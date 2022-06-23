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Країни НАТО готові надавати Україні зброю, війна буде довгою, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,столтенберг

Союзники по НАТО спроможні продовжувати постачати в Україну зброю стільки, скільки потрібно.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що війна в Україні буде довготривалою та додав, що союзники по НАТО мають "політичне і моральне зобов'язання" не припиняти постачання зброї.

"Ми повинні постачати сучасне озброєння, важке озброєння, як це робили союзники по НАТО протягом тривалого часу, а також НАТО має відігравати певну роль у наданні підтримки", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що війна в Україні фактично розпочалася ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей.

Читайте: Столтенберг хоче, щоб Швеція та Фінляндія вступили до альянсу якнайшвидше, але не може цього гарантувати

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Ріст цін на пальне , комунальні послуги та продукти ?
Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
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23.06.2022 09:45
+14
Не может быть успешной оборонительной войны, не было таких казусов в истории. Успешной может быть только наступательная война. В противном случае запад рассматривает Украину как Афганистан в деле завала СССР. Только этим может быть об'яснен отказ в поставке наступательного вооружения. Пока не будет ударов по территории РФ, война не закончится. Может НАТО все же подтянуть штаны и вступить в дело, вопреки большому страху мсье, бюргеров и миньонов с синьоритами перед ядерной войной, а не ждать, пока рэфия ослабнет за счёт гибели украинцев? Чем дольше тянет НАТО, тем неотвратимое ядерная война ибо маразм на расее все крепчает, а огромная территория делает их намного неуязвимие пред ядерной угрозой, чем ту же европу
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23.06.2022 09:59
+10
Аналітеги прогнозували ж що московити візьмуть Київ за 48 годин. Як так?
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23.06.2022 09:44
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Аналітеги прогнозували ж що московити візьмуть Київ за 48 годин. Як так?
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23.06.2022 09:44 Відповісти
Узяли лише в рот.
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23.06.2022 09:45 Відповісти
а ще Арестович - "через три-чотири тижня все буде закінчено"
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23.06.2022 09:48 Відповісти
Залужного ви теж до зрадників записали? Він же призначений саме Зеленським 27 липня 2021 року .
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23.06.2022 10:12 Відповісти
Залужному пришлось разгребать 3 года хтонической тупости, профнепригодности, халатности, "шашлычков" и "главное не стрелять". И слава Богу и ЗСУ, что ему это удается. А за такую "подготовку к войне" высшее руководство обязано присесть, лет так на 20 с конфискацией.
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23.06.2022 12:14 Відповісти
Бо аналітеги дивились не тільки на можливості ВСУ, а і на рашкоармію, а вона була до повномасшатбної війни в Україні розпіарена дуже сильно. Але на папері то одне, так само як і воювати в Сирії, де противник без зброї і командування, де легко можна стирати авіацією міста з лиця землі. А коли вони стикнудись з більш менш серйозним противником, то вже перевага в кількості нічого не дала. А якості в них нема, вся новітня зброю тільки на виставкт їздила і на параді була. Тому аналітеги і лоханулись.
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23.06.2022 11:31 Відповісти
ВІйна довгою будЕ

Поки Українська Армія московитів

До Уралу не пожене .
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23.06.2022 09:45 Відповісти
далі кордонів нізя, а то путін розсердиться і бахне по Мінетчині
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23.06.2022 09:46 Відповісти
Ріст цін на пальне , комунальні послуги та продукти ?
Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
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23.06.2022 09:45 Відповісти
Ви, мабудь, із Сирії повернулись, де допомагали навалять кацапам?

Дякуйте за допомогу, а не копіюйте Люсю.
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23.06.2022 15:05 Відповісти
Боже прозрів, що на нього так вплинуло?
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23.06.2022 09:45 Відповісти
Это всего лишь слова .Реальных действий по поставке оружия столько ,сколько нужно пока нет раз противник наступает и наступает успешно захватывая новые населённые пункты на луганщине каждый день
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23.06.2022 09:50 Відповісти
Спеціально сьогодні зареєструвався, щоб лити зраду?
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23.06.2022 09:56 Відповісти
Рашистські іпсошники тут теж пасуться, та усіляку зраду що вони тут вкидають фанатики Пороха с задоволенням підхоплюють.
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23.06.2022 10:07 Відповісти
І давай відразу боневтік, агенти фсб, абдристович (хоча я його ненавиджу). Ці дебіли навіть не уявляють що те що Зе не втік дуже важливо. Якби президент злиняв нам би ніхто важку техніку не дав би, тільки стінгери та джавеліни. Це була б влада у вигнанні як у поляків в 1939 р.
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23.06.2022 10:14 Відповісти
Або все навпаки, бояться давати зеленій Україні новітню зброю через острах потрапляння її до москаля
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23.06.2022 11:19 Відповісти
Я говорю обьективную правду ,а если она кому-нибудь не нравится это их дело и они могут не читать.Ну а оружие дают но только столько, чтобы держаться на плаву но ничего не решать в итоге
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23.06.2022 10:14 Відповісти
Звісно, тому й ти зареєструвався учора, розмовляеш тільки російською, та рашистів називаешь якось дуже делікатно супротивником.
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24.06.2022 00:17 Відповісти
Не хотілось би довгої війни,навіть,якщо буде зброя. Виробництво зброї, вибачте, це бізнес,а Україна-це люди ,міста і села. Тримайтесь і бережіть себе
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23.06.2022 09:45 Відповісти
К оружию люди должны прилагаться. Пятьсот тысяч военнообязанных скрываются в одной только Польше
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23.06.2022 10:10 Відповісти
созрела озабоченность нового формата игра в обещания...
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23.06.2022 09:48 Відповісти
Зараз буде висер Обригестовича на якомусь каналі)))) гребаний нарциз закінчіть війну через два тижні.
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23.06.2022 09:52 Відповісти
Так давайте, в чому проблема? Тільки потрібно щось реальне, літаки, крилаті ракети.
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23.06.2022 09:52 Відповісти
6 місяців потрібно готувати тільки одного пілота на f16. А ще спеціалісти з обслуговування і ремонту також мають бути навчені
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23.06.2022 09:56 Відповісти
За бажання вильоти можна здійснювати з території Польщі. Пілотами і літаками НАТО. Хіба що перефарбувати самі літаки.
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23.06.2022 10:05 Відповісти
Не мішай людині за одного любителя солодощів топити.
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23.06.2022 10:18 Відповісти
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23.06.2022 10:28 Відповісти
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23.06.2022 10:29 Відповісти
В Ольгино кризис жанра....
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23.06.2022 11:49 Відповісти
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23.06.2022 09:57 Відповісти
хватить вангувать ванги з вас ніякі наприклад прогноз Грозева за 15 березня-"По словам Христа Грозева, кровопролитные действия на территории Украины будут продолжаться еще не больше 7-10 дней. Журналист подчеркнул: "Я думаю, что мы приближаемся к этому, что это вопрос недели, 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают. И им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна. Но остановить ее на каком-то замороженном этапе"


