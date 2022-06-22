Столтенберг анонсував широкий пакет підтримки для України на саміті у Мадриді

Під час саміту у Мадриді союзники по НАТО ухвалять рішення щодо надання Україні негайної допомоги для відбиття російської агресії та зважать на довгострокову програму переозброєння Збройних сил України за стандартами НАТО.

Про це у Брюсселі під час круглого столу, який відбувся під егідою європейської редакції видання Politico напередодні Мадридського саміту НАТО, сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зміцнимо нашу підтримку для України та для інших партнерів, які перебувають під ризиком. Я вітаю той факт, що президент Зеленський звернеться до нашого саміту. Україна перебуває у критичній ситуації, тож існує негайна необхідність наростити нашу допомогу", - зауважив Столтенберг.

Він ще раз підтвердив, що під час саміту у Мадриді союзники по Альянсу ухвалять новий широкий пакет підтримки для України. Він складатиметься з конкретних проєктів у рамках негайної й короткострокової допомоги, включаючи постачання обладнання для боротьби з дронами, захищені засоби зв’язку та пальне.

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"Найбільш важливо, що ми також дивимося у більш віддалену перспективу, включаючи допомогу Україні у переході від військового обладнання ще пострадянської ери до сучасного обладнання НАТО, у підвищенні взаємосумісності, у подальшому зміцненні інституцій у сферах безпеки та оборони", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що союзники по НАТО почали надавати Україні суттєву допомогу у сферах безпеки та оборони ще з 2014 року, включаючи проведення тренувань для особового складу та постачання сучасного військового обладнання для ЗСУ, що супроводжувалося змістовною фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою.

"Ми також будемо робити більше для інших партнерів, які вразливі до російських погроз та втручання, включаючи Грузію та Боснію і Герцеговину. Надання більшої політичної та практичної допомоги для цих партнерів дозволить зміцнити їх стійкість та запобігти будь-якій подальшій агресії", - додав керівник НАТО.