Страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, война будет долгой, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Союзники по НАТО могут продолжать поставлять в Украину оружие столько, сколько нужно.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он подчеркнул, что война в Украине будет долговременной и добавил, что у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.
"Мы должны поставлять современное вооружение, тяжелое вооружение, как это делали союзники по НАТО в течение длительного времени, а также НАТО должна играть определенную роль в оказании поддержки", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО напомнил, что война в Украине началась фактически еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Топ комментарии
+16 Vitalii abad93bd
показать весь комментарий23.06.2022 09:45
+14 Post-AV
показать весь комментарий23.06.2022 09:59
+10 5 копійок
показать весь комментарий23.06.2022 09:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Поки Українська Армія московитів
До Уралу не пожене .
Рішення просте. Разом зібрались і наваляли кацапам. Максимум за 1 місяць все прийде в норму.
Не хочете ? Боїтесь ? Ну то не стогіть. Нам гірше ніж Вам.
Дякуйте за допомогу, а не копіюйте Люсю.
Арсен Аваков сделал несколько предположений 15.03.2022
Активная фаза, в которой мы сейчас находимся, должна закончиться через несколько дней или максимум через три недели. После этого, по его словам, должна состояться развязка, например переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Конечно не секрет, что Украину рассматривают как Афганистан, и запад больше беспокоят свои граждане, а не украинцы - это нормальная позиция. Вы же не сильно переживали относительно войны в Сирии?
Отказа в поставках вооружения нет. Оно поставляется, но это достаточно нетривиальная задача в части логистики. Вы вот посчитайте сколько одного боекомплекта к гаубицам нужно. Есть проблемма с обучением - современное оружие не отвертка. Обучение - это тоже время.
Есть и другие факторы, но это отдельная тема...
Это как кацапчеги любят бухтеть про сармат и булаву
Тому вони зацікавлені в Афганськім варїянті війни.
Тобто читати треба так: " Країни НАТО готові надавати Україні зброю, але так, щоб війна була довгою."