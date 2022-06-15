Столтенберг подтвердил, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в Мадриде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приглашение Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в Мадридском саммите Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Гааге встречи лидеров семи стран НАТО.

"Через две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде, и будут принимать решения, чтобы делать НАТО сильным во все более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины - как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь приветствовать Президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в ответ на российское вторжение в Украину Альянс усилил свои оборонные возможности, включая повышение боеготовности сил и их передовое присутствие. По словам Столтенберга, союзники готовы защищать "каждый дюйм" территории НАТО. В Мадриде они согласуют дальнейшие шаги по укреплению стратегических позиций.

Также читайте: Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, - Столтенберг

"Мы обсудили историческое обращение Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Их членство принесет им больше безопасности и сделает наш Альянс сильнее. У меня были конструктивные переговоры с президентом Ниинистё и премьер-министром Андерссон во время визита в Финляндию и Швецию в начале недели. Я приветствовал серьезные шаги, которые были предприняты в ответ на беспокойство Турции, включая борьбу против PKK (Рабочая партия Курдистана. – Ред.)", - добавил генеральный секретарь НАТО.

НАТО, который рассмотрит современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Альянса и примет новую Стратегическую концепцию.