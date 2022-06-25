Затримано агента російських спецслужб в Мукачевому, - СБУ
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На Закарпатті співробітники СБУ затримали ще одного агента російських спецслужб в Мукачевому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, ним виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.
"Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як повідомляється, співробітники СБУ ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань РФ, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно (Рівненщина).
"Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України", - йдеться у повідомленні.
За викритими фактами СБУ проводить системну роботу з встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб
Будь ласка, зачекайте...
Думаю, шо усі ПОПЕРЕДНІ( за 30 років) ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ( депутати, презіденти, члени Кабміну ) НЕ МАЮТЬ ПРАВА знову бути у владі .
ЗА те , що не ввели візовий режим з країнами пост СОВКУ ( раша, бвларусь ,арменія ,Грузія ,країни совковой Азії) .
Хай живе зємакратія! Найєрмаковіша земакратія в світі
Як він там , бідолага , вже вийшов з мукачівського - котла , чи ще воює . ? .
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Так-то воно так... Тільки ми тут іржемо басовито, немов сліники, а ніхто не гарантує, що замість баканова наш Боневтік візьме та й призначить цього фріка...
Бо все одно його не накажуть, як треба. Дадуть умовний термін.
Головне усвідомте - він працював на СМЕРТЬ українців.
А інший православний кент Деркача- Новінський, навіть гостює у президента...
29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной[11]. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко. - Це ВСIМ хто за агента РВ Порошенка ...