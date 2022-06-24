Разоблачена агентурная сеть ГРУ РФ, в которую входил нардеп Деркач, - СБУ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известно как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
По инициативе СБУ в отношении народного депутата генеральным прокурором начато досудебное расследование.
Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, как негласный сотрудник ГУ ГШ РФ с позывным "Ветеран", был связным и финансовым курьером между спецслужбами РФ и Деркачем.
По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.
Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.
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Сам Колесников после задержания пошел на сделку с обвинением и дал много интересных показаний. В мае суд уже вынес ему приговор по делу о государственной измене. Он рассказал подробности деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.
"При входе войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы ("частные охранные предприятия" - Ред.) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", - детализирует Колесников.
Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда - быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Однако эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками.
СБУ продолжает оперативно-следственные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к разветвленной агентурной сети.
Пожалуйста, подождите...
По - перше ні за що посадити Пороха , якого ху@ ло ненавидів
і Байдену не дати виграти вибори !
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Это ж сколько украинской крови нужно пролить, чтобы у кого-то в ж.о.п.е зачесалось и оно начало чухаться?
так зразу СБУ почало рашистських агентів "знаходити".
В Сумській області всі знають, що деркач працює на москаву і чим він займається. Там нема, що "викривати". Крім охоронних фірм ще "кураторство" над УПЦ МП. Просто до останнього часу СБУ це все було пох...
Це мабуть лейтенант баканов видав "сенсацію", щоб залишитись на посаді?
Бо за Південь вже треба відповідати, за Чонгар, за Херсон, за Марік...
А ИХ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ АБСТРУКЦИИ
(1) реформа Конституційного суду
Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (а не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.
(2) продовження судової реформи
(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП
(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,
(4) боротьба з відмиванням коштів
(5) втілення антиолігархічного закону
(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
(7) зміна законодавства про нацменшини.
Так, стоп, нардеп Деркач же не так давно пресуху давав разом зі "слугою" Дубінським проти Порошенка, пльонкі там якісь крутили - як це він виявився агентом ГРУ?
Генпрокурор ще справу відкривала, і всі на серйозних щщах погрожували "держзраду расслєдовать і посадіть".
То, виходить, суспільство ледь не всіма своїми органами правопорядку та медійниками підмахувало фсбшникам?
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Бачите до чого призводить інформаційна окупація, яку впритул відмовлявся помічати оскотинений колективним "кварталом" народ, та впроваджувала жадібна до великих розпилів лже-еліта під маскою "нових ліц".
Бо всі ті "свінарчукі" і "ліпєцкі", "торгові на крові" та "збагачення в 82 рази" - була суть кремлівська пропаганда, а Бігуси, Гнапи, Мосійчуки, Іванови, Шабуніни, Купрії та прочі Лєщєнкі - це ті самі гебняві Деркачі різного калібру.
Туди саме - і "позітівні блогєри" Єрмака-Подоляка, до речі, бо так само брали участь в найбільшій спецоперації по дискредитації державницьких сил України.
І ці пласти брехні тепер змиваються кров'ю, як завжди.
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Все поступово стає на свої місця. Хоча, може то я занадто оптимістичний, і зараз слова того конченого Деркача додадуть до "свідчень" Медведчука - з них станеться,
а люди так само слухняно схавають методичку, замість нарешті почати ду-ма-ти.
В.Прозапас
22 июня, 2022
https://ord-ua.com/2022/06/22/kak-ukroboronprom-vo-glave-s-gusevym-ubivaet-zavod-antonov/
Что по этому поводу скажет Бигус, борец со "свинарчуками"
В наши дни это «элитное» учебное заведение называется Академия ФСБ России.
Его дипломная работа в российских спецслужбах была посвящена вопросам организации и проведению встреч с негласной агентурой.
Первые годы политической карьеры Андрея Деркача были связаны со службой у президента и по совместительству - ЕГО КРЕСТНОГО ОТЦА.
Портал «Лига. Досье» пишет о том, что бизнес-конкуренты Деркача обвиняли его семью в нелегальной торговле оружием во времена правления Кучмы:
Андрей Деркач и бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин - сваты.
Дочь Деркача Татьяна Терехова в 2014 году вышла замуж на сына Литвина Ивана.
В свое время был руководителем межфракционного депутатского объединения «В Европу - вместе с Россией».
В 2018 году был среди подписантов обращения ко Вселенскому Патриарху Варфоломею І с призывом не предоставлять Украине Томос об автокефалии.
Поддерживает тесные связи с Русской Православной Церковью, принимал участие в выборах Патриарха РПЦ Кирилла.
Потом Елдак привлек исполнителей и все окончилось позором, даже у Трампа не поверили. У Деркача только один интерес -деньги, а весь "патриотизм рузге" до дупы. А сам Трам п еще с 80-х полноценный агент ФСБ.
Один из пленных орков уведомлял, что их отряд СН ГРУ на окраине Харькова должны были ждать "поводыри" но никого не было и они поехали на авось. Так что Деркач устроил "Панаму" а деньжата придется отдавать взад.