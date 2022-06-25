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війна (56290) Закарпаття (1578) Мукачево (125) обстріл (21010) Рівненщина (908) СБУ (10016) шпигунство, шпіонаж (810) підозра (346)

Затримано агента російських спецслужб в Мукачевому, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наручники,женщина

На Закарпатті співробітники СБУ затримали ще одного агента російських спецслужб в Мукачевому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.

"Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, співробітники СБУ ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань РФ, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно (Рівненщина).

"Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України", - йдеться у повідомленні.

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За викритими фактами СБУ проводить системну роботу з встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Колю Тищенко поймали!?
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25.06.2022 11:31
+10
бакланов бурную деятельность имитирует. подгорело хорошо
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25.06.2022 11:26
+9
Усьо, бакланова не звільнять - іфіктівний кризовий манагер. І то дарма, що бухгалтер 95-го кварталу - бухгалтера і в СЬУ творять дива
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25.06.2022 11:37
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бакланов бурную деятельность имитирует. подгорело хорошо
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25.06.2022 11:26 Відповісти
Або мститься дерьмаку, перед звільненням, розкриваючи дерьмакову агентуру.
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25.06.2022 12:18 Відповісти
Як зазначається, ним виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації. Джерело: https://censor.net/ua/n3350122

Думаю, шо усі ПОПЕРЕДНІ( за 30 років) ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ( депутати, презіденти, члени Кабміну ) НЕ МАЮТЬ ПРАВА знову бути у владі .
ЗА те , що не ввели візовий режим з країнами пост СОВКУ ( раша, бвларусь ,арменія ,Грузія ,країни совковой Азії) .
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25.06.2022 11:30 Відповісти
І ті,що ввели безвіз з ЄС,мають віддати країну на знищення Великому Мудівництву коломойшо-зельоних шашличників Його ЗЄятельства.
Хай живе зємакратія! Найєрмаковіша земакратія в світі
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25.06.2022 14:46 Відповісти
Тi , кого европа назвала НАЙКОРУМПIШОВАНИМ президентом , якого мiнiстра Польща АРЕСТУВАЛА за коррупцiю в Украiнi , томос купив ВОРЮГА у законi - по словах Луценка ....
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25.06.2022 17:33 Відповісти
балогу?! або шуфрича?? кого з них?
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25.06.2022 11:31 Відповісти
Балога як гівно ніколи не тоне. Він при всіх прапорах рулить.
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25.06.2022 11:33 Відповісти
Колю Тищенко поймали!?
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25.06.2022 11:31 Відповісти
Я теж зразу про нього згадав . .
Як він там , бідолага , вже вийшов з мукачівського - котла , чи ще воює . ? .
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25.06.2022 11:39 Відповісти
Як під лейтенантом Бакановим крісло захиталося - зразу сбу тіпа показує роботу.
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25.06.2022 11:32 Відповісти
Коля КоПлета, живым фошиздам-бЕндеровцам не сдавайся.. парабеллум у тебя уже есть
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25.06.2022 11:36 Відповісти
Я на мукачевскіх фронтах , ранєн бил . !!
.
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25.06.2022 11:43 Відповісти

Так-то воно так... Тільки ми тут іржемо басовито, немов сліники, а ніхто не гарантує, що замість баканова наш Боневтік візьме та й призначить цього фріка...
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25.06.2022 12:51 Відповісти
Усьо, бакланова не звільнять - іфіктівний кризовий манагер. І то дарма, що бухгалтер 95-го кварталу - бухгалтера і в СЬУ творять дива
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25.06.2022 11:37 Відповісти
Кажу відкритим текстом - не треба затримувати диверсантів. Коли вже впіймали такого поца - просто особисто майте рішучість його відпустити до Кобзона.
Бо все одно його не накажуть, як треба. Дадуть умовний термін.
Головне усвідомте - він працював на СМЕРТЬ українців.
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25.06.2022 11:38 Відповісти
що? !!! знову Деркач!!!
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25.06.2022 11:49 Відповісти
А як щодо мадярських спецслужб?
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25.06.2022 11:55 Відповісти
Деркача нарешті "викрили", коли він вже спокійно виїхав в Емірати, а його найближчого френда- заступника голови Енергоатому вже Баканов випустив.
А інший православний кент Деркача- Новінський, навіть гостює у президента...
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25.06.2022 12:26 Відповісти
Його френд - друг та кум Пороха Луценко )))))) https://www.umoloda.kiev.ua/number/578/113/20930/ А кацапа та агента ФСБ Новiнського гр Украiни хто зробив ?

29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной[11]. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко. - Це ВСIМ хто за агента РВ Порошенка ...
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25.06.2022 17:40 Відповісти
Жию на Закарпатті, але ніколи не чув про місто Мукачевоє.
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25.06.2022 12:52 Відповісти
И УЖГОРОД, БЕРЕГОВО И ТЯЧЕВ ПРОБЕЙТЕ !)
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26.06.2022 00:10 Відповісти
 
 