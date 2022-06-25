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Задержан агент российских спецслужб в Мукачево, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

наручники,женщина

В Закарпатье сотрудники СБУ задержали еще одного агента российских спецслужб в Мукачево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, им оказался гражданин РФ, прибывший в регион для сбора общественно-политической информации.

"Он передавал ее своим кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, сотрудники СБУ идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок РФ, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно (Ровенская область).

"Следователи заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена агентурная сеть ГРУ РФ, в которую входил нардеп Деркач, - СБУ. ВИДЕО

По разоблаченным фактам СБУ проводит системную работу по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц
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Топ комментарии
+16
Колю Тищенко поймали!?
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25.06.2022 11:31
+10
бакланов бурную деятельность имитирует. подгорело хорошо
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25.06.2022 11:26
+9
Усьо, бакланова не звільнять - іфіктівний кризовий манагер. І то дарма, що бухгалтер 95-го кварталу - бухгалтера і в СЬУ творять дива
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25.06.2022 11:37
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бакланов бурную деятельность имитирует. подгорело хорошо
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25.06.2022 11:26 Ответить
Або мститься дерьмаку, перед звільненням, розкриваючи дерьмакову агентуру.
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25.06.2022 12:18 Ответить
Як зазначається, ним виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації. Джерело: https://censor.net/ua/n3350122

Думаю, шо усі ПОПЕРЕДНІ( за 30 років) ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ( депутати, презіденти, члени Кабміну ) НЕ МАЮТЬ ПРАВА знову бути у владі .
ЗА те , що не ввели візовий режим з країнами пост СОВКУ ( раша, бвларусь ,арменія ,Грузія ,країни совковой Азії) .
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25.06.2022 11:30 Ответить
І ті,що ввели безвіз з ЄС,мають віддати країну на знищення Великому Мудівництву коломойшо-зельоних шашличників Його ЗЄятельства.
Хай живе зємакратія! Найєрмаковіша земакратія в світі
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25.06.2022 14:46 Ответить
Тi , кого европа назвала НАЙКОРУМПIШОВАНИМ президентом , якого мiнiстра Польща АРЕСТУВАЛА за коррупцiю в Украiнi , томос купив ВОРЮГА у законi - по словах Луценка ....
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25.06.2022 17:33 Ответить
балогу?! або шуфрича?? кого з них?
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25.06.2022 11:31 Ответить
Балога як гівно ніколи не тоне. Він при всіх прапорах рулить.
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25.06.2022 11:33 Ответить
Колю Тищенко поймали!?
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25.06.2022 11:31 Ответить
Я теж зразу про нього згадав . .
Як він там , бідолага , вже вийшов з мукачівського - котла , чи ще воює . ? .
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25.06.2022 11:39 Ответить
Як під лейтенантом Бакановим крісло захиталося - зразу сбу тіпа показує роботу.
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25.06.2022 11:32 Ответить
Коля КоПлета, живым фошиздам-бЕндеровцам не сдавайся.. парабеллум у тебя уже есть
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25.06.2022 11:36 Ответить
Я на мукачевскіх фронтах , ранєн бил . !!
.
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25.06.2022 11:43 Ответить

Так-то воно так... Тільки ми тут іржемо басовито, немов сліники, а ніхто не гарантує, що замість баканова наш Боневтік візьме та й призначить цього фріка...
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25.06.2022 12:51 Ответить
Усьо, бакланова не звільнять - іфіктівний кризовий манагер. І то дарма, що бухгалтер 95-го кварталу - бухгалтера і в СЬУ творять дива
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25.06.2022 11:37 Ответить
Кажу відкритим текстом - не треба затримувати диверсантів. Коли вже впіймали такого поца - просто особисто майте рішучість його відпустити до Кобзона.
Бо все одно його не накажуть, як треба. Дадуть умовний термін.
Головне усвідомте - він працював на СМЕРТЬ українців.
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25.06.2022 11:38 Ответить
що? !!! знову Деркач!!!
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25.06.2022 11:49 Ответить
А як щодо мадярських спецслужб?
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25.06.2022 11:55 Ответить
Деркача нарешті "викрили", коли він вже спокійно виїхав в Емірати, а його найближчого френда- заступника голови Енергоатому вже Баканов випустив.
А інший православний кент Деркача- Новінський, навіть гостює у президента...
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25.06.2022 12:26 Ответить
Його френд - друг та кум Пороха Луценко )))))) https://www.umoloda.kiev.ua/number/578/113/20930/ А кацапа та агента ФСБ Новiнського гр Украiни хто зробив ?

29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной[11]. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко. - Це ВСIМ хто за агента РВ Порошенка ...
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25.06.2022 17:40 Ответить
Жию на Закарпатті, але ніколи не чув про місто Мукачевоє.
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25.06.2022 12:52 Ответить
И УЖГОРОД, БЕРЕГОВО И ТЯЧЕВ ПРОБЕЙТЕ !)
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26.06.2022 00:10 Ответить
 
 