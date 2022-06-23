РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8790 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
12 306 49
война (46523) помощь (6109) Столтенберг (1408)

Страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, война будет долгой, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато,столтенберг

Союзники по НАТО могут продолжать поставлять в Украину оружие столько, сколько нужно.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что война в Украине будет долговременной и добавил, что у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.

"Мы должны поставлять современное вооружение, тяжелое вооружение, как это делали союзники по НАТО в течение длительного времени, а также НАТО должна играть определенную роль в оказании поддержки", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что война в Украине началась фактически еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Читайте: Столтенберг анонсировал широкий пакет поддержки для Украины на саммите в Мадриде
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Ріст цін на пальне , комунальні послуги та продукти ?
Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
показать весь комментарий
23.06.2022 09:45
+14
Не может быть успешной оборонительной войны, не было таких казусов в истории. Успешной может быть только наступательная война. В противном случае запад рассматривает Украину как Афганистан в деле завала СССР. Только этим может быть об'яснен отказ в поставке наступательного вооружения. Пока не будет ударов по территории РФ, война не закончится. Может НАТО все же подтянуть штаны и вступить в дело, вопреки большому страху мсье, бюргеров и миньонов с синьоритами перед ядерной войной, а не ждать, пока рэфия ослабнет за счёт гибели украинцев? Чем дольше тянет НАТО, тем неотвратимое ядерная война ибо маразм на расее все крепчает, а огромная территория делает их намного неуязвимие пред ядерной угрозой, чем ту же европу
показать весь комментарий
23.06.2022 09:59
+10
Аналітеги прогнозували ж що московити візьмуть Київ за 48 годин. Як так?
показать весь комментарий
23.06.2022 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аналітеги прогнозували ж що московити візьмуть Київ за 48 годин. Як так?
показать весь комментарий
23.06.2022 09:44 Ответить
Узяли лише в рот.
показать весь комментарий
23.06.2022 09:45 Ответить
а ще Арестович - "через три-чотири тижня все буде закінчено"
показать весь комментарий
23.06.2022 09:48 Ответить
Залужного ви теж до зрадників записали? Він же призначений саме Зеленським 27 липня 2021 року .
показать весь комментарий
23.06.2022 10:12 Ответить
Залужному пришлось разгребать 3 года хтонической тупости, профнепригодности, халатности, "шашлычков" и "главное не стрелять". И слава Богу и ЗСУ, что ему это удается. А за такую "подготовку к войне" высшее руководство обязано присесть, лет так на 20 с конфискацией.
показать весь комментарий
23.06.2022 12:14 Ответить
Бо аналітеги дивились не тільки на можливості ВСУ, а і на рашкоармію, а вона була до повномасшатбної війни в Україні розпіарена дуже сильно. Але на папері то одне, так само як і воювати в Сирії, де противник без зброї і командування, де легко можна стирати авіацією міста з лиця землі. А коли вони стикнудись з більш менш серйозним противником, то вже перевага в кількості нічого не дала. А якості в них нема, вся новітня зброю тільки на виставкт їздила і на параді була. Тому аналітеги і лоханулись.
показать весь комментарий
23.06.2022 11:31 Ответить
ВІйна довгою будЕ

Поки Українська Армія московитів

До Уралу не пожене .
показать весь комментарий
23.06.2022 09:45 Ответить
далі кордонів нізя, а то путін розсердиться і бахне по Мінетчині
показать весь комментарий
23.06.2022 09:46 Ответить
Ріст цін на пальне , комунальні послуги та продукти ?
Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
показать весь комментарий
23.06.2022 09:45 Ответить
Ви, мабудь, із Сирії повернулись, де допомагали навалять кацапам?

