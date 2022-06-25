Задержан агент российских спецслужб в Мукачево, - СБУ

В Закарпатье сотрудники СБУ задержали еще одного агента российских спецслужб в Мукачево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, им оказался гражданин РФ, прибывший в регион для сбора общественно-политической информации.

"Он передавал ее своим кураторам для подготовки враждебных диверсий и специальных информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, сотрудники СБУ идентифицировали командира подразделения оккупационных группировок РФ, отдавшего приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно (Ровенская область).

"Следователи заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.

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По разоблаченным фактам СБУ проводит системную работу по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц