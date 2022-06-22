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Столтенберг анонсував широкий пакет підтримки для України на саміті у Мадриді

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,столтенберг

Під час саміту у Мадриді союзники по НАТО ухвалять рішення щодо надання Україні негайної допомоги для відбиття російської агресії та зважать на довгострокову програму переозброєння Збройних сил України за стандартами НАТО.

Про це у Брюсселі під час круглого столу, який відбувся під егідою європейської редакції видання Politico напередодні Мадридського саміту НАТО, сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми зміцнимо нашу підтримку для України та для інших партнерів, які перебувають під ризиком. Я вітаю той факт, що президент Зеленський звернеться до нашого саміту. Україна перебуває у критичній ситуації, тож існує негайна необхідність наростити нашу допомогу", - зауважив Столтенберг.

Він ще раз підтвердив, що під час саміту у Мадриді союзники по Альянсу ухвалять новий широкий пакет підтримки для України. Він складатиметься з конкретних проєктів у рамках негайної й короткострокової допомоги, включаючи постачання обладнання для боротьби з дронами, захищені засоби зв’язку та пальне.

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"Найбільш важливо, що ми також дивимося у більш віддалену перспективу, включаючи допомогу Україні у переході від військового обладнання ще пострадянської ери до сучасного обладнання НАТО, у підвищенні взаємосумісності, у подальшому зміцненні інституцій у сферах безпеки та оборони", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що союзники по НАТО почали надавати Україні суттєву допомогу у сферах безпеки та оборони ще з 2014 року, включаючи проведення тренувань для особового складу та постачання сучасного військового обладнання для ЗСУ, що супроводжувалося змістовною фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою.

"Ми також будемо робити більше для інших партнерів, які вразливі до російських погроз та втручання, включаючи Грузію та Боснію і Герцеговину. Надання більшої політичної та практичної допомоги для цих партнерів дозволить зміцнити їх стійкість та запобігти будь-якій подальшій агресії", - додав керівник НАТО.
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Топ коментарі
+13
Ще б непогано, аби країни НАТО провели в Києві спецоперацію по знищенню рашистської агентури, в першу чергу на банковій.
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22.06.2022 21:51
+4
РСЗО, ПВО, КР, снаряды, БМП, БТР, немного F-16
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22.06.2022 22:04
+3
Перепуганное плаксивое лицо Стеклова никогда никого не вдохновляло. Только Путина на нас напасть.
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22.06.2022 21:57
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Ще б непогано, аби країни НАТО провели в Києві спецоперацію по знищенню рашистської агентури, в першу чергу на банковій.
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22.06.2022 21:51 Відповісти
Ну, пакетов у нас конечно дохрена. И широких и узких. Танков бы еще подкинули бы и пушек. Ото был бы пакет всем пакетам пакет.
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22.06.2022 21:55 Відповісти
РСЗО, ПВО, КР, снаряды, БМП, БТР, немного F-16
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22.06.2022 22:04 Відповісти
Сыкливые, у столтенберга постоянно перепуганое лицо.
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22.06.2022 21:57 Відповісти
Геть з України маскаль некрасивий!

Більш зрозумілими словами, пішло вон падло кацапсько-Дермаковсько_Падаляцьке.
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22.06.2022 22:35 Відповісти
Перепуганное плаксивое лицо Стеклова никогда никого не вдохновляло. Только Путина на нас напасть.
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22.06.2022 21:57 Відповісти
Час покаже, хто шо робив
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22.06.2022 22:08 Відповісти
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337

7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка
о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
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23.06.2022 11:06 Відповісти
Это к вопросу "хто шо робив"
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23.06.2022 11:07 Відповісти
Нарешті Столтенберг видав щось варте уваги.
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22.06.2022 22:34 Відповісти
Нічого він не видав вартого.
Сама організація нічого не видала корисного нам.
Те що окремі країни допомагають, то тільки по власній ініціативі і заслуги організації там немає.
Подивомося що вийде з цього роя.
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23.06.2022 00:02 Відповісти
вітер помінявся...
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23.06.2022 00:25 Відповісти
Люди зрозумійте зараз не легкій час, але час змін. Україна бідна корумпована країна яка завжди була в полі болота (москви). Для заходу ми невідомі і незрозумілі. (що ім не дай вкрадуть, сьогодні в них Кучма і олігархи, завтра незрозуміле Ющенко, злочинець Януковіч... політика туда сюда обратно, 50% хочуть в ЄС, 50% таєжних одні на захід інші схід... Незрозумілі!!! Захід дивиться на нас як на невідомого коника на іподромі... зараз історично ми на старті забігу. Невідома конячка вот і ставлять на нас потихеньку. І все в наших руках Українці, чим більше нас узнають тим більші ставки (допомоги). Наша воля або впасти або добігти (перемогти). Все буде Україна!!! І зброю дадуть і допоможуть з болота вилізти. Не все одоразу.
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23.06.2022 00:52 Відповісти
 
 