Дякуйте за допомогу, а не копіюйте Люсю.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:05 Ответить
Боже прозрів, що на нього так вплинуло?
показать весь комментарий
23.06.2022 09:45 Ответить
Это всего лишь слова .Реальных действий по поставке оружия столько ,сколько нужно пока нет раз противник наступает и наступает успешно захватывая новые населённые пункты на луганщине каждый день
показать весь комментарий
23.06.2022 09:50 Ответить
Спеціально сьогодні зареєструвався, щоб лити зраду?
показать весь комментарий
23.06.2022 09:56 Ответить
Рашистські іпсошники тут теж пасуться, та усіляку зраду що вони тут вкидають фанатики Пороха с задоволенням підхоплюють.
показать весь комментарий
23.06.2022 10:07 Ответить
І давай відразу боневтік, агенти фсб, абдристович (хоча я його ненавиджу). Ці дебіли навіть не уявляють що те що Зе не втік дуже важливо. Якби президент злиняв нам би ніхто важку техніку не дав би, тільки стінгери та джавеліни. Це була б влада у вигнанні як у поляків в 1939 р.
показать весь комментарий
23.06.2022 10:14 Ответить
Або все навпаки, бояться давати зеленій Україні новітню зброю через острах потрапляння її до москаля
показать весь комментарий
23.06.2022 11:19 Ответить
Я говорю обьективную правду ,а если она кому-нибудь не нравится это их дело и они могут не читать.Ну а оружие дают но только столько, чтобы держаться на плаву но ничего не решать в итоге
показать весь комментарий
23.06.2022 10:14 Ответить
Звісно, тому й ти зареєструвався учора, розмовляеш тільки російською, та рашистів називаешь якось дуже делікатно супротивником.
показать весь комментарий
24.06.2022 00:17 Ответить
Не хотілось би довгої війни,навіть,якщо буде зброя. Виробництво зброї, вибачте, це бізнес,а Україна-це люди ,міста і села. Тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
23.06.2022 09:45 Ответить
К оружию люди должны прилагаться. Пятьсот тысяч военнообязанных скрываются в одной только Польше
показать весь комментарий
23.06.2022 10:10 Ответить
созрела озабоченность нового формата игра в обещания...
показать весь комментарий
23.06.2022 09:48 Ответить
Зараз буде висер Обригестовича на якомусь каналі)))) гребаний нарциз закінчіть війну через два тижні.
показать весь комментарий
23.06.2022 09:52 Ответить
Так давайте, в чому проблема? Тільки потрібно щось реальне, літаки, крилаті ракети.
показать весь комментарий
23.06.2022 09:52 Ответить
6 місяців потрібно готувати тільки одного пілота на f16. А ще спеціалісти з обслуговування і ремонту також мають бути навчені
показать весь комментарий
23.06.2022 09:56 Ответить
За бажання вильоти можна здійснювати з території Польщі. Пілотами і літаками НАТО. Хіба що перефарбувати самі літаки.
показать весь комментарий
23.06.2022 10:05 Ответить
Не мішай людині за одного любителя солодощів топити.
показать весь комментарий
23.06.2022 10:18 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 10:28 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 10:29 Ответить
В Ольгино кризис жанра....
показать весь комментарий
23.06.2022 11:49 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 09:57 Ответить
хватить вангувать ванги з вас ніякі наприклад прогноз Грозева за 15 березня-"По словам Христа Грозева, кровопролитные действия на территории Украины будут продолжаться еще не больше 7-10 дней. Журналист подчеркнул: "Я думаю, что мы приближаемся к этому, что это вопрос недели, 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают. И им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна. Но остановить ее на каком-то замороженном этапе"


