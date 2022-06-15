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Новости За рубежом
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Зеленский (16523) НАТО (8936) саммит (1031) Столтенберг (1412)

Столтенберг подтвердил, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в Мадриде

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приглашение Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в Мадридском саммите Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Гааге встречи лидеров семи стран НАТО.

"Через две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде, и будут принимать решения, чтобы делать НАТО сильным во все более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины - как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь приветствовать Президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в ответ на российское вторжение в Украину Альянс усилил свои оборонные возможности, включая повышение боеготовности сил и их передовое присутствие. По словам Столтенберга, союзники готовы защищать "каждый дюйм" территории НАТО. В Мадриде они согласуют дальнейшие шаги по укреплению стратегических позиций.

Также читайте: Лидеры НАТО обсудили поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, - Столтенберг

"Мы обсудили историческое обращение Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Их членство принесет им больше безопасности и сделает наш Альянс сильнее. У меня были конструктивные переговоры с президентом Ниинистё и премьер-министром Андерссон во время визита в Финляндию и Швецию в начале недели. Я приветствовал серьезные шаги, которые были предприняты в ответ на беспокойство Турции, включая борьбу против PKK (Рабочая партия Курдистана. – Ред.)", - добавил генеральный секретарь НАТО.

НАТО, который рассмотрит современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Альянса и примет новую Стратегическую концепцию.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
На цей раз мабуть поїде? Буде туфльом бити по столу і запитувати, чому ми ще не в НАТО?
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15.06.2022 08:55
+6
ага и дата статьи 25 февраля 2022
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15.06.2022 09:02
+5
с завхозом
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15.06.2022 08:55
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Сортировать:
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На цей раз мабуть поїде? Буде туфльом бити по столу і запитувати, чому ми ще не в НАТО?
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15.06.2022 08:55 Ответить
Не туфльом, а чимось іншим. По роялю.
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15.06.2022 09:01 Ответить
Може йому заклеїти віщательний отвір?
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15.06.2022 09:29 Ответить
с завхозом
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15.06.2022 08:55 Ответить
Каанєшна. Недоросля без опікуна не дієздатна.
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15.06.2022 09:02 Ответить
Зеленский предложил Путину переговоры.

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс,

поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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15.06.2022 08:59 Ответить
ага и дата статьи 25 февраля 2022
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15.06.2022 09:02 Ответить
Новина від "25 февраля 2022". Остап "забув" про це згадати.
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15.06.2022 09:02 Ответить
Да пізд@ць, яка "потужна підтримка для України" від НАТО - 300 тон пального. Мабуть ще 300 тон дадуть. Для цього треба цілий саміт провести! Це буде складне рішення!
Демагогія...
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15.06.2022 09:02 Ответить
Вас непокоїть зрада, поганий сон та апетит ? Є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
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15.06.2022 09:04 Ответить
В самого НАТО ,як організації, немає ні зброї, ні коштів. Допомогу Україні надають окремі країни НАТО.
І досить нити, вам ніхто нічого не винен, не уподобюйтесь клоуну Зеленському.
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15.06.2022 09:48 Ответить
Рояль з собою везти, чи там дадуть?
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15.06.2022 09:07 Ответить
putin vmesto rojalia polezit. i polizit....
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15.06.2022 10:26 Ответить
Ну треба ж буде комусь шашлики жарити...
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15.06.2022 09:20 Ответить
Краще би запросили його спічрайтера. Розумна людина, толкова.
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15.06.2022 09:20 Ответить
Скумбрія за 8? Чи кого?
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15.06.2022 09:30 Ответить
бубачка втомився від війни в Україні - тому втікає. Йому потрібна іспанія з її пляжами, елітними ресторанами та нормальною наркотою.
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15.06.2022 09:35 Ответить
Иди *****, зрадобот
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15.06.2022 09:55 Ответить
Кастрат цей очівальнічуть натА.
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15.06.2022 09:46 Ответить
Що, прямо так і запросили? Не кандидатом?
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15.06.2022 11:17 Ответить
95 квартал вакансия свободна
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15.06.2022 13:17 Ответить
 
 