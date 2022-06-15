Столтенберг подтвердил, что Зеленского пригласили на саммит НАТО в Мадриде
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил приглашение Президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в Мадридском саммите Альянса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Гааге встречи лидеров семи стран НАТО.
"Через две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде, и будут принимать решения, чтобы делать НАТО сильным во все более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины - как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь приветствовать Президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде", – сказал Столтенберг.
Он напомнил, что в ответ на российское вторжение в Украину Альянс усилил свои оборонные возможности, включая повышение боеготовности сил и их передовое присутствие. По словам Столтенберга, союзники готовы защищать "каждый дюйм" территории НАТО. В Мадриде они согласуют дальнейшие шаги по укреплению стратегических позиций.
"Мы обсудили историческое обращение Финляндии и Швеции о присоединении к НАТО. Их членство принесет им больше безопасности и сделает наш Альянс сильнее. У меня были конструктивные переговоры с президентом Ниинистё и премьер-министром Андерссон во время визита в Финляндию и Швецию в начале недели. Я приветствовал серьезные шаги, которые были предприняты в ответ на беспокойство Турции, включая борьбу против PKK (Рабочая партия Курдистана. – Ред.)", - добавил генеральный секретарь НАТО.
НАТО, который рассмотрит современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Альянса и примет новую Стратегическую концепцию.
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ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс,
поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Демагогія...
І досить нити, вам ніхто нічого не винен, не уподобюйтесь клоуну Зеленському.