Арсен Аваков сделал несколько предположений 15.03.2022
Активная фаза, в которой мы сейчас находимся, должна закончиться через несколько дней или максимум через три недели. После этого, по его словам, должна состояться развязка, например переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
показать весь комментарий
23.06.2022 09:58 Ответить
Не может быть успешной оборонительной войны, не было таких казусов в истории. Успешной может быть только наступательная война. В противном случае запад рассматривает Украину как Афганистан в деле завала СССР. Только этим может быть об'яснен отказ в поставке наступательного вооружения. Пока не будет ударов по территории РФ, война не закончится. Может НАТО все же подтянуть штаны и вступить в дело, вопреки большому страху мсье, бюргеров и миньонов с синьоритами перед ядерной войной, а не ждать, пока рэфия ослабнет за счёт гибели украинцев? Чем дольше тянет НАТО, тем неотвратимое ядерная война ибо маразм на расее все крепчает, а огромная территория делает их намного неуязвимие пред ядерной угрозой, чем ту же европу
показать весь комментарий
23.06.2022 09:59 Ответить
Згідний з кожним вашим словом
показать весь комментарий
23.06.2022 10:13 Ответить
Наступательная война в данном случае невозможна в силу разности ресурсов и средств ведения войны.
Конечно не секрет, что Украину рассматривают как Афганистан, и запад больше беспокоят свои граждане, а не украинцы - это нормальная позиция. Вы же не сильно переживали относительно войны в Сирии?
Отказа в поставках вооружения нет. Оно поставляется, но это достаточно нетривиальная задача в части логистики. Вы вот посчитайте сколько одного боекомплекта к гаубицам нужно. Есть проблемма с обучением - современное оружие не отвертка. Обучение - это тоже время.
Есть и другие факторы, но это отдельная тема...
показать весь комментарий
23.06.2022 10:42 Ответить
Согласился бы, но .. одно из ключевых ограничений в поставках вооружения- это невозможность его применения для ударов по территории РФ. Украина заведомо в оборонительной позиции, а потому в проигрышной, учитывая разницу в возможностях воюющих сторон. Без непосредственной помощи НАТО прогнозы не самые лучшие. Устраивать Афганистан в центре Европы как минимум недальновидно, а уж тем более на длительный срок. Санкции неэффективны и вы сами это видите. Более того, они более вредоносны для запада, чем для рэфии. Затягивание войны приведет к неизбежному обходу санкций. В таких случаях я всегда вспоминаю Тэтчер и готов кричать "Мэгги, вернись". Жаль, что это невозможно.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:07 Ответить
Эта "огромная территория" - бред! питер и мосКва с областями = 40 млн. пару Трайдент II и нету 40 млн.

Это как кацапчеги любят бухтеть про сармат и булаву
показать весь комментарий
23.06.2022 11:39 Ответить
Как это согласуется с недавним заявлением макрона что действует негласное правило не поставлять напрямую (а значит современные), танки и самолеты?
показать весь комментарий
23.06.2022 10:05 Ответить
Вполне согласуется. Запад и дальше готов поставлять вооружения. Но не все и не торопясь.
показать весь комментарий
23.06.2022 11:47 Ответить
Вони хочуть другий Афган, або Iзраiль.. Ще декiлька рокiв пiару та пиз*ежа . Бабоси на горизонтi !!!
показать весь комментарий
23.06.2022 10:10 Ответить
Раніше експерти робили прогнози виходячи суто з математичних розрахунків техніка ресурси,але вони неможуть підрахувати ступінь мотивації та моральних якостей українців.Україна переможе!
показать весь комментарий
23.06.2022 10:20 Ответить
Заходу не потрібний потужний конкурент в політичній та економічній сфері, яким може стати Україна після швидкої перемоги кацапів.
Тому вони зацікавлені в Афганськім варїянті війни.
Тобто читати треба так: " Країни НАТО готові надавати Україні зброю, але так, щоб війна була довгою."
показать весь комментарий
23.06.2022 11:45 Ответить
Якщо НАТО хотіло б швидкого закінчення війни,то хай би надало важку техніку дальної дії- літаки,гелікоптери,швидкісни катери-ракетоносці,танки,та такі ППО,щоб могли перекріти ціло областя України..Але НАТО не надає...З цього висновок- НАТО просто хоче Україною послабити россію,а не зробити так,що Україна переможе..А все тому,що страни заходу мають конкретні та довготривали стосунки з людьми оточення путина,тими самими,що приймають участь в керуванні россіею.Бо в умовах перемоги України на россії зміниться режим з тими,хто приймає участь в керуванні и прийдеться ризикувати "наїзженними дорогами договорів". Це бульбашка,що путін одноособно керує крахною.В ******** світі великого транснаціонального бізнесу так бути не може.є впевна група.яка в принципі й керує державою.а президенти можуть мати тільки різний відсоток участі в керівництві...Тому у заходу є своя гра і свої ставки-ризики.Тому Україні відмовили в той зброї,що може навіть Крим звільнити,бо Крим вже "подарован" россії.Питання в тому,чи зможе Україна скористатись своєю можливістью країни постачальника світового рівня продуктів в обмін на допомогу ПОВНОЙ деоккупаціі.. ("Жрачка в обмін на допомогу" )-оце питання до влади України..
показать весь комментарий
23.06.2022 12:28 Ответить
 
 