Арсен Аваков сделал несколько предположений 15.03.2022
Активная фаза, в которой мы сейчас находимся, должна закончиться через несколько дней или максимум через три недели. После этого, по его словам, должна состояться развязка, например переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
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23.06.2022 09:58 Відповісти
Не может быть успешной оборонительной войны, не было таких казусов в истории. Успешной может быть только наступательная война. В противном случае запад рассматривает Украину как Афганистан в деле завала СССР. Только этим может быть об'яснен отказ в поставке наступательного вооружения. Пока не будет ударов по территории РФ, война не закончится. Может НАТО все же подтянуть штаны и вступить в дело, вопреки большому страху мсье, бюргеров и миньонов с синьоритами перед ядерной войной, а не ждать, пока рэфия ослабнет за счёт гибели украинцев? Чем дольше тянет НАТО, тем неотвратимое ядерная война ибо маразм на расее все крепчает, а огромная территория делает их намного неуязвимие пред ядерной угрозой, чем ту же европу
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23.06.2022 09:59 Відповісти
Згідний з кожним вашим словом
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23.06.2022 10:13 Відповісти
Наступательная война в данном случае невозможна в силу разности ресурсов и средств ведения войны.
Конечно не секрет, что Украину рассматривают как Афганистан, и запад больше беспокоят свои граждане, а не украинцы - это нормальная позиция. Вы же не сильно переживали относительно войны в Сирии?
Отказа в поставках вооружения нет. Оно поставляется, но это достаточно нетривиальная задача в части логистики. Вы вот посчитайте сколько одного боекомплекта к гаубицам нужно. Есть проблемма с обучением - современное оружие не отвертка. Обучение - это тоже время.
Есть и другие факторы, но это отдельная тема...
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23.06.2022 10:42 Відповісти
Согласился бы, но .. одно из ключевых ограничений в поставках вооружения- это невозможность его применения для ударов по территории РФ. Украина заведомо в оборонительной позиции, а потому в проигрышной, учитывая разницу в возможностях воюющих сторон. Без непосредственной помощи НАТО прогнозы не самые лучшие. Устраивать Афганистан в центре Европы как минимум недальновидно, а уж тем более на длительный срок. Санкции неэффективны и вы сами это видите. Более того, они более вредоносны для запада, чем для рэфии. Затягивание войны приведет к неизбежному обходу санкций. В таких случаях я всегда вспоминаю Тэтчер и готов кричать "Мэгги, вернись". Жаль, что это невозможно.
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23.06.2022 14:07 Відповісти
Эта "огромная территория" - бред! питер и мосКва с областями = 40 млн. пару Трайдент II и нету 40 млн.

Это как кацапчеги любят бухтеть про сармат и булаву
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23.06.2022 11:39 Відповісти
Как это согласуется с недавним заявлением макрона что действует негласное правило не поставлять напрямую (а значит современные), танки и самолеты?
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23.06.2022 10:05 Відповісти
Вполне согласуется. Запад и дальше готов поставлять вооружения. Но не все и не торопясь.
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23.06.2022 11:47 Відповісти
Вони хочуть другий Афган, або Iзраiль.. Ще декiлька рокiв пiару та пиз*ежа . Бабоси на горизонтi !!!
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23.06.2022 10:10 Відповісти
Раніше експерти робили прогнози виходячи суто з математичних розрахунків техніка ресурси,але вони неможуть підрахувати ступінь мотивації та моральних якостей українців.Україна переможе!
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23.06.2022 10:20 Відповісти
Заходу не потрібний потужний конкурент в політичній та економічній сфері, яким може стати Україна після швидкої перемоги кацапів.
Тому вони зацікавлені в Афганськім варїянті війни.
Тобто читати треба так: " Країни НАТО готові надавати Україні зброю, але так, щоб війна була довгою."
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23.06.2022 11:45 Відповісти
Якщо НАТО хотіло б швидкого закінчення війни,то хай би надало важку техніку дальної дії- літаки,гелікоптери,швидкісни катери-ракетоносці,танки,та такі ППО,щоб могли перекріти ціло областя України..Але НАТО не надає...З цього висновок- НАТО просто хоче Україною послабити россію,а не зробити так,що Україна переможе..А все тому,що страни заходу мають конкретні та довготривали стосунки з людьми оточення путина,тими самими,що приймають участь в керуванні россіею.Бо в умовах перемоги України на россії зміниться режим з тими,хто приймає участь в керуванні и прийдеться ризикувати "наїзженними дорогами договорів". Це бульбашка,що путін одноособно керує крахною.В ******** світі великого транснаціонального бізнесу так бути не може.є впевна група.яка в принципі й керує державою.а президенти можуть мати тільки різний відсоток участі в керівництві...Тому у заходу є своя гра і свої ставки-ризики.Тому Україні відмовили в той зброї,що може навіть Крим звільнити,бо Крим вже "подарован" россії.Питання в тому,чи зможе Україна скористатись своєю можливістью країни постачальника світового рівня продуктів в обмін на допомогу ПОВНОЙ деоккупаціі.. ("Жрачка в обмін на допомогу" )-оце питання до влади України..
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23.06.2022 12:28 Відповісти
 
 