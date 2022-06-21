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Зеленський виступить на саміті НАТО в Мадриді онлайн, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський в онлайн-форматі виступить на першій сесії саміту НАТО, який проходитиме 29-30 червня в Мадриді.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент України ... запрошений до участі в саміті у форматі онлайн. Президент України отримав запрошення виступити на першій сесії цього саміту, тобто першій установчій сесії, де будуть присутні всі 30 лідерів держав-членів НАТО", - сказав Жовква.

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Він зазначив, що за результатами заходу буде ухвалена нова стратегічна концепція НАТО на наступні десять років, а також підсумкова заява. За словами заступника керівника ОП, у цих документах питання України та російської агресії посідатимуть вагоме місце.

Жовква також повідомив, що наступного тижня Президент Зеленський візьме участь у саміті Групи семи.
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Топ коментарі
+13
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21.06.2022 00:51
+7
Звісно! Як іще?!! Відосиком із суфлером,інакше нікчемність зезидента всі побачать.
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21.06.2022 01:13
+6
Вопрос только в том, что его мозго-заменитель и дрессировщик Дерьмак, напишет на этот телесуфлер.... Очередные наркоманские бредни, про то что НАТО нам не подходит, и мы создадим новую структуру с гарантами для Украины, типа Турции и Индии? Эти ублюдки, устами нарко-членопианиста из криворожской подворотни, с первого дня войны, тявкают , чтобы настроить людей против НАТО. Это, кстати, прямое нарушение Конституции. Не меньшее, чем незаконный роспуск Рады, в первый день президенства, этого неполноценного
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21.06.2022 01:49
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21.06.2022 00:51 Відповісти
Навіть слухати не буду це гидке та нице чмо, обдовбане знов буде просити зброю та нестиме маячню як воно бореться.
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21.06.2022 00:57 Відповісти
Мабуть бояться випустити з країни,бо не повернеться,і всю його камарілью погонять сцаними ганчирками.
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21.06.2022 01:15 Відповісти
Не "погонять" а перевішають!
- Куме! Ви чули? Кажуть у Зеленського з кожним днем стає все більше і більше ворогів!
- Казки! То вороги не в нього, а у його господарів» У «реквізиту» ворогів не буває!
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21.06.2022 06:35 Відповісти
Звісно! Як іще?!! Відосиком із суфлером,інакше нікчемність зезидента всі побачать.
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21.06.2022 01:13 Відповісти
Вопрос только в том, что его мозго-заменитель и дрессировщик Дерьмак, напишет на этот телесуфлер.... Очередные наркоманские бредни, про то что НАТО нам не подходит, и мы создадим новую структуру с гарантами для Украины, типа Турции и Индии? Эти ублюдки, устами нарко-членопианиста из криворожской подворотни, с первого дня войны, тявкают , чтобы настроить людей против НАТО. Это, кстати, прямое нарушение Конституции. Не меньшее, чем незаконный роспуск Рады, в первый день президенства, этого неполноценного
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21.06.2022 01:49 Відповісти
Добре що не "вживу", а "онлайн"!
"Піаніну" в Мадрид тягти не треба - можна прямо в кабінеті своєму виступать
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21.06.2022 06:31 Відповісти
... главное, чтобы не выступил На саммите Вован, лучший друг Лексуса
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21.06.2022 06:55 Відповісти
А в причинно-следственную связь не может? Есть факт, достоверный: на страну напал враг, страна была не готова. Это преступление. А что есть у любого преступления? Есть лицо или лица, совершившие его. Должностные лица. Которые непременно заслуживают наказания. Ну и где эти лица? Почему они на своих местах? Ответ, конечно, очевиден: как и любой слабый начальный он нанимает в заместители и в подчиненных лишь тех, кто тупее него самого. А это такой.. низкий уровень, очень низкий. Или на кого есть компромат, впрочем это не отменяет того факта, что и они такие же тупые. Любой сильный лидер давным-давно еще 25-го февраля не просто бы уволил тех, кто виноват во всем, что произошло, а эти люди на поверхности лежат, а как минимум арестовал. Даже последнее более правильно, если увольняешь человека, то он переходит на сторону врага. И вообще либо виновен, либо не виновен. Тут нет увольнения, тут либо тюрьма сразу на месте, либо работа на своей должности.

НАТО это все видит и конечно до ареста Ермака и всех остальных ничего делать не будет. Тем более американцы хорошо разбираются в психологии и понимают, что даже якобы антикацапский политик, даже если он своими руками резал кацапов, вполне может быть внедренным агентом ГРУ. И он просто ждет своего часа, а до этого круглосуточно ни разу не дал усомниться в своей приверженности Украине. И еще раз, не увольнять и не переназначать на мелкую должность. Это преступлением будем. Зато убрать с должности и одновременно лишить коммуникации с внешним миром. Любым способом.
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21.06.2022 07:58 Відповісти
єрмак, по вказівці "пу" ,не відкрив візу "зе"
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21.06.2022 09:15 Відповісти
Небрите, футболочка, "чомуминевнато?".
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21.06.2022 09:51 Відповісти
Заодно нехай і розповість про свій наказ розмінувати Чонгар.
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21.06.2022 12:14 Відповісти
 
 