапов, не спрашивали

Влад Влад 650ec637

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Реєстрація: 18.06.2022
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25.06.2022 11:17 Відповісти
Тоді це не буде закінченням війни, а лише перемир'ям. Більшість Західних політиків не зрозуміли підгрунтя та цілі сторін війни в Україні.
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25.06.2022 10:45 Відповісти
Думаю,операцію по визволенню захоплених територій опрацьовує не тільки командування ЗСУ.але ізбройні командування країн,постачаючих зброю.Вони ,і тільки вони знають якими кількостями якої зброї поставляти,з якою ціллю,і куди вона буде направлена.
В світі цього заява цього генсека виглядає дивно.Хіба що це пуста риторіка.
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25.06.2022 10:45 Відповісти
Пора его заме6ить на Далю
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25.06.2022 11:18 Відповісти
Столтенберг прав, но он не открыл Америку, войны действительно заканчиваются за столом. В 1918 Германия подписала мир хоть в вагоне поезда, но за столом. Потом в 1940 году Франция подписала в том же вагоне и опять же за столом. В 1945 году Кейтель хоть и сидел за отдельным столом, но все же подписал, как положено: мокнул ручку в чернила и подписал, рядом положив на скатерть перчатки с жезлом. Не на коленях же в окопах идет подписание документов...
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25.06.2022 10:46 Відповісти
закінченя віцни відболося на цих війгах на фронтах,а узгодження подальшої взаємодії сторін після завершення війни відбувається на папірцях! Нажаль папірці йдуть тоді, коли на іронті вже все сказали!
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25.06.2022 10:52 Відповісти
він не чув напевне нещодавне послання ***** що мір буде поки орки не виконають свої задачі у нас тобто поки їх не утілізірують в Україні або зроблять такі умови що самі начнуть тікати як з Київс і Чернігів обл добровільно за стіл ніхто не сяде а перемиріе нам не потрібно щоб орки наростили і знову полізли і тут вже не роки а тижні і місяці бо навіть зараз вже у кордона білорусі формуеться кацапскі війська і щоб наростити і пуститив бій потрібен місяц всього всі чекають на сході як там буде якщо успішно для них знову атакуватимуть с півночі так що не буда ніякого міра поки не буде розбита армія орків
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25.06.2022 10:49 Відповісти
ага, в серпні, як верховний на прессконференці після зустрічі з "бандою чотирьох" й сказав. все частіший випуск ари хамовой, на арену цирка, ближче до серпня, це й буде тревожним знаком шляху до "миру" по зеленому.
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25.06.2022 10:49 Відповісти
Пока москву не возмемь никаких переговоров
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25.06.2022 10:49 Відповісти
немного фактов:
1. Украина подошла к Херсону

2. украинские войска отошли с Северодонецка и планируют покинуть Лисичанск

3. Россия по всех каналах призывает начать мирные переговоры

4. Теперь и НАТО говорит что надо договариваться

Вывод: нас ведут к мирному договору. Предмет торга Херсон. Возможно ещё Запорожская АЭС. Луганскую область придется оставить, а Краматорск и Славянск пока за нами.
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25.06.2022 10:51 Відповісти
Возможно и так. Но орки врядли отцепятся от Донецкой, да и юг в покое не оставят. Это будет таж ДНР, только в больших границах. Теже обстрелы и провокации, мирной жизни не будет. Это орки, варвары, и ничего святого там нет.
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25.06.2022 12:54 Відповісти
Вся причина нынешней войны в одной исторической фразе.

Прусский король Фридрих II говорил, что:
- «Если вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете юристов, которые докажут, что вы имели право на занятую территорию».

Что мы и видим сегодня. Путину понравилась чужая "провинция", он посчитал, что сил имеет достаточно, и начал ее занимать.
А далее немедленно появилась туча юристов, политиков, историков, философов и проч. и проч., которые обосновывают и доказывают, почему Россия имеет право на эту территорию.
Как видите, ничего нового в истории нет, все уже когда-то было.
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25.06.2022 10:52 Відповісти
Світ не міняється, сила і наглість з вигодою і далі кирує світом, а ці доктрини лише для прикриття! Як би це сумно не звучало....
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25.06.2022 10:54 Відповісти
А ще бабло.
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25.06.2022 11:00 Відповісти
С королями спорить тяжело конечно,как и с учеными. ,,В россии живут единицы гениев и миллионы ни к чему не пригодных людишек,,-В.О.Ключевский, акаемик двух императорских академий ,,Украина всегда была единственным источником генетического и интеллектуального потенциала рос.империи и сов.союза,,-рос академик Бабурин Вонючая кацапня-умственно неполноценный гибрид чуди и чухны с волжскими булгарами(татарами) Это вырождающийся и спивающийся сброд. С потерей Украины, без притока свежей украинской крови эта мерзость через 2-3 поколения полностью деградирует.В этом вся причина нынешних событий
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25.06.2022 11:33 Відповісти
Раньше в России были академики Ключевские, теперь исключительно академики Кадыровы.
А уж замена Королева на Рогозина...
Это называется деградация этноса.
Три поколения отрицательной селекции 20-го века, когда умных, работящих, инициативных изгоняли(в лучшем случае) а чаще убивали, а на их месте оставались тупые и ледащие, но всегда покорные и согласные, в 21-м веке аукнулось вырождением и деградацией.

Игорь Кохановский
"Закон Диалектики"

Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.

Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность...

Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

1989
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25.06.2022 11:49 Відповісти
Поживемо - побачимо.
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25.06.2022 10:52 Відповісти
Вздор! Украине не о чем говорить с дьяволом. Дьявол врет и искушает и его слушать нельзя! Они на Западе не понимают этой войны, что переговоры не завершат войну. Войну можно завершить только на поле боя! Война закончится, когда Украина будет контролировать все свои границы, а Империя развалится на много государств!
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25.06.2022 10:55 Відповісти
Да, Запад ничего не понимает, а вот украинцы понимают всё!)) Только Запад движет эволюцию человечества, а украинцы вместе с россиянами продвигают деградацию )) нужно прислушиваться к тому, что Запад говорит, если не хотите, чтобы украинский народ прекратил существование, как многие европейские народы прекратили свое - под натиском римской империи.
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25.06.2022 11:30 Відповісти
В спам.
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25.06.2022 12:18 Відповісти
Фантазёр. Любая война заканчивается переговорами. Украина не в том состоянии чтобы воевать годами, когда уже до таких диванных вояк дойдёт? И тем более не в состоянии атаковать РФию на её территории.
Это даже США запретили. Или ты там живёшь в своей реальности?
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25.06.2022 12:35 Відповісти
Сьогодні кацапи святкують "День единства славян" Крім кацапів це свято не відмічає ні один слов"янський народ!

- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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25.06.2022 10:57 Відповісти
Бо вони не слов'яни. Слов'янське коріння вони собі присвоїли як і все інше. Історію та релігію Каївської Русі наприклад.
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25.06.2022 11:04 Відповісти
этот балерун в гандоне не для для войны с кацапами
тут нужны железная воля, железная каска и железные яйца
впору вспомнить слова генерала Джорджа Паттона о русских:
https://ru.wikiquote.org/wiki/Джордж_Паттон
------
…Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаём факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят иными путями. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики…
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25.06.2022 10:58 Відповісти
найімовірніше доведеться відкопати гітлера посадити його за стіл і провести премовини бо інакше не можна, правда пане Столтенберг)
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25.06.2022 10:59 Відповісти
Это не генсек, а генсрак. Тетя столтенберг самый бездарный и трусливый глава нато.
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25.06.2022 11:05 Відповісти
вероятно, вероятно, что солнце взорвется, вероятно все, что угодно, а тут точно можно говорить, что переговоры не завершат войну. Переговоры шли годы, а Империя не меняла своего поведения, а только ужесточала риторику и действия по захвату Украины. Всем понятно, что Россия будет на переговорах пытаться фиксировать захваченные территории, потом опять будет копить силы и потом опять пойдет в нападение для захвата дальше - это Россия делает всю историю. Такого не будет! Злу будет положен конец и Украина освободит все свои границы с Крымом и Донбассом - там тоже живут Украинцы в заложниках у бесов и чертей дьявола. Украина не та страна на которую можно нападать. Украинские символы - это воля и свобода. И никогда Украина не сдастся! Переговоры - это равнозначно сдастся. Украина знает все русское и не поведется ни на какие уловки с переговорами! Полная победа Украины и свободного мира будет, и народы мира поддерживают Украину, а значит политики всего свободного мира демократического должны выполнять волю свободных народов! Все будет правильно и Украина освободит все свои земли и Империя рухнет!
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25.06.2022 11:10 Відповісти
Дайте краще важке озброєння,а де і як закінчиться війна,ми вирішемо без сопливих...
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25.06.2022 11:18 Відповісти
Ці "сопливі" можуть образитись і не надати зброї. Що тоді скажеш? І чим будеш перемагати кацапів? Вилами чи лопатами?))
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25.06.2022 11:35 Відповісти
Долб-б.
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25.06.2022 11:22 Відповісти
Переговоры только после ГААГИ для хутина Медведева писькова Лаврова
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25.06.2022 11:22 Відповісти
Я никак не пойму все эти попытки рассказывать о мире. Мира не будет. Просто потому что Россия агрессивная империя и никуда от этого не деться.
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25.06.2022 11:22 Відповісти
Единственное что надо России это время, чтобы настрогать новые ракеты и танки. Собственно вот для этого ей и надо перемирие, чтобы обмануть этих тупых европейцев русской смекалочкой.
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25.06.2022 11:24 Відповісти
Любой кто предоставит России это время вместо постоянного давления по сути работает на Россию.
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25.06.2022 11:25 Відповісти
Я не против постоянного давления на россию. Только можно, пожалуйста, не моими руками?) Выпустите меня за кордон и можете давить ту засРашку хоть до посинения ))
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25.06.2022 11:39 Відповісти
В спам, дорогой.
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25.06.2022 12:16 Відповісти
В спам у нас идут кацапы, которые слово "россия" уважительно и с восхищением пишут с большой буквы
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25.06.2022 12:27 Відповісти
Так і буде, тільки стіл буде стояти десь в Кумо-Маницькій западині.
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25.06.2022 11:37 Відповісти
Нажаль, столтенберг, ****, не закінчується. (с) Жванецький, трохи перефразований
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25.06.2022 11:40 Відповісти
От шо робить такий персонаж на токому відповідальному пості? Чи він розуміє, що НАТО це військовий союз, а не клуб для дипломатичних інтриг?
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25.06.2022 11:45 Відповісти
Капітуляція рашки і звісно репарації.
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25.06.2022 11:47 Відповісти
А сколько Столенбергу лет , Рассуждает как ребенок
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25.06.2022 12:08 Відповісти
Нужно жестко отсекать такие вбросы! Это про российский вброс!
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25.06.2022 12:30 Відповісти
Так. Є слухи що він агент рф хоча дуже вправно це приховує - Меркель 2.

Причина у нього дуже сумнівна історія.
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25.06.2022 12:36 Відповісти
Особа чоловічої статі з бабською сракою (придивіться). Кацапам такі подобаються. Його марення вже всім набридло.
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25.06.2022 12:34 Відповісти
Переговори можуть бути тільки про репарації та страти російських терористів із вс рф та єдиної росії.
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25.06.2022 12:35 Відповісти
Те, кто пишет, что они собрались побеждать Рашку, боевые так называемые диванные генералы - вы поконченные или как?
Украина чуть ли не ежедневно теряет территорию, а они тут марять о разделе Рашки.
Даже Байден уже напрямую сказал, что оружие поставляется для усиления переговорных позиций и что атаковать территорию врага нельзя. Вы поехавшие? Вернитесь с небес на землю.
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25.06.2022 12:38 Відповісти
 
 