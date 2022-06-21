Зеленський виступить на саміті НАТО в Мадриді онлайн, - ОП
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Президент Володимир Зеленський в онлайн-форматі виступить на першій сесії саміту НАТО, який проходитиме 29-30 червня в Мадриді.
Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Президент України ... запрошений до участі в саміті у форматі онлайн. Президент України отримав запрошення виступити на першій сесії цього саміту, тобто першій установчій сесії, де будуть присутні всі 30 лідерів держав-членів НАТО", - сказав Жовква.
Він зазначив, що за результатами заходу буде ухвалена нова стратегічна концепція НАТО на наступні десять років, а також підсумкова заява. За словами заступника керівника ОП, у цих документах питання України та російської агресії посідатимуть вагоме місце.
Жовква також повідомив, що наступного тижня Президент Зеленський візьме участь у саміті Групи семи.
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НАТО это все видит и конечно до ареста Ермака и всех остальных ничего делать не будет. Тем более американцы хорошо разбираются в психологии и понимают, что даже якобы антикацапский политик, даже если он своими руками резал кацапов, вполне может быть внедренным агентом ГРУ. И он просто ждет своего часа, а до этого круглосуточно ни разу не дал усомниться в своей приверженности Украине. И еще раз, не увольнять и не переназначать на мелкую должность. Это преступлением будем. Зато убрать с должности и одновременно лишить коммуникации с внешним миром. Любым способом.