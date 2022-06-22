Столтенберг анонсировал широкий пакет поддержки для Украины на саммите в Мадриде

Во время саммита в Мадриде союзники по НАТО примут решение о предоставлении Украине немедленной помощи для отражения российской агрессии и учитывают долгосрочную программу перевооружения Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.

Об этом в Брюсселе во время круглого стола, состоявшегося под эгидой европейской редакции издания Politico накануне Мадридского саммита НАТО, сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы укрепим нашу поддержку для Украины и других партнеров, которые находятся под риском. Я приветствую тот факт, что президент Зеленский обратится к нашему саммиту. Украина находится в критической ситуации, поэтому существует немедленная необходимость нарастить нашу помощь", - отметил Столтенберг.

Он еще раз подтвердил, что на саммите в Мадриде союзники по Альянсу примут новый широкий пакет поддержки для Украины. Он будет состоять из конкретных проектов в рамках немедленной и краткосрочной помощи, включая поставки оборудования для борьбы с дронами, защищенные средства связи и топливо.

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"Самое важное, что мы также смотрим в более отдаленную перспективу, включая помощь Украине в переходе от военного оборудования еще постсоветской эры к современному оборудованию НАТО, в повышении взаимосовместимости, в дальнейшем укреплении институтов в сферах безопасности и обороны", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что союзники по НАТО начали оказывать Украине существенную помощь в сферах безопасности и обороны еще с 2014 года, включая проведение тренировок для личного состава и поставку современного военного оборудования для ВСУ, что сопровождалось содержательной финансовой, гуманитарной и военной помощью.

"Мы также будем делать больше для других партнеров, которые уязвимы к российским угрозам и вмешательствам, включая Грузию и Боснию и Герцеговину. Оказание большей политической и практической помощи для этих партнеров позволит укрепить их устойчивость и предотвратить любую дальнейшую агрессию", - добавил руководитель. НАТО.