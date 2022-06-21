Зеленський виступить на саміті НАТО в Мадриді онлайн, - ОП

Президент Володимир Зеленський в онлайн-форматі виступить на першій сесії саміту НАТО, який проходитиме 29-30 червня в Мадриді.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент України ... запрошений до участі в саміті у форматі онлайн. Президент України отримав запрошення виступити на першій сесії цього саміту, тобто першій установчій сесії, де будуть присутні всі 30 лідерів держав-членів НАТО", - сказав Жовква.

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Він зазначив, що за результатами заходу буде ухвалена нова стратегічна концепція НАТО на наступні десять років, а також підсумкова заява. За словами заступника керівника ОП, у цих документах питання України та російської агресії посідатимуть вагоме місце.

Жовква також повідомив, що наступного тижня Президент Зеленський візьме участь у саміті Групи семи.