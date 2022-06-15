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Новини За кордоном
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Столтенберг підтвердив, що Зеленського запросили на саміт НАТО в Мадриді

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив запрошення Президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у Мадридському саміті Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Єнс Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів семи країн НАТО, яка відбулася у Гаазі.

"За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації у Мадриді, та прийматимуть рішення, щоб підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі. Сьогодні ми мали чудову дискусію щодо підготовки до нього, включаючи необхідність потужної підтримки для України - як короткострокової, так і на віддаленішу перспективу. Я з нетерпінням сподіваюся привітати президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді", - сказав Столтенберг.

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Він нагадав, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Альянс посилив свої оборонні спроможності, включаючи підвищення боєготовності сил та їх передову присутність. За словами Столтенберга, союзники готові захищати "кожен дюйм" території НАТО. У Мадриді вони погодять подальші кроки щодо зміцнення стратегічних позицій.

"Ми обговорили історичне подання Фінляндії й Швеції щодо приєднання до НАТО. Їхнє членство принесе їм більше безпеки, та зробить наш Альянс сильнішим. Я мав конструктивні переговори з президентом Нііністе та прем’єр-міністром Андерссон під час візиту до Фінляндії та Швеції на початку тижня. Я привітав серйозні кроки, які вже були зроблені у відповідь на занепокоєння Туреччини, включаючи боротьбу проти PKK (Робітнича партія Курдистану. – Ред.)", - додав генеральний секретар НАТО.

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Як повідомлялося, 28-30 червня у Мадриді відбудеться черговий саміт НАТО, який розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу, та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
На цей раз мабуть поїде? Буде туфльом бити по столу і запитувати, чому ми ще не в НАТО?
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15.06.2022 08:55
+6
ага и дата статьи 25 февраля 2022
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15.06.2022 09:02
+5
с завхозом
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15.06.2022 08:55
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На цей раз мабуть поїде? Буде туфльом бити по столу і запитувати, чому ми ще не в НАТО?
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15.06.2022 08:55 Відповісти
Не туфльом, а чимось іншим. По роялю.
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15.06.2022 09:01 Відповісти
Може йому заклеїти віщательний отвір?
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15.06.2022 09:29 Відповісти
с завхозом
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15.06.2022 08:55 Відповісти
Каанєшна. Недоросля без опікуна не дієздатна.
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15.06.2022 09:02 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс,

поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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15.06.2022 08:59 Відповісти
ага и дата статьи 25 февраля 2022
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15.06.2022 09:02 Відповісти
Новина від "25 февраля 2022". Остап "забув" про це згадати.
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15.06.2022 09:02 Відповісти
Да пізд@ць, яка "потужна підтримка для України" від НАТО - 300 тон пального. Мабуть ще 300 тон дадуть. Для цього треба цілий саміт провести! Це буде складне рішення!
Демагогія...
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15.06.2022 09:02 Відповісти
Вас непокоїть зрада, поганий сон та апетит ? Є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
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15.06.2022 09:04 Відповісти
В самого НАТО ,як організації, немає ні зброї, ні коштів. Допомогу Україні надають окремі країни НАТО.
І досить нити, вам ніхто нічого не винен, не уподобюйтесь клоуну Зеленському.
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15.06.2022 09:48 Відповісти
Рояль з собою везти, чи там дадуть?
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15.06.2022 09:07 Відповісти
putin vmesto rojalia polezit. i polizit....
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15.06.2022 10:26 Відповісти
Ну треба ж буде комусь шашлики жарити...
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15.06.2022 09:20 Відповісти
Краще би запросили його спічрайтера. Розумна людина, толкова.
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15.06.2022 09:20 Відповісти
Скумбрія за 8? Чи кого?
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15.06.2022 09:30 Відповісти
бубачка втомився від війни в Україні - тому втікає. Йому потрібна іспанія з її пляжами, елітними ресторанами та нормальною наркотою.
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15.06.2022 09:35 Відповісти
Иди *****, зрадобот
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15.06.2022 09:55 Відповісти
Кастрат цей очівальнічуть натА.
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15.06.2022 09:46 Відповісти
Що, прямо так і запросили? Не кандидатом?
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15.06.2022 11:17 Відповісти
95 квартал вакансия свободна
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15.06.2022 13:17 Відповісти
 
 