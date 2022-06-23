Країни НАТО готові надавати Україні зброю, війна буде довгою, - Столтенберг
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Союзники по НАТО спроможні продовжувати постачати в Україну зброю стільки, скільки потрібно.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він наголосив, що війна в Україні буде довготривалою та додав, що союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.
"Ми повинні постачати сучасне озброєння, важке озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО нагадав, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей.
Топ коментарі
+16 Vitalii abad93bd
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Поки Українська Армія московитів
До Уралу не пожене .
Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
Дякуйте за допомогу, а не копіюйте Люсю.
Арсен Аваков сделал несколько предположений 15.03.2022
Активная фаза, в которой мы сейчас находимся, должна закончиться через несколько дней или максимум через три недели. После этого, по его словам, должна состояться развязка, например переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Конечно не секрет, что Украину рассматривают как Афганистан, и запад больше беспокоят свои граждане, а не украинцы - это нормальная позиция. Вы же не сильно переживали относительно войны в Сирии?
Отказа в поставках вооружения нет. Оно поставляется, но это достаточно нетривиальная задача в части логистики. Вы вот посчитайте сколько одного боекомплекта к гаубицам нужно. Есть проблемма с обучением - современное оружие не отвертка. Обучение - это тоже время.
Есть и другие факторы, но это отдельная тема...
Это как кацапчеги любят бухтеть про сармат и булаву
Тому вони зацікавлені в Афганськім варїянті війни.
Тобто читати треба так: " Країни НАТО готові надавати Україні зброю, але так, щоб війна була довгою."