Задержан агент российских спецслужб в Мукачево, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Закарпатье сотрудники СБУ задержали еще одного агента российских спецслужб в Мукачево.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, им оказался гражданин РФ, прибывший в регион для сбора общественно-политической информации.
"Он передавал ее своим кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, сотрудники СБУ идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок РФ, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно (Ровенская область).
"Следователи заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.
По разоблаченным фактам СБУ проводит системную работу по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц
Пожалуйста, подождите...
Думаю, шо усі ПОПЕРЕДНІ( за 30 років) ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ( депутати, презіденти, члени Кабміну ) НЕ МАЮТЬ ПРАВА знову бути у владі .
ЗА те , що не ввели візовий режим з країнами пост СОВКУ ( раша, бвларусь ,арменія ,Грузія ,країни совковой Азії) .
Хай живе зємакратія! Найєрмаковіша земакратія в світі
Як він там , бідолага , вже вийшов з мукачівського - котла , чи ще воює . ? .
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Так-то воно так... Тільки ми тут іржемо басовито, немов сліники, а ніхто не гарантує, що замість баканова наш Боневтік візьме та й призначить цього фріка...
Бо все одно його не накажуть, як треба. Дадуть умовний термін.
Головне усвідомте - він працював на СМЕРТЬ українців.
А інший православний кент Деркача- Новінський, навіть гостює у президента...
29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной[11]. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко. - Це ВСIМ хто за агента РВ Порошенка ...