Страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, война будет долгой, - Столтенберг

Союзники по НАТО могут продолжать поставлять в Украину оружие столько, сколько нужно.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что война в Украине будет долговременной и добавил, что у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.

"Мы должны поставлять современное вооружение, тяжелое вооружение, как это делали союзники по НАТО в течение длительного времени, а также НАТО должна играть определенную роль в оказании поддержки", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что война в Украине началась фактически еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

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