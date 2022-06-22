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Столтенберг анонсировал широкий пакет поддержки для Украины на саммите в Мадриде

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

нато,столтенберг

Во время саммита в Мадриде союзники по НАТО примут решение о предоставлении Украине немедленной помощи для отражения российской агрессии и учитывают долгосрочную программу перевооружения Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО.

Об этом в Брюсселе во время круглого стола, состоявшегося под эгидой европейской редакции издания Politico накануне Мадридского саммита НАТО, сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы укрепим нашу поддержку для Украины и других партнеров, которые находятся под риском. Я приветствую тот факт, что президент Зеленский обратится к нашему саммиту. Украина находится в критической ситуации, поэтому существует немедленная необходимость нарастить нашу помощь", - отметил Столтенберг.

Он еще раз подтвердил, что на саммите в Мадриде союзники по Альянсу примут новый широкий пакет поддержки для Украины. Он будет состоять из конкретных проектов в рамках немедленной и краткосрочной помощи, включая поставки оборудования для борьбы с дронами, защищенные средства связи и топливо.

Читайте: "Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - Столтенберг

"Самое важное, что мы также смотрим в более отдаленную перспективу, включая помощь Украине в переходе от военного оборудования еще постсоветской эры к современному оборудованию НАТО, в повышении взаимосовместимости, в дальнейшем укреплении институтов в сферах безопасности и обороны", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что союзники по НАТО начали оказывать Украине существенную помощь в сферах безопасности и обороны еще с 2014 года, включая проведение тренировок для личного состава и поставку современного военного оборудования для ВСУ, что сопровождалось содержательной финансовой, гуманитарной и военной помощью.

"Мы также будем делать больше для других партнеров, которые уязвимы к российским угрозам и вмешательствам, включая Грузию и Боснию и Герцеговину. Оказание большей политической и практической помощи для этих партнеров позволит укрепить их устойчивость и предотвратить любую дальнейшую агрессию", - добавил руководитель. НАТО.
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Топ комментарии
+13
Ще б непогано, аби країни НАТО провели в Києві спецоперацію по знищенню рашистської агентури, в першу чергу на банковій.
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22.06.2022 21:51
+4
РСЗО, ПВО, КР, снаряды, БМП, БТР, немного F-16
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22.06.2022 22:04
+3
Перепуганное плаксивое лицо Стеклова никогда никого не вдохновляло. Только Путина на нас напасть.
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22.06.2022 21:57
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Ще б непогано, аби країни НАТО провели в Києві спецоперацію по знищенню рашистської агентури, в першу чергу на банковій.
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22.06.2022 21:51 Ответить
Ну, пакетов у нас конечно дохрена. И широких и узких. Танков бы еще подкинули бы и пушек. Ото был бы пакет всем пакетам пакет.
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22.06.2022 21:55 Ответить
РСЗО, ПВО, КР, снаряды, БМП, БТР, немного F-16
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22.06.2022 22:04 Ответить
Сыкливые, у столтенберга постоянно перепуганое лицо.
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22.06.2022 21:57 Ответить
Геть з України маскаль некрасивий!

Більш зрозумілими словами, пішло вон падло кацапсько-Дермаковсько_Падаляцьке.
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22.06.2022 22:35 Ответить
Перепуганное плаксивое лицо Стеклова никогда никого не вдохновляло. Только Путина на нас напасть.
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22.06.2022 21:57 Ответить
Час покаже, хто шо робив
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22.06.2022 22:08 Ответить
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337

7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
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23.06.2022 11:06 Ответить
Это к вопросу "хто шо робив"
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23.06.2022 11:07 Ответить
Нарешті Столтенберг видав щось варте уваги.
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22.06.2022 22:34 Ответить
Нічого він не видав вартого.
Сама організація нічого не видала корисного нам.
Те що окремі країни допомагають, то тільки по власній ініціативі і заслуги організації там немає.
Подивомося що вийде з цього роя.
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23.06.2022 00:02 Ответить
вітер помінявся...
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23.06.2022 00:25 Ответить
Люди зрозумійте зараз не легкій час, але час змін. Україна бідна корумпована країна яка завжди була в полі болота (москви). Для заходу ми невідомі і незрозумілі. (що ім не дай вкрадуть, сьогодні в них Кучма і олігархи, завтра незрозуміле Ющенко, злочинець Януковіч... політика туда сюда обратно, 50% хочуть в ЄС, 50% таєжних одні на захід інші схід... Незрозумілі!!! Захід дивиться на нас як на невідомого коника на іподромі... зараз історично ми на старті забігу. Невідома конячка вот і ставлять на нас потихеньку. І все в наших руках Українці, чим більше нас узнають тим більші ставки (допомоги). Наша воля або впасти або добігти (перемогти). Все буде Україна!!! І зброю дадуть і допоможуть з болота вилізти. Не все одоразу.
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23.06.2022 00:52 Ответить
